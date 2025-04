La politica e lo Stato con le sue istanze trovavano massima espressione nelle rappresentazioni teatrali greco-romane. La tragedia, in particolare, rappresentava il terreno di scontro fra sfera privata e sfera pubblica. Nei miti più famosi della tradizione, la morale e l’etica a cui gli eroi o le eroine erano chiamati a rispondere altro non erano che le “ragion di Stato” a cui non poter venir meno. Gli autori dell’antichità dovevano trovare un equilibrio fra la propria libertà d’espressione e l’imperativo di propaganda.

Società e politica ad Atene nel V secolo

L’Atene del V secolo vive il suo periodo di massimo splendore, sia politico ed economico che culturale. Atene diventa un punto di riferimento per le poleis di tutto il Peloponneso. Primo esempio di regime democratico, nel 510 la società era divisa in tribù territoriali, e la gestione dello stato era affidata a un Consiglio di 500 cittadini, sorteggiati 50 per ogni tribù. A differenza, ad esempio, di Sparta che all’epoca era governata da un sistema oligarchico.

Nel 461, il partito democratico aveva ottenuto un importante successo e la politica era passata dalle mani dell’Areopago, sorta di magistratura costituita da membri dei ceti più agiati, all’assemblea popolare. Il partito, guidato dall’aristocratico Pericle, permise un grande sviluppo della città e anche una grande apertura culturale e intellettuale. I maggiori artisti e pensatori della Grecia decidevano di trasferirsi ad Atene e il teatro, nato nel secolo precedente, visse un incredibile sviluppo.

La rappresentazione tragica metteva di norma in scena leggende eroiche del passato, i miti. Quindi, gli argomenti erano sempre gli stessi, a cambiare era l’interpretazione etica del significato del dramma data dall’autore. Lo spettacolo teatrale era un atto ufficiale dello Stato ateniese e da esso ci si aspettava una rievocazione dei valori fondamentali della società di Atene. La funzione, quindi, doveva essere educativa.

Il teatro rappresentava il momento in cui tutta la cittadinanza si riuniva per celebrare le ragioni dello stare insieme e dell’essere membri della città. Con i suoi molteplici personaggi portatori di punti di vista differenti, era immagine dell’esercizio democratico che avveniva tutti i giorni nelle assemblee cittadine. Aristotele, infatti, definiva l’uomo come “essere nato per partecipare ad una polis”, nel senso che era per sua natura portato a occuparsi della sfera pubblica. In realtà, non era tanto per natura quanto per via di una tradizione sviluppatasi nei secoli.

Quale era il rapporto fra intellettuali e politica?

La tragedia greca, come detto, era un momento fondamentale di trasmissione dei valori su cui si fondava la polis. Tant’è che i magistrati cittadini avevano pieno controllo sui festival dionisiaci, festività in onore del dio Dionisio, a cui era consacrato il teatro. Durante questi giorni di festa, in tutto sei, si svolgeva anche una gara fra autori teatrali. Questi erano scelti per concorrere dall’arconte eponimo, vale a dire il primo magistrato di Atene.

I premi erano attribuiti da giudici scelti dalle dieci tribù ateniesi e la manifestazione si concludeva con una assemblea generale del popolo ateniese che doveva valutare la buon riuscita o meno del festival. I cittadini più poveri erano finanziati dallo Stato per poter comprare il gettone d’ingresso. Inoltre, i poeti godevano di un importante status in città per il servizio reso alla comunità.

Nelle tragedie di Euripide, uno dei maggiori e più celebri poeti tragici greci, troviamo lo specchio della crisi culturale e politica che Atene attraversa al suo tempo. Infatti, la polis era diventata sempre più tiranna rispetto a chi la circondava. Il grande sviluppo vissuto si basava sullo sfruttamento e assoggettamento degli alleati e sulla repressione di chi voleva ribellarsi. Ciò porterà alla rinomata guerra del Peloponneso (431-404), che vedrà scontrarsi le due leghe capitanate da Atene e Sparta e vincere la seconda.

Nelle opere euripidee, troviamo il tormento vissuto dall’autore nei confronti del potere vigente in città. Inizialmente, Euripide appoggia ed esalta con la sua poesia la politica ateniese, elogiando la garanzia di civiltà incarnata dalla polis. Successivamente, però, la critica alla “ragion di Stato” emerge visibilmente.

Ad esempio, nella Medea si contrappongono nomos e physis, ovvero la legge della natura e la convenzione del diritto positivo. Euripide sembra criticare, in questo modo, l’ingerenza dello Stato con le sue leggi e convenzioni sulla vita delle persone. Questo spesso avviene tramite una rappresentazione critica degli dei, che agiscono in balia delle pulsioni più basse e si abbattono con la loro furia su uomini e donne.

In Euripide è presente tutta la complessità della società in cui vive, in particolare il sistema di potere che vedeva subordinate donne a uomini, schiavi a padroni e stranieri a cittadini ateniesi. Nell’Atene del V secolo, la tragedia è testimonianza di un sistema politico aperto, in cui è accettata anche la critica radicale dello Stato.

L’esempio attraverso il mito di Medea

Nella Medea, come anticipato, a scontrarsi sono lo stato di natura e lo stato delle leggi. Per comprendere appieno il mito e il suo significato è bene ricordare la condizione femminile ad Atene nel V secolo.

La donna era esclusa in ogni modo dalla sfera pubblica. Relegata a vivere in casa, non godeva in pratica di nessun diritto. Il suo scopo era contrarre matrimonio appena raggiunta l’età fertile. Era considerata un’eterna minorenne, sotto tutela prima del padre e poi del marito. Doveva vivere nella parte più nascosta della casa e poteva avere contatti solo con stretti familiari. Insomma, era prigioniera nella propria dimora.

La condizione peggiore, però, era quella di ripudiata. Il marito in qualsiasi momento poteva così sbarazzarsi della moglie, condannandola a una non vita, anche perché spesso significava anche l’allontanamento dai figli. Quindi, alla donna era tolta la sua unica ragione e funzione di vita, quella di madre.

Nella tragedia, Medea uccide i figli per vedetta nei confronti del marito Giasone che vuole ripudiarla per sposare la figlia del re e migliorare il proprio status sociale. Quindi, Giasone simboleggia il diritto positivo in vigore ad Atene, perché il suo scopo è dare una vita migliore ai figli, rendendoli cittadini a tutti gli effetti di Corinto, visto che i loro genitori sono stranieri.

Medea, invece, rappresenta la legge della natura, ovvero quella di madre privata dei figli, che in definitiva diventano una proprietà. A ben vedere, entrambi ragionano spinti dalla convenzione sociale. Anche Medea si fa interprete della legge ellenica per cui non può vivere se privata della sua funzione sociale. La legge, quindi, ha la meglio sull’istinto “naturale” e razionale che farebbe comportare diversamente, e in maniera più etica, i personaggi.

Ifigenia: Euripide e Lucrezio a confronto

Lo stesso discorso può essere fatto per l’Ifigenia. Qui abbiamo un padre, Agamennone, che deve sacrificare la figlia per avere la benevolenza degli Dei e poter dare inizio alla spedizione verso Troia. Sia nella versione del greco Euripide che in quella successiva del latino Lucrezio (I secolo a.C.), a essere criticata è la legge divina.

Gli Dei sono descritti come crudeli perché mettono gli uomini di fronte a scelte impossibili, come quella di sacrificare la propria figlia per la “ragion di Stato”. In Euripide, l’angoscia per l’andamento della guerra del Peloponneso lo porta a esprimere la sua disillusione verso la legge, descrivendo le divinità e le loro ragioni come sempre più infantili ed egoistiche. In maniera diversa, Lucrezio vuole mettere in guardia il pubblico dagli effetti tragici della superstizione, e implicitamente critica anche la commistione esistente fra Stato romano e religione. Agamennone diventa, quindi, vittima delle sue stesse azioni perché sembra non avere davvero una scelta.

La mancanza di scelta e l’oppressione che viene dall’alto sono sentite tanto da un ateniese del V secolo, quanto da un cittadino romano che vive ai tempi del tramonto della res publica e del ritorno alle dittature dei condottieri.

Martina Portello