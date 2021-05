Quanti riconoscono lo Stato di Palestina?

Lo Stato Palestinese gode attualmente del riconoscimento bilaterale di 139 Stati (il 70% dei Paesi membri delle Nazioni Unite). 90 di questi hanno accordato il proprio riconoscimento alla Palestina a seguito della dichiarazione d’indipendenza del Consiglio nazionale palestinese del 15 novembre 1988. Ad Algeri, Algeria.

La Palestina, situata in un prezioso crocevia geografico tra Africa e Asia, è una piccola regione che ha svolto un ruolo di primo piano nella storia antica e moderna del Medio Oriente. Non è mai stata una nazione indipendente e fino al 1914 la Palestina era parte dell’impero Ottomano. Una regione scarsamente popolata e con un sistema semifeudale. Nel 1880 il territorio accoglieva circa 24 mila ebrei e 150 mila arabi. Nel 1945 gli arabi erano saliti a 1 milione e 240 mila, mentre gli ebrei erano 553 mila. Solo Gerusalemme era un considerato un importante centro urbano.

Dalla caduta dell’Impero Ottomano nella prima guerra mondiale al 1948, la Palestina si riferiva tipicamente alla regione geografica situata tra il Mar Mediterraneo e il fiume Giordano. Oggi, gli arabi che chiamano questo territorio casa sono conosciuti come palestinesi dall’inizio del XX secolo. Un popolo, quello palestinese, che ha un forte desiderio di creare uno stato libero e indipendente in questa regione contesa del mondo.

Riconoscere il diritto di un popolo all’autodeterminazione non è una sorta di premio che un paese conferisce a un altro per generosità. Al contrario è un principio fondante della Carta delle Nazioni Unite. Come pilastro importante per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni e per il prevalere della pace. Lo Stato di Israele, dichiarato indipendente il 14 maggio 1948, si costituisce a seguito contraddittoria politica di decolonizzazione. Attuata con gravissime responsabilità da Francia e Gran Bretagna.

Il 70% dei membri delle Nazioni Unite riconosce lo Stato di Palestina.

Oggi, la Palestina include teoricamente la Cisgiordania, un territorio che si trova tra l’odierna Israele e la Giordania. E la Striscia di Gaza (che confina con l’odierna Israele e l’Egitto). Tuttavia, il controllo su questa regione è una situazione complessa e in evoluzione. Non c’è consenso internazionale riguardo ai confini. Inoltre, molte aree rivendicate dai palestinesi sono state occupate da israeliani per anni.

Il conflitto arabo-israeliano, che ha trasformato la terra di Palestina in un campo di battaglia permanente, non è altro che un prodotto tragico del nazionalismo. Inserito in un contesto di forte conflittualità religiosa. Attualmente, più di 130 Stati riconoscono la Palestina come uno stato indipendente (il 70% dei Paesi membri delle Nazioni Unite), ma Israele e alcuni altri paesi, inclusi gli USA, non “approvano”.

Il primo paese a riconoscere lo Stato di Palestina fu l’Algeria, il 15 novembre 1988.

La Palestina è stata proclamata indipendente dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) nell’anno 1988. Successivamente timbrata dagli Accordi di Oslo nel 1993. L’accordo ha dato vita all’Autorità Palestinese che è diventata l’organo di governo dello Stato di Palestina.

L’OLP ha stabilito molte relazioni diplomatiche con quasi tutti i paesi del mondo, di cui 139 Stati membri dell’ONU la riconoscono come uno Stato separato.

Il riconoscimento principale viene da India, Russia, Cina, Medio Oriente, ecc. I paesi del primo mondo come gli Stati Uniti, il Canada e altri paesi dell’Europa occidentale non hanno ancora identificato l’indipendenza della Palestina ma mantengono grandi relazioni diplomatiche con l’organo di governo della Palestina.

Nel mese successivo, tale Stato fu rapidamente riconosciuto dagli stati della Lega Araba, tra cui Egitto e Giordania. Venne istituita l’Autorità Nazionale Palestinese per governare le aree A e B in Cisgiordania e la Striscia di Gaza.

Felicia Bruscino