Qui non piovono pietre. Piovono bombe

Il Popolo del Donbass vuole solo la sua Storia, la sua cultura, la sua lingua.La difenderà fino alla morte, la difenderà nei rifugi di terra e cemento costruiti ai lato delle strade. Costruiti nelle fondamenta dei palazzi. Abbiamo visto questi rifugi. Siamo stati lì dentro per dieci minuti. Passarci la notte e i giorni non è facile. Lì sotto il tempo non esiste. All’aria fresca, mancano due metri di ferro e cemento armato.

Le dichiarazioni del Presidente ucraino del 2015, subito dopo il colpo di stato, avevano interpretato perfettamente come il Governo Ucraino voleva dare una svolta alla questione Donbass. Il Presidente Ucraino dichiarò pubblicamente, che, da quel momento in poi, i giovani ucraini sarebbero andati a scuola, mentre i figli del Donbass sarebbero potuti andare tranquillamente a vivere nelle cantine. Lo ha dichiarato senza mezzi termini, iniziando di fatto una guerra etnica a una parte del Popolo della sua nazione. Questa presa di posizione ha, di fatto, vietato la lingua e la cultura russe in tutta l’Ucraina. In una città come Odessa per intenderci, dove quasi il 90% della popolazione parla russo, la lingua russa, fu proibita. Così come la cultura. Per gli abitanti del Donbass non c’era molta scelta. E così dal 2014 sul Popolo del Donbass “Piovono Bombe”

Non mi stancherò mai di ripeterlo. Non voglio assolutamente che i miei contributi paghino queste bombe. Non voglio in nessuna maniera che il Governo del mio paese mandi armi al Governo Ucraino. Gli effetti che queste armi fanno sulla popolazione civile, sono evidenti ormai da anni.