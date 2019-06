Ragazzi disabili caduti nel Naviglio: un morto e un ferito grave

Due ragazzi disabili caduti nel Naviglio durante una gita, uno di loro non ce l’ha fatta.

È l’amaro resoconto dell’escursione sfociata in tragedia, a Robecco sul Naviglio, nell’hinterland milanese. I 2 giovani stavano percorrendo la pista ciclabile in sella alle loro carrozzine a 3 ruote, quando, forse a seguito di un impatto tra i 2 mezzi, le carrozzine sono finite in acqua, trascinando con sé i 2 ragazzi. Uno dei è riuscito a liberarsi dalle cinture di sicurezza che lo tenevano legato alla bici ed è stato tratto in salvo all’altezza di Robecco sul Naviglio in arresto cardiaco. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, è ricoverato in gravissime condizioni. L’altro ragazzo finito in acqua non è riuscito a liberarsi dalla presa delle cinture ed il suo corpo, ormai privo di vita, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco poco distante dal luogo della tragedia.









La dinamica dell’incidente

I due ragazzi disabili caduti nel Naviglio erano in carrozzina lungo l’Alzaia, quando sono finiti nelle acque del canale con i loro accompagnatori. Gli assistenti del centro diurno disabili di Macherio non sono riusciti ad evitare la tragedia. I ragazzi erano di ritorno da una gita alla diga del Panperduto a Tornavento, raggiungibile dall’Alzaia. Poco dopo aver oltrepassato il ponte degli scalini a Robecco, i conducenti dei due tricicli hanno perso il controllo dei veicoli, finendo in acqua. La zona del canale in cui è avvenuto l’incidente non è transennata, né protetta da alcuna barriera.

Nel 2015, lungo lo stesso tratto di canale, avvenne un incidente molto simile. Un ciclista finì in acqua dopo aver colpito un sasso, che gli fece perdere il controllo della bici. Per quella tragedia, finirono sotto accusa la pista ciclabile e le mancate protezioni a delimitarne il percorso. L’uomo, Michele Luca Notarangelo, un 37enne pavese, finì nel Naviglio a Robecco e morì poche ore dopo all’ospedale di Bergamo.

Mena Indaco