Quanto vale l’industria del poker online in Italia?

L’industria dietro al gioco d’azzardo ha subito, negli ultimi anni, un incremento di entrate esponenziale. A contribuire in maniera determinante alla sua crescita è stato, senza dubbio, il poker online che ha avuto un ruolo chiave in questa crescita. Vediamo di seguito qual è stato il vero impatto del poker online sulla nostra economia e quali sono le attuali tendenze nel poker.

Economia e gambling: mondi a confronto

Se c’è una fetta di mercato in continua espansione e crescita, quella è rappresentata dal gioco d’azzardo online. I dati di settore indicano una crescita esponenziale ed uno sviluppo di mercato notevole. Quello che passa per essere solo un passatempo è determinante nella bilancia dello sviluppo economico del nostro paese ed è in grado di creare centinaia di posti di lavoro. I primi dati del 2023 riportati da Agimeg parlano chiaro: i primi mesi di questo 2023 restituiscono numeri da capogiro ma molto molto importanti per la crescita del nostro Paese.

Le cifre infatti dicono che i primi sei mesi di quest’anno la crescita è stata del +19% rispetto al 2022 con un aumento totale di circa 950 milioni di euro. In totale questo tipo di industria supera l’1% del prodotto interno lordo nazionale e questo dato indica quale importante impatto abbia il gioco online sulle casse statali. Non solo, l’aumento esponenziale del denaro in circolo intorno a questa industria ha fatto sì che aumentassero anche i posti di lavoro connessi ad essa e nuove forme di lavoro collaterali alla stessa come professionisti del marketing o sviluppatori di app e siti web .

Nel mondo del gambling ad imporsi è, in particolar modo, il poker, un gioco dalle origini incerte ed antichissime che, ancora oggi, può vantare una diffusione capillare e con una crescita esponenziale. C’è da dire che le entrate fiscali provenienti dal gioco online hanno contribuito a risollevare le sorti del nostro paese, essendo state utilizzate, in parte, in progetti di assistenza sanitaria, rivolti all’istruzione ed alle infrastrutture.

Perché il poker ha maggiore successo?

Tra tutto ciò che l’industria del gambling fornisce, il poker è senza dubbio il gioco che ha riscosso e riscuote maggiore successo. Questo gioco fa ormai parte della cultura pop dell’Italia (e non solo) al punto che anche in film molto importanti i protagonisti sono spesso ripresi attorno al tavolo verde. Oltre questo, il poker ha raggiunto il podio del successo, per via della sua natura sempre più versatile.

Il destino del poker è scritto nella sua storia: un gioco di fortuna e di abilità che ha attraversato epoche ed epopee ma che ha portato con sé il fascino delle regole e della fantasia nell’applicazione.

Ogni giocatore tara su se stesso il modo di giocare ma come? Beh, essendo il poker una disciplina estremamente mentale, ognuno lo gioca per come vive: con velocità, con attesa, con attenzione, con gioia, con concentrazione. Come si gioca il poker determina anche, in parte, chi siamo e dove stiamo andando ma anche che grado di empatia abbiamo sviluppato per prevedere le mosse avversarie . La cosa essenziale da sapere è che serve conoscere bene le regole e la loro applicazione ma anche tutte le possibili varianti del poker.

Le varianti più popolari nel poker

Forse per garantirsi un maggiore successo ed una maggiore adattabilità, del poker esistono diverse varianti, alcune maggiormente note altre meno. Secondo le statistiche i giocatori italiani amano il Texas Hold’em che, di fatto, è la più popolare nel nostro paese. In questa variante di gioco ciascun giocatore riceve due carte coperte e ne condivide 5 comuni col fine di creare la mano migliore possibile.

Questa tipologia di poker è particolarmente apprezzata per la sua facilità di gioco e per le grandi opportunità di vincita. Il Texas Hold’em è perfino conosciuto per aver generato alcuni dei montepremi più grandi nella storia del poker con diversi milioni di euro in palio nei tornei più importanti. Altre fra le varianti più conosciute sono l’Omaha, il Poker a 5 carte e il Poker Stud 7 carte. Ciascuna con regole diverse e con esperienze di gioco diverse ma ugualmente piacevoli ed attrattive per milioni di utenti in Italia e nel mondo.

Chi sono i pokeristi italiani più famosi di sempre?

Il poker online ha offerto, nel tempo, anche la possibilità di vincere discreti gruzzoletti a diversi italiani che amano giocare in tornei anche internazionali. Tra questi troviamo Gennaro d’Amato (il cui nick è Xerin 95) già vincitore della classifica del maggior numero di tornei giocati nel 2021 e che ha chiuso il 2022 con un profitto di 49mila euro. Un altro torneista italiano molto noto è 78andrew78 che invece ha portato a casa la bellezza di 63mila euro e ancora Vop4 che ha vinto quasi 85mila euro.

Che cosa accomuna questi giocatori di poker online?

Racchiuderlo in poche parole sarebbe riduttivo ma, osservano il loro modo di giocare, la cosa che balza subito all’occhio e che sono dei grandi conoscitori delle regole del gioco. A questo aggiungono nervi saldi e strategie precise che aiutano nella riuscita e portano alla vittoria. Questo è un dato essenziale perché nel poker vince chi riesce ad applicare la migliore strategia alle regole e se ben si conoscono si è già a buon punto. Un altro piccolo trucco è quello di giocare al poker online solo su piattaforme sicure ed affidabili dove è possibile prendere parte a tornei innovativi.

Il poker online ha di fatto rivoluzionato non solo il mondo del gioco ma anche l’industria ad esso connesso. Si pensi che oggi ha perfino sbaragliato il mercato dei casinò fisici perché ha introdotto comodità, facilità di utilizzo e la possibilità di prendere parte ai tornei praticamente da ogni parte del mondo.

Quello del poker online è un futuro senza dubbio destinato ad essere radioso insieme al mercato che ne graviterà intorno, come i numeri e le previsioni già suggeriscono. Del resto, già oggi, i numeri promettono bene e parlano di crescita economica importante a beneficio di un’intera nazione. Inoltre, affinare le proprie tecniche e puntare ad entrare nella top ten dei migliori pokeristi in Italia, è un’impresa che si può tentare solo giocando su piattaforma.

Il poker ha bisogno di tanto allenamento e costanza nella pratica. Tra le possibilità di fare pratica, il gioco online è sicuramente il più accessibile e semplice da usare. In Italia, un operatore si è ormai imposto a livello nazionale e mondiale per affidabilità e serietà ma anche supporto perché su questa piattaforma esistono sezioni dedicate sulle quali si potranno imparare ed esercitare nel dettaglio le regole o il valore dei punti come la scala, il colore o il tris poker .

Conclusioni

I numeri che girano intorno all’industria del gambling sono esorbitanti e la maggior parte dei proventi provengono proprio dal poker che si attesta come il gioco preferito dagli italiani e non solo. E’ importante riflettere sul peso che abbia il poker online sull’economia del nostro paese perché rappresenta circa l’1% del PIL e perché fornisce anche un arricchimento collaterale che significa nuovi posti di lavoro o comunque il riutilizzo dei guadagni, provenienti da questo settore, in settori di maggiore interesse pubblico come la sanità, l’istruzione o le telecomunicazioni.

Alcuni giocatori di poker online italiani, per altro, sono diventati famosi grazie alle vincite che sono riusciti a finalizzare partecipando a tornei internazionali. Il poker si conferma quindi come il gioco di carte che maggiormente appassiona l’utenza per via della sua flessibilità e del suo fascino. Non si tratta di dar peso solo alla fortuna ma di intenderlo come un gioco di strategia che ha bisogno di regole molto precise e per cui è necessario un continuo allenamento ed un impegno mentale non indifferente. Per tutto questo quello del poker è un mondo in continuo sviluppo, destinato ad imporsi sempre più sul mercato e nell’economia non solo italiana ma mondiale.