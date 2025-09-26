Un meccanismo del ciclo del carbonio terrestre, a lungo sottovalutato, potrebbe trasformarsi da stabilizzatore climatico a fattore di squilibrio, innescando un raffreddamento planetario estremo. Un nuovo studio pubblicato su Science genera domande su come la Terra regoli il proprio clima su scale temporali molto lunghe.

Una minaccia non imminente, ma possibile

Sebbene non vi sia alcun pericolo immediato, il rischio ipotizzato dallo studio dell’Università della California a Riverside si colloca su orizzonti temporali che vanno da decine a centinaia di migliaia di anni. Gli autori dello studio ricordano infatti che i tempi di risposta del meccanismo individuato sono lenti e non influenzeranno il clima nei prossimi secoli.

Tuttavia, comprendere a fondo il funzionamento di questo processo diventa cruciale per migliorare la previsione dell’evoluzione climatica del pianeta, in particolare in uno scenario futuro in cui le concentrazioni atmosferiche di CO₂ potrebbero diminuire drasticamente per cause naturali o artificiali.







Un meccanismo di retroazione climatica fuori controllo?

Al centro dello studio vi è un processo di retroazione negativa del ciclo del carbonio, ossia un meccanismo che tende naturalmente a riportare il sistema Terra verso l’equilibrio. Normalmente, quando le temperature globali aumentano, le reazioni chimiche di alterazione delle rocce silicee si intensificano, rimuovendo anidride carbonica dall’atmosfera e raffreddando progressivamente il pianeta.

Questo processo, noto come weathering chimico delle rocce, ha agito per milioni di anni come una sorta di “termostato” geologico. Tuttavia, gli autori dello studio hanno osservato che, in certe condizioni, questa regolazione naturale potrebbe non fermarsi una volta raggiunto l’equilibrio climatico desiderato, ma continuare a sottrarre CO₂ in modo eccessivo, innescando una spirale di raffreddamento incontrollato.

Il ciclo del carbonio e il ruolo delle rocce

Il ciclo del carbonio sulla Terra è un sistema complesso che coinvolge atmosfera, oceani, biosfera e litosfera. Le rocce, in particolare quelle contenenti silicio, giocano un ruolo fondamentale nell’assorbimento della CO₂ atmosferica. Quando la pioggia si combina con l’anidride carbonica, si forma un acido debole che dissolve i minerali silicei delle rocce. I prodotti di questa reazione vengono poi trasportati nei fiumi e infine depositati nei fondali oceanici sotto forma di carbonati.

Questa reazione, però, è fortemente dipendente dalla temperatura. A temperature più elevate, l’intensità del weathering aumenta. Di conseguenza, più CO₂ viene rimossa dall’atmosfera. In teoria, questo dovrebbe riportare il clima verso uno stato di equilibrio più freddo. Ma secondo lo studio, in determinate circostanze, questo processo potrebbe andare oltre il necessario.

Una “sovracorrezione” geologica: rischio glaciazione?

Gli autori dello studio parlano di un potenziale rischio di “sovracorrezione” del clima terrestre, paragonabile a un termostato che, nel tentativo di riportare la temperatura a livelli accettabili, raffredda troppo l’ambiente, finendo per congelarlo. Se il processo di rimozione di CO₂ proseguisse oltre il punto di stabilità climatica, le temperature potrebbero crollare a tal punto da innescare una nuova era glaciale.

Il rischio teorico non è tanto un collasso improvviso, quanto un lento e progressivo raffreddamento globale che potrebbe cambiare radicalmente le condizioni di vita sulla Terra. L’ultima grande glaciazione, terminata circa 11.700 anni fa, fu determinata da una complessa combinazione di fattori astronomici, oceanici e atmosferici. Uno squilibrio nel ciclo del carbonio, innescato da un weathering eccessivo, potrebbe in futuro costituire una causa aggiuntiva o scatenante.

Un equilibrio delicato tra geologia e clima

Lo studio ribadisce quanto sia delicato il bilanciamento tra i vari processi geologici e climatici che regolano la temperatura media del pianeta. Il sistema terrestre si comporta come un complesso organismo autoregolante, ma non è infallibile. In passato, ci sono stati momenti in cui questo equilibrio è stato interrotto: episodi di riscaldamento estremo (come il Massimo Termico del Paleocene-Eocene) e raffreddamenti drastici (come le Ere Glaciali) mostrano come i cicli naturali possano talvolta sfuggire al controllo.

Comprendere in anticipo le soglie oltre le quali questi meccanismi naturali perdono efficacia o addirittura si trasformano in fattori di instabilità climatica rappresenta una delle sfide principali della climatologia moderna.

Lo studio apre anche interrogativi sulle tecnologie di geoingegneria che mirano a rimuovere CO₂ dall’atmosfera. In particolare, le soluzioni basate sull’aumento artificiale del weathering delle rocce, considerate da alcuni come potenziali strategie per contrastare il riscaldamento globale, potrebbero – se applicate senza una visione di lungo periodo – avere effetti indesiderati.

Se la rimozione forzata di CO₂ dovesse spingersi troppo oltre, si rischierebbe di riprodurre in tempi molto più rapidi lo stesso meccanismo naturale di sovracorrezione ipotizzato dallo studio. Questo rafforza l’idea che le soluzioni al cambiamento climatico non possono essere semplicemente tecnologiche o basate su interventi isolati, ma devono tener conto della complessità del sistema terrestre.

Un invito alla cautela nella gestione del clima

L’analisi della retroazione climatica geologica condotta dai ricercatori californiani rappresenta una sorta di avvertimento: anche i meccanismi naturali che ci hanno permesso di sopravvivere e prosperare come specie potrebbero, in certe condizioni, diventare problematici. In un’epoca in cui l’umanità sta intervenendo attivamente sul clima terrestre – sia per errore, con le emissioni di gas serra, sia per tentare di correggere il danno – è fondamentale avere una comprensione completa e sistemica delle dinamiche naturali che regolano il nostro pianeta.

Questo non significa rinunciare a soluzioni per mitigare il riscaldamento globale, ma piuttosto adottare un approccio responsabile, prudente e fondato su solide basi scientifiche.