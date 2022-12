Quando un’azienda può definirsi sostenibile

Le industrie sostenibili sono quella fetta di aziende che riescono a combinare in modo eccellente un guadagno economico senza causare danni all’ambiente, anzi sono in grado addirittura di sostenerlo, proprio come fa capire il nome.

Cos’è un’industria sostenibile

Secondo la teoria della Triple Bottom Line, un’azienda dovrebbe impostare il proprio modello di business sulla base del paradigma delle 3P: Persone, Pianeta, Profitto. Ovvero, puntare su una strategia di sviluppo sostenibile che si concentri sul benessere e sulla sicurezza dei propri dipendenti (persone), sull’efficienza delle risorse e dell’energia in vista della neutralità delle emissioni di carbonio (pianeta) e sulla generazione di profitti e crescita economica.

La Triple Bottom Line è stata introdotta da John Elkington nel 1997 e da allora è diventata uno strumento ampiamente utilizzato per misurare le performance di sostenibilità delle aziende. Il concetto è utilizzato da molte aziende in tutto il mondo, oltre che da governi e organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite o l’OCSE.

Un’azienda o un’industria acquista l’appellativo di sostenibile nel momento in cui le strategie che vengono utilizzate all’interno dell’organico riescono a creare benessere e sicurezza all’ambiente interno, ovvero ai dipendenti, e all’ambiente esterno, cioè la natura e tutto ciò che ci circonda. Questo può avvenire quando si sfrutta in modo efficiente l’energia pulita, quella prima di carboni e si ha un’ottica che punta al miglioramento del presente a favore della generazione futura in modo che possa ritrovarsi in un ambiente più favorevole.

Quali vantaggi si ottengono da questo tipo di azienda

Il primo vantaggio che si può ottenere è un benessere fisico e morale da parte dei dipendenti; inoltre l’azienda acquista una buona reputazione nella società e, vantaggio più importante, si fa del bene al pianeta in cui si vive.

Come esplicitato dettagliatamente nel blog Tecno4industry, l’adozione di un approccio orientato alla sostenibilità presenta numerosi vantaggi. Innanzitutto, è un modo per coinvolgere gli stakeholder, motivare i dipendenti e aumentare la reputazione dell’azienda associando la sua immagine ai principi sociali e ambientali.

Il risultato è un vantaggio competitivo sul mercato e una maggiore possibilità di attrarre capitali.

Infatti, molti investitori cercano le aziende che hanno adottato pratiche sostenibili perché ritengono che saranno più redditizie nel lungo periodo.

Le varie tipologie di sostenibilità

Le tre dimensioni della sostenibilità sono ambientale, sociale ed economica

La sostenibilità ambientale si concentra sulla protezione dell’ambiente e sulla riduzione dell’impatto umano su di esso. Ad esempio, le aziende che utilizzano fonti di energia rinnovabile come l’energia solare, eolica e idrica per alimentare le loro fabbriche sono più sostenibili di quelle che si affidano a combustibili fossili come il carbone o il petrolio.

La sostenibilità sociale consiste nel proteggere le persone dallo sfruttamento e nel garantire loro un trattamento equo. Ciò significa evitare il lavoro minorile, garantire salari equi a tutti i dipendenti, fornire un’adeguata assistenza sanitaria e istruzione alle famiglie dei lavoratori e rispettare i diritti umani. Significa anche trattare i dipendenti con rispetto, offrendo loro opportunità di sviluppo personale attraverso la formazione o l’aggiornamento.

La sostenibilità economica si concentra sulla creazione di un’azienda redditizia, che abbia un buon ritorno sull’investimento, proteggendo al contempo il pianeta e trattando i propri dipendenti in modo equo. Ad esempio, un’azienda potrebbe utilizzare i profitti per finanziare la ricerca di nuovi prodotti o servizi che possano aiutare l’ambiente o la società in generale, anziché limitarsi ad aumentare il valore per gli azionisti pagando dividendi più alti o riacquistando azioni dagli investitori (il che non va a beneficio di nessun altro oltre agli azionisti).

In conclusione

Le imprese svolgeranno un ruolo fondamentale nella transizione globale verso un’economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell’uso delle risorse. Le industrie sostenibili sono già emerse e stanno crescendo a un ritmo impressionante. Non sorprende che le imprese di maggior successo siano quelle con una Triple Bottom Line, cioè quelle che soddisfano le esigenze sociali e ambientali e promuovono la crescita economica. Il futuro del commercio è rappresentato dalle industrie sostenibili, e il futuro è adesso.

