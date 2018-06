Raccolta differenziata in Italia: salgono a 500 i Comuni più “ricicloni”

A quanto pare agli italiani piace la raccolta differenziata, attività nella quale si dimostrano molto virtuosi, da Nord a Sud. È quanto emerge dall’ultimo rapporto di Legambiente sui Comuni Ricicloni, giunto alla sua 25^ edizione. L’analisi sfata il luogo comune dell’italiano medio noncurante dell’ambiente. Al contrario, sembra invece che la raccolta differenziata stia a cuore ai cittadini e l’aumento dei comuni divenuti virtuosi sotto questo aspetto ne è un chiaro esempio.









Ma ciò su cui si dovrebbe concentrare l’attenzione è la qualità del servizio erogato al cittadino. Infatti è proprio questa la discriminante: dove il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti funziona i cittadini differenziano, mentre dove il servizio è inefficiente la raccolta differenziata latita. Questo vale sia per i piccoli comuni che per le grandi città, senza distinzione tra Nord e Sud.

I 500 Comuni “ricicloni”

Il vertiginoso aumento dei servizi di raccolta differenziata registrato negli ultimi anni pone l’Italia fra i Paesi più virtuosi d’Europa in materia. Come riporta l’analisi di Legambiente, dai 486 Comuni del 2017 si è passati ai 505 del 2018 in cui la raccolta differenziata funziona correttamente. In totale si è registrato un aumento del 3,9% pari a 3.463.849 cittadini che smaltiscono correttamente i rifiuti.

La performance migliore si registra al Sud che passa da 43 a 76 Comuni, con la Basilicata in testa: solo qui i Comuni virtuosi sono ben 11, cioè l’8% del totale regionale.

Peggiora invece il Nord che perde 26 Comuni passando a quota 264. Le regioni più all’avanguardia restano il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino Alto Adige. Quasi invariata la posizione del Centro Italia che passa da 38 a 43.









I Comuni premiati

Tra i 500 Comuni ricicloni, solo quattro sono stati premiati da Ecodom, il principale consorzio italiano che gestisce i Raee, ovvero i rifiuti elettrici ed elettronici. Si tratta di quattro Comuni coinvolti nel sisma che colpì il Centro Italia nel 2016: sono Comunanza (Ascoli Piceno), Montorio al Vomano (Teramo), Cerreto di Spoleto (Perugia) e Rieti. Questi Comuni si sono dimostrati i più virtuosi nella raccolta di questa tipologia di rifiuti, segno che anche a fronte dell’emergenza terremoto si possono mettere in atto buone pratiche per la tutela dell’ambiente.

Il consorzio Cial ha invece premiato i migliori Comuni per la raccolta di alluminio. Si tratta di Padino (Cremona), Ostra (Ancona) e Cassano delle Murge (Bari).

Il consorzio Cic ha premiato due realtà che si sono distinte nella promozione del compost in ambito agricolo. Il primo è il Cip (Consorzio industriale provinciale) in Sardegna, che ha registrato una purezza del materiale riciclato del 98,5%; l’altro ente è Enomondo, in Emilia Romagna, per l’elevata qualità della raccolta differenziata e per l’impegno nella promozione dell’uso del compost.









Il premio Rilegno (per i Comuni che meglio riciclano il legno) è andato a Trento (2.160 tonnellate), Empoli e Francavilla al Mare. Il Conai (Consorzio nazionale imballaggi) ha invece premiato i Comuni che meglio hanno recuperato e riciclato gli imballaggi di acciaio, alluminio, carta, vetro, plastica e legno. Si tratta di Roma, Bari, Cosenza, Catanzaro e Potenza.

Infine, il premio per il recupero della plastica va ai Comuni di Albano Laziale (Roma), Molfetta (Bari) e Aci Castello (Catania).

Nicolò Canazza