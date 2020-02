In un articolo uscito circa un mese fa vi abbiamo raccontato l’intervento di Gianluca Gotto, scrittore e travel blogger, alla conferenza TEDx 2019 di Rovigo. In particolare, abbiamo provato a presentare l’idea di felicità lì proposta, tra il concetto di ikigai e quello di responsabilità verso sé stessi. Siamo riusciti, successivamente, a contattare Gianluca, che attualmente è in Italia per presentare il suo ultimo libro. Gli abbiamo chiesto di riflettere con noi sul tema del raccontare il viaggio. Quello che lo ha condotto a realizzare il suo sogno, anzitutto. Ma anche quello delle persone che seguono il suo lavoro e di quelle che ha incontrato lungo il cammino.

L’idea è venuta in un momento di difficoltà. Poco prima, avevo trovato in Vancouver una città da chiamare “casa”. Mi ero stabilito in Canada con l’idea di fermarmi a lungo, se non per sempre. Poi, un giorno, una telefonata dall’Italia ha cambiato tutto. Sono stato costretto a tornare in fretta e a rinunciare al mio sogno canadese. È stato a quel punto della mia vita che ho deciso di trasformare quell’evento sfortunato in un’opportunità. Dovevo ripartire da zero, con la mia vita e dal punto di vista professionale. Ho pensato potesse essere l’occasione giusta per fare della mia passione per la scrittura un lavoro e di quella per il viaggio la mia vita.

Fino a quel momento avevo fatto di tutto: panettiere, cameriere, operaio, commesso, pizzaiolo, giocatore di poker… Però, come dicevo nel mio discorso al TEDx, per capire quale sia il proprio ikigai è importante ripensare a cosa si sognava da ragazzini. Io sognavo di scrivere ed esplorare il mondo. E allora mi sono detto: proviamoci. Ho iniziato a scrivere articoli per siti web e, coi primi guadagni, ho comprato un biglietto di sola andata per Bangkok. All’inizio ero un freelance, come tanti. Solo che il mio ufficio era una stanza d’albergo. La hall di un aeroporto. Una caffetteria da qualche parte in Asia. O qualsiasi luogo del mondo con una connessione a internet. Successivamente ho aperto Mangia Vivi Viaggia con la mia compagna Claudia e oggi mi occupo principalmente del blog e scrivo libri.