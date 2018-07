Ragazza iraniana balla su Instagram: arrestata Maedeh Hojabri

Maedeh Hojabri ha diciotto anni, è una bella ragazza, e ha una passione sfrenata per la danza e la ginnastica, che studia fin da quando era bambina. La sua voglia di condividere quella passione, postando su Instagram oltre trecento video in cui balla, ha fatto sì che avesse oltre mezzo milione di followers su Instagram.

Fin qui sembrerebbe tutto normale, ma Maedeh Hojabri è stata arrestata proprio per aver condiviso quei video con i suoi followers. Perché? Secondo le autorità del paese in cui vive, l’Iran, Maedeh ha infranto le norme morali previste dal Corano, che impongono alle donne di mantenere un abbigliamento e un comportamento “consono”. Oltretutto ha disobbedito alla regola che impone alle donne di indossare l’hijab e ha ballato sulle note di musiche occidentali, cosa che in Iran è proibita.

Le scuse in diretta e il profilo oscurato

Dopo essere stata arrestata, la ragazza è stata liberata su cauzione. Non prima di essere stata sottoposta ad un’autentica gogna mediatica sulla tv di Stato iraniana, in cui, con il volto oscurato, ha dovuto scusarsi per non aver coperto a sufficienza la propria bellezza, per saper ballare in modo così coinvolgente, e, soprattutto, per aver condiviso la sua grande passione, la danza, con i suoi followers. In maniera libera, spensierata, come ogni diciottenne avrebbe diritto di fare.

“Non mi sono resa conto di aver violato la moralità, ma non era mia intenzione farlo. Ballavo solo per aumentare i followers”. Queste le parole con cui Medeh ha voluto (o dovuto) giustificarsi.

Dopo essere stata liberata, la ragazza non ha potuto rilasciare dichiarazioni, ed il suo profilo Instagram è stato oscurato.

Le leggi iraniane sui social e la danza

L’Iran proibisce l’uso di social network come Facebook e Twitter. Tuttavia molti iraniani riescono comunque ad eludere i controlli. Per quanto riguarda la danza, le leggi sono molto severe: non è consentito ballare in pubblico. E’ possibile danzare solamente davanti ai propri familiari.

Immediatamente è partita la campagna solidale verso la giovane ballerina, con l’hashtag #ballarenonèunreato.

Vittorio Bottillo