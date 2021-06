Qui non vedrai il video della caduta della funivia del Mottarone!

Chi ha presentato le immagini con entusiasmo come La7, chi ha avvertito della loro drammaticità come Rai3 e chi ha sfocato la vista delle persone come Repubblica

L’intero sistema mediatico si è gettato, peraltro contra legem , sulle terribili immagini della funivia del Mottarone che precipita senza curarsi del rispetto per le vittime, o del dolore dei loro parenti e amici e meno che mai dell’angoscia che hanno provocato in tutti noi, bambini compresi.

Il diritto di cronaca non c’entra per nulla e il dovere di informare meno ancora, queste infamie che si ripetono dai tempi di Vermicino sono state giustamente chiamate “pornografia del dolore” ma in nome dell’audience ci vengono sbattute in faccia con la convinzione di farci cosa gradita, considerandoci implicitamente tutti sadici e maniaci disposti a calpestare qualsiasi cosa in cambio di un’emozione forte.