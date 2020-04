Quarantena in barca bloccata a Panama: l’incredibile storia di Erica

Erica Cilino, originaria di Gorizia, si trova nelle acque dell’arcipelago di San Blas, Panama, dove da gennaio lavora come tuttofare a bordo di un’imbarcazione, sulla quale è rimasta bloccata a seguito dell’arrivo del Coronavirus.

Nonostante le sue avventure siano ben lontane dalla drammatica solitudine di Tom Hanks con la sua palla, la sua quarantena in barca ci è sembrata una storia degna di essere raccontata. L’abbiamo intervistata per voi.

A gennaio sei arrivata a Panama dove hai cominciato a lavorare nell’arcipelago di San Blas come marinera, e due mesi dopo, il 10 marzo, nel paese si è verificato il primo caso di contagio. Come hai vissuto l’inizio della pandemia?

Dovevo rientrare in Italia il 6 marzo per discutere la tesi di laurea. Mi trovavo già a Panama pronta per prendere l’aereo, quando mi è stato comunicato dall’Università di Ferrara che la sessione di laurea sarebbe avvenuta per via telematica, a causa dello scoppio dell’epidemia e delle restrizioni imposte dal governo. Ci ho pensato un attimo e ho deciso di ritornare qui a San Blas. Non potevo immaginarmi che mi sarei ritrovata bloccata a passare la quarantena in barca e a vivere scene da film. Pochi giorni dopo il mio rientro a San Blas, a Panama City è comparso infatti il primo caso di contagio, una signora panamense che era tornata da Madrid, e da lì sono cominciate le misure emergenziali – e gli episodi rocamboleschi. Oltreché per gli abitanti di Panama, naturalmente la situazione è cambiata velocemente anche per noi capitani e marineros. Normalmente si lavora di turismo, ci si sposta da un’isola all’altra, si entra in contatto con la popolazione locale. Ora tutti i turisti sono stati allontanati dall’area e vige il divieto di sbarco sulle isole abitate. Se noi adesso decidessimo di tornare in terraferma, a Puerto Linton o in altri porti, ci metterebbero in isolamento per quindici giorni. Se poi risultassimo negativi al tampone, ci trasferirebbero in città. Data l’incertezza, al momento preferisco rimanere qui (nell’arcipelago), dove ci sono stati solo due casi fra gli indigeni e nessuno fra di noi.

Immagino siano sorte difficoltà inedite, come sono cambiate le tue giornate e quelle dei tuoi colleghi?

Oltre alla mancanza di lavoro, ci ritroviamo a poter fare la spesa meno frequentemente e con l’ansia di poterci ritrovare all’improvviso nell’impossibilità di continuare a farla; poi, abbiamo il problema del gas e della benzina, soprattutto il gas che finito quello non sappiamo come cucinare! La nostra quotidianità è cambiata molto per quanto riguarda l’impossibilità di scendere a terra. Ogni tanto ci rechiamo su qualche isola disabitata, giusto per sgranchire le gambe, ma molto meno di prima. Poi c’è da dire che è cambiato lo spirito: c’è tanta paura, le duecento barche che ho trovato quando sono arrivata, ora si sono tendenzialmente isolate. Al momento io mi sono ritrovata in una cerchia ristretta di non più di dieci barche, perché le altre non vogliono avere alcun contatto. Prima delle disposizioni contro il virus, i generi alimentari arrivavano quotidianamente, e in ogni isola trovavamo una lancia con ciò di cui avevamo bisogno. Con le restrizioni ora ci si è dovuti organizzare diversamente: circa ogni dieci giorni si fa la lista della spesa e gli indigeni delle isole a cui arrivano i rifornimenti ce la fanno avere. Gas e benzina sono anche questi rifornimenti che arrivano da Panama, ma con molta meno frequenza del cibo. Ora, per via di un caso di contagio a Cartì (sulla terraferma), hanno chiuso tutti i porti e sappiamo che per circa quindici giorni non avremo la mercanzia dal continente.

E come state reagendo?

Ci siamo rassegnati e abbiamo imparato a pescare! Uno dei capitani è pure vegetariano, ogni tanto lo sentiamo che scende a terra per procurarsi noci di cocco, praticamente l’unica cosa che non manca mai. E così si è messo a imparare un’infinità di ricette a base di cocco e riso! Tanto per non farci mancare niente, recentemente il desalinatore si è rotto… quindi dobbiamo usare l’acqua del fiume, che si presenta con un invitante colore che varia fra il verde e il marrone. Ci mettiamo il cloro e via! Invece un capitano ha ben pensato di andare a prendersi l’acqua da qualche pozza su un’isola senza usare il cloro, e così ora il corpo gli si è ricoperto di pustole. Ci stiamo chiedendo che parassita possa essersi preso.

Oltretutto ti trovi molto lontana da casa e il lavoro non c’è: come si sono evoluti i rapporti fra te e gli altri membri dell’ equipaggio a seguito di una convivenza così stretta, per di più in mezzo al mare?

Prima della quarantena, la mia giornata tipo quando c’erano i turisti a bordo consisteva nel navigare fra le isole con il capitano, aiutandolo nelle manovre di ancoraggio e disancoraggio, provvedendo ai pasti e alla pulizia. Se avevo fortuna la barca era grande abbastanza per poter avere una cabina per me, altrimenti la condividevo con il capitano. Al momento, data l’assenza di lavoro, le marinere che come me sono rimaste risultano essere delle persone in più in barca, quindi un costo di cui caricarsi nonostante la mancanza di introiti. I capitani ci ospitano senza problemi, ci offrono vitto e alloggio e in cambio continuiamo ad occuparci della cucina e delle pulizie. Per quanto riguarda me, nello specifico, si è raggiunto un accordo con altre tre barche per cui ogni settimana mi trasferisco da una all’altra, per evitare di gravare troppo su di un capitano solo. Domenica per esempio era l’ultimo giorno che passavo con una coppia di francesi, da lunedì mi sono trasferita nell’imbarcazione di un vecchietto catalano, la prossima settimana andrò a stare da un italiano e quella dopo ancora da un altro e poi si ripete il giro… con alcuni di loro rimane un rapporto più formale mentre con altri si sono instaurate relazioni d’amicizia che vanno al di là del semplice rapporto di lavoro. Diciamo che la mia situazione è più in bilico di quella dei capitani che mal che vada si trovano comunque a casa loro in barca. Io sarò sempre vista come una persona ospite in più.

Ci hai accennato a due casi di contagio fra gli indigeni, gli altri protagonisti con cui condividi questo periodo – seppure a distanza di sicurezza – cosa ci puoi dire su di loro?

Riguardo ai due indigeni – che ora sono guariti – c’è da dire che si sarebbero curati usando un infuso di una pianta locale (chiamata da loro “il Cedròn”), che a piccole dosi dovrebbe agire come una sorta di panacea. La stanno assumendo tutti, un goccino tre volte al giorno per tre giorni – di più è tossica per l’organismo. Naturalmente non c’è nessuna prova che sia efficace, però fa pensare: i Cuna – questo il nome degli indigeni che popolano San Blas, originari della Colombia – sono una popolazione tendenzialmente immunodepressa, e non si capisce proprio come sia possibile che non si ammalino, e che anche quando si ammalano guariscano senza grosse complicazioni. Possibile che la “pozione magica” effettivamente funzioni?

C’è qualcosa che ti ha colpito particolarmente del loro modo di vivere, della loro cultura?

Devo dire che da quando sono qui imparo ogni giorno qualcosa. I Cuna hanno una cultura profondamente diversa dalla nostra: hanno un grande senso comunitario, l’isola appartiene a qualcuno ma solo per un massimo di sei mesi, dopodiché passa ad un’altra famiglia e così via. Chi ha in mano l’isola è sempre la donna, che è a tutti gli effetti il capo famiglia. Dato che in percentuale nascono molti più maschi che femmine, se in un determinato nucleo familiare dovessero nascere solo maschi a un certo punto l’ultimo arrivato viene cresciuto come femmina. Ne ho conosciute un paio che biologicamente sono uomini ma socialmente sono a tutti gli effetti donne. Si sono sposate con un uomo, hanno adottato dei figli, e ora sono a capo della loro nuova famiglia. C’è una grande fluidità di genere. Poi, sono ancora molto ancorati alla loro tradizione, mantengono un loro culto sciamanico, hanno un rapporto con la moneta molto distante dal nostro. Per esempio, per loro le noci di cocco valgono addirittura più del dollaro: quando ti vendono un pesce, che sia grande o piccolo non fa differenza, te lo vendono comunque a un dollaro, secondo la logica del baratto. Hanno un contatto con la nostra realtà minimo, anche se a poco a poco le nuove generazioni si stanno aprendo, soprattutto grazie alla tecnologia.

Non dev’essere facile essere letteralmente isolati. Si può dire che trovarsi ai Caraibi – sogno di molti in questo momento – sia un po’ di consolazione?

Poteva esserlo fino a poco tempo fa, questi giorni infatti sono comparsi pure degli alligatori che ci costringono ulteriormente alla quarantena in barca! Altro che volanti della polizia con multe e ammonimenti, qui non c’è proprio modo di “uscire”. Questo è il quarto giorno che non metto piede in acqua e che me ne sto qui a galleggiare sulla mia ‘zattera’!

Ci descriveresti un’immagine con cui salutarci?