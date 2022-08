Quanto durano le cartucce HP originali e compatibili?

Hai appena acquistato una stampante nuova di zecca targata HP e ti stai chiedendo quanto possa essere conveniente utilizzare delle cartucce originali e compatibili? Bene, sei capitato nel posto giusto!

In questo articolo troverai una guida esaustiva circa la qualità e l’efficienza delle cartucce HP.

Cartucce per stampanti HP, una qualità a cui non potrai più rinunciare

Le cartucce HP originali e compatibili sono pensate proprio per combaciare alla perfezione con determinati modelli e la loro qualità è tale per cui ogni stampa è perfetta, senza sbavature e senza imperfezioni.

Insomma, è un acquisto che non ti pentirai di aver effettuato!

Ma vediamo insieme differenze e durata di entrambe le tipologie.

La durata delle cartucce HP originali

Probabilmente ti starai chiedendo a questo punto quale sia la durata e la capacità di stampa delle cartucce originali per stampanti HP.

Va da sé che ogni cartuccia rappresenta un caso a sé stante, particolare e contingente.

Ci sono, però, alcuni fattori comuni alle cartucce Hp riguardo la durata: stiamo parlando, in particolar modo, della composizione dell’inchiostro. Questo inchiostro è stato appositamente creato e studiato per resistere al tempo e non seccarsi grazie all’utilizzo di speciali solventi, per cui non dovrai preoccuparti molto se non usi la tua stampante per più di una settimana.

La capacità di ogni cartuccia originale HP, ad ogni modo, può essere consultata su qualsiasi sito ben urato che si decide di scegliere per l’acquisto, nella sezione della descrizione dell’item in questione.

La durata delle cartucce HP compatibili

Le cartucce compatibili, dal loro canto, possono vantare una durata uguale, se non maggiore, delle originali.

Non potendo contare sul nome della casa madre, essendo esse prodotte da terzi, questi produttori hanno deciso di puntare non solo sul prezzo, ma anche sulla capacità e la durata delle cartucce.

Per questo motivo è facile scontrarsi, nei negozi o online, in cartucce HP compatibili ad alta capacità, le quali sfruttano appieno la forma della cartuccia per riempirla di inchiostro, garantendo così un maggior numero di stampe, che a volte arrivano a doppiare quelle che è possibile stampare con una stessa cartuccia originale.

Come scegliere le cartucce HP

La scelta finale per il vostro acquisto deve, inoltre, essere dettata non sono dalla compatibilità (se un tipo di cartucce non è compatibile con il tuo modello di stampante è inutile acquistarlo, infatti è assolutamente necessario prestare molta attenzione in fase d’acquisto e a cosa si inserisce nel carrello, per evitare sprechi di articoli e di soldi!), ma la tua scelta finale deve anche essere condizionata dall’uso che intendi fare della tua stampante HP.

Se la tua stampante è pensata per un uso domestico non troppo intensivo o comunque personale, non c’è necessità di acquistare delle cartucce HP che abbiano un’elevatissima capacità di stampa. Viceversa, se la tua stampante è aziendale e, quindi, intendi stampare più e più documenti con quest’ultima, ti sarà sicuramente più congeniale acquistare delle cartucce HP che abbiano un’ampia capacità di stampa, per non dover stare di continuo a sostituire il toner.

Inoltre, altre considerazioni che puoi fare per discernere tra i vari modelli di cartucce HP in fase di acquisto sono considerazioni sul colore: se intendi stampare solo documenti in bianco e nero, inutile acquistare cartucce dei colori magenta, ciano e giallo. Una cartuccia nera ti sarà più che sufficiente per soddisfare le tue esigenze di stampa.

Stampa questo articolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...