Quando nascono le barzellette? Alla ricerca delle prime risate

Proprio una bella serata, per non parlare del cibo: tutto a regola d’arte. Vino pregiato, purtroppo già finito, ma ancora lo senti decantare nelle tue papille gustative. Gli amici sono tutti seduti a tavola e lasciano trasparire dalla postura sazietà e allegria. Dopo un sorso di amaro decidi che quello è il momento giusto. Aspetti che si crei silenzio e inizi a raccontare una delle tue barzellette: «Allora la sapete quella…»

Quando nascono le barzellette?

Achille Campanile nel suo Trattato delle barzellette dice espressamente:

Regola generale: le barzellette sono tutte vecchie. Al massimo, sono rimodernate. Esistono soltanto persone che hanno sentito e persone che non hanno sentito la tale barzelletta

Quando nascono le barzellette? A quanto risulta esiste un’opera, chiamata Philogelos (dal greco “amante della risata“) che raccoglie una serie di storielle, aneddoti e motti di spirito: ben 265. La datazione dell’opera è ancora incerta, ma si presume sia stata scritta tra il IX-X secolo d.C. da Ierocle e Filagrio. I protagonisti delle storie sono personaggi stereotipici: l’avaro, lo sciocco, il professore e così via. È probabile che durante le serate conviviali ci si servisse di tale libretto per intrattenere gli ospiti e ridere tutti insieme. Raffaele Andreassi, rileggendo il Philogelos, osserva come nel tempo sia cambiato il modo di fare ironia. Leggere battute vecchie di 1500 anni difficilmente ci farà ridere.

Il libello contiene barzellette contro gli intellettuali con la testa tra le nuvole (skolasticos), altre invece prendono di mira i malati di ernia, coloro che hanno l’alito pesante e la testa pelata. Non manca poi l’umorismo etnico e le battute sulle donne (si pensi che una delle prime battute, di origine sumera, è sulle donne e sul loro strano modo di sedersi).









L’arte del racconto

Raccontare barzellette è una vera e propria performance: richiede un narratore, un pubblico ed un contesto. Il momento giusto per raccontare una barzelletta non è sempre facile da ritrovare, bisogna essere in sintonia con il proprio pubblico, conoscerlo. Non si può raccontare al vigile che ti chiede patente e libretto “cosa fanno un inglese, un francese, un tedesco e un italiano a bordo di un aereo?” oppure “cosa dice un uomo cieco quando prende in mano una grattugia?”. Il narratore è un vero e proprio performer: gesticola, cambia voci e spesso intrattiene l’audience con movenze pantomimiche, servendosi anche di esperienze personali proprie o dei propri amici per rinnovare la storia. La trama delle barzellette è sempre fittizia, perché costruisce narrativamente l’arrivo del finale, il cui scopo è quello di sorprendere e creare ilarità.

Infine, come dice Ascanio Celestini, quando si racconta una barzelletta si assiste ad un passaggio di testimone: l’ascoltatore, subito dopo aver sentito la storia, può divenire narratore e attore a sua volta:

L’autore coincide perfettamente con l’attore. Non c’è uno Shakespeare delle storielle. Chi le racconta si prende la responsabilità di riscriverle in quel preciso momento. Ma anche l’ascoltatore diventa implicitamente un autore. Appena ascoltata, può a sua volta diventare un raccontatore e dunque un nuovo autore che la cambia, reinterpreta e improvvisa.

Jacopo Senni