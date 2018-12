Quando il rene smette di funzionare: ecco la dialisi

Serio, austero, diligente, raccomandabile, affidabile, buono di cuore e di azioni: queste sono le parole per descrivere un uomo ideale, ma non Marco Giglia. Nasce nel 1995 al centro della Sicilia per sua decisione, fin da bambino preferisce la tazzina al biberon. Questa passione per il caffè continuò per anni e siccome gli insegnarono a non abbandonare mai i propri sogni, decide di iscriversi a medicina per dimostrare l’innocenza della bevanda, arrivando al quinto anno con più caffeina che emoglobina nel sangue. Collabora a testate online da anni (nel senso violento del termine) ed è talmente impegnato da chiedere ad un suo amico di scrivergli questa descrizione e, mentre la leggete, lui starà bevendo il suo terzo caffè (9:00), sesto caffè (14:00) o decimo caffè (19:30). Esatto, non resterà in giro ancora a lungo.