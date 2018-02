E’ una vicenda che risale all’estate scorsa ma che si è conclusa solo in autunno, circa quattro mesi dopo.

Un utente di origine bulgara avrebbe raggirato per mesi il sistema streaming di Spotify, manipolando il successo di due insolite playlist.

Le sequenze imputate “Soulful Music” e “Music From The Heart”, secondo quanto riportato sul giornale inglese Music Business Worldwide avrebbero, attraverso un sofisticato stratagemma , raggiunto le vette delle classifiche mondiali, generando un circuito di introiti da capogiro.

Un successo troppo clamoroso per passare inosservato, sopratutto considerato il bassissimo numero di followers delle sequenze.

Cosa è accaduto

Verso la fine di settembre due playlist piuttosto insolite e dai nomi particolarmente vaghi: “Soulful Music” e “Music from the heart” scalano le classifiche del sistema di streaming svedese sbaragliando i concorrenti.

Le due serie musicali sono composte da canzoni della durata media di 40 secondi (poco più del minimo consentito da Spotify). Appartengono inoltre ad artisti sconosciuti e invisibili anche all’attento occhio del grande fratello Google.

Ma il loro successo è senza precedenti, rispettivamente 35esima e 84esima nelle classifiche globali e 11esima e 24esima in quelle americane. Accendono un barlume di speranza nella lotta alla sopravvivenza dei generi di nicchia. Se non fosse per alcune esageratamente evidenti incongruenze.

Nello stesso periodo, a seguire le playlist in questione sarebbero stati solo 1797 utenti. Mentre ogni canzone veniva ascoltata appena da 1200 persone al mese. Piuttosto strano se si parla di un catalogo capace di tenere testa alle più grandi e importanti case discografiche del mondo.

E’ stato proprio questo il motivo per cui sono nati i primi sospetti sulla legittimità del processo. E così una volta segnalato l’arcano al caro Spotify questo avrebbe immediatamente azzoppato le sequenze, privandole di alcuni elementi d’ascolto e interrompendo così almeno in parte il circuito vizioso.









Perché: il sistema delle royalities

La creazione di due playlist di per sé non ha niente di particolarmente sospetto ovviamente. Vero è però che Spotify così come tutte le compagnie di streaming utilizza un sistema di monetizzazione dell’ascolto. Ragion per cui il furbetto amante della musica di nicchia avrebbe, secondo le stime e le ipotesi riportate su Music Business Worldwide racimolato un dignitoso gruzzolo.

Per via dei diritti d’autore infatti il musicista vanta il diritto di ricevere una quota di profitto ricavata dall’ascolto dei suoi brani. Nello specifico Il modello di business di Spotify prevede che raggiunta quota 100 (tramite abbonamenti e pubblicità), il 70 per cento venga devoluto agli artisti e agli aventi diritto, mentre il 30 per cento rimanga nelle casse del “distributore”.

Il compenso per l’artista si calcola poi moltiplicando il valore di ogni singolo ascolto per gli ascolti totali delle canzoni: più le canzoni vengono ascoltate, più l’artista guadagnerà. Ecco il campanello d’allarme.









L’ipotesi del Music Business Worldwide

Data la stranezza dell’accaduto e l’insolito successo delle due playlist. Secondo il giornale inglese l’ipotesi più plausibile sarebbe quella per cui, un utente avrebbe continuamente riprodotto le tracce in sequenza così da generare un sostanziale incremento d’ascolti.

Lo sconosciuto, la cui provenienza è stata svelata grazie ai codici ISRC (International Standard Recording Code) capaci di identificare univocamente la provenienza di registrazioni musicali audio e video, avrebbe puntato nello specifico sulla pluralità di account e sulla riproduzione in loop.

Sarebbero dunque, secondo le fonti, 1200 i nuovi profili premium generati dall’audace fruitore. Con un esborso iniziale pari a circa 12000 dollari a fronte di un guadagno stimato pari quasi a 1 milione.

Un’operazione che ha richiesto un’ingente impegno fisico ed economico se si ragiona su quanti indirizzi email e procedure di registrazione ci sono dietro alla creazione dei profili. Ma come nel migliore dei casi la fatica svanisce nel nulla ad obiettivo raggiunto.

Un meccanismo contorto

Il conto, secondo MBW è presto fatto. Data la media di 43 secondi per brano e la quota di 86400 secondi presenti in un giorno un individuo può potenzialmente generare in un mese 60 mila ascolti. Chiaramente solo se la riproduzione è ininterrotta. Moltiplicando questi per 1200 account si arriva a 72 milioni che per un introito considerato dal giornale per difetto di 0,004 genera un payout di 288 mila dollari a playlist.

Compenso che però si moltiplica nel caso in cui venissero impiegati dei bot e i brani cominciassero a canzone non ancora conclusa. Fino ad arrivare a 415 mila dollari per singola sequenza. Il tutto apparentemente senza aver infranto alcuna regola.

Alla richiesta dell’Agi (Agenzia giornalistica italiana) di delucidazioni, Spotify ha risposto così: “Spotify affronta molto seriamente la questione della manipolazione delle attività di streaming. La piattaforma dispone di sistemi di monitoraggio del consumo di musica per individuare, investigare e gestire attività sospette. Spotify continua ad investire molto per perfezionare questi processi, migliorare i metodi di identificazione e rimozione, e ridurre l’impatto che tali attività inaccettabili hanno su artisti, detentori di diritti e utenti”.

Certo è che questo giochino non avrà sicuramente fatto piacere ai grandi nomi dell’industria discografica.

Un caso non isolato

Di furbate analoghe non si è di certo digiuni, negli anni sono stati moltissimi i tentativi di fregare il sistema. Si torna indietro alle canzoncine di buon compleanno tutte uguali ma con nomi diversi o ai tentativi di creare più dischi con le stesse tracce. Oppure alla trovata, ormai di quattro anni fa dei Vulpeck e del loro disco silenzioso. La varietà di inganni è oggi più che mai vasta e di varia natura.

Ma che quella bulgara sia una storia di truffe erudite o di inaspettato successo ci si chiede quanto questo abbia pesato alle tasche degli artisti che popolano il panorama dello streaming on line. E a quale punto sia il livello di controllo e tutela dei diritti dei produttori in un universo in continua evoluzione ma molto poco legiferato.

Una cosa è purtroppo vera ai nostri occhi. Per quanto ci si impegni nell’individuazione di regole precise resta salvo che fatta la legge è presto trovato l’inganno.

Monica Bertoldo