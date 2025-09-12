Sdoganare il pianto dal suo stigma sociale è l’obiettivo non dichiarato – ma fortemente sentito – di chi promuove la Rai-katsu. In molti paesi, Italia compresa, le lacrime vengono ancora viste come un segnale di debolezza, qualcosa da nascondere o relegare all’intimità più stretta. Eppure, secondo una crescente letteratura scientifica, piangere è un gesto profondamente umano e, in certe condizioni, estremamente salutare. Il pianto consente infatti di rilasciare stress, abbassare la pressione sanguigna, migliorare l’umore e contribuire a una maggiore lucidità emotiva.

In questa direzione si muove il lavoro pionieristico di Hidefumi Yoshida, figura centrale nella diffusione della Rai-katsu in Giappone. Yoshida non è uno psicologo, né un terapeuta nel senso convenzionale del termine, ma ha fatto del pianto una missione professionale. Secondo le sue stime, sarebbe riuscito a far piangere più di 50.000 persone nel corso degli anni, utilizzando tecniche non invasive e fortemente empatiche. L’obiettivo? Aiutare le persone a entrare in contatto con emozioni che spesso rimangono represse sotto la superficie di una quotidianità frenetica e disumanizzante.







Come funziona una sessione di Rai-katsu?

La Rai-katsu non è semplicemente un invito a sfogarsi, ma un’esperienza guidata che si svolge in un contesto sicuro e protetto. Durante le sessioni, i partecipanti vengono accompagnati attraverso stimoli visivi ed emotivi – come cortometraggi, racconti commoventi o brani musicali – appositamente selezionati per stimolare la risposta emotiva. Tuttavia, ciò che distingue la Rai-katsu da una semplice visione di un film strappalacrime è la presenza costante di una guida empatica, come Yoshida, capace di cogliere i segnali emotivi più sottili e accompagnare la persona nel percorso di liberazione interiore.

L’ambiente è fondamentale: luci soffuse, silenzio, assenza di giudizio. Chi piange, lo fa spesso per la prima volta dopo anni di compressione emotiva. Non è raro che emergano emozioni antiche, traumi dimenticati o semplicemente una stanchezza cronica, resa tangibile solo dalle lacrime. In questo contesto, piangere diventa una forma di linguaggio, un’espressione legittima di sé, e non più un atto da reprimere.

Il Giappone non è certo il primo Paese che viene in mente quando si parla di espressione emotiva. L’ethos sociale nipponico privilegia l’armonia del gruppo rispetto all’individualismo, e questo ha portato – storicamente – a un modello comportamentale improntato alla discrezione, alla compostezza e al silenzio emotivo. Mostrare le proprie fragilità, in particolare in pubblico, è spesso visto come qualcosa di inappropriato, o addirittura vergognoso.

Un modello da esportare?

Una pratica come la Rai-katsu potrebbe trovare spazio anche in altri contesti culturali, come ad esempio l’Italia? Se si considera l’attuale panorama sociale e psicologico del nostro Paese, la risposta è sì. Anche in Italia, infatti, si registra una certa difficoltà a esprimere liberamente le proprie emozioni, soprattutto tra gli uomini, ancora prigionieri di un’idea di mascolinità legata alla forza, al controllo e all’invulnerabilità. Il pianto, in questo contesto, è visto come una sconfitta personale più che come un’opportunità di trasformazione.

Piangere non è debolezza, è resilienza

A ben vedere, ciò che la Rai-katsu ci insegna è che le lacrime non sono il simbolo di una fragilità da nascondere, ma di una forza interiore che ha bisogno di emergere.

La società contemporanea ha fatto dell’efficienza una religione. Le emozioni, in questo contesto, vengono spesso vissute come ostacoli: qualcosa da controllare, eliminare o al massimo gestire. Ma la gestione delle emozioni non è sinonimo di repressione. Al contrario, è proprio attraverso il riconoscimento delle proprie vulnerabilità che si costruisce una vera maturità affettiva.

Una pratica in espansione

Sebbene la Rai-katsu sia nata in Giappone, sta lentamente guadagnando attenzione anche al di fuori dei confini nazionali. In alcuni Paesi asiatici sono già nati gruppi di “pianto collettivo” ispirati al modello nipponico, e in Occidente iniziano a comparire forme simili di esperienze emotive condivise.

Studi recenti mostrano che piangere non solo stimola la produzione di endorfine, ma può anche migliorare i rapporti interpersonali, favorendo l’empatia e la connessione. Le lacrime, in questo senso, diventano un ponte tra sé e gli altri, una forma di comunicazione profonda che supera le barriere linguistiche e culturali.

Nel cuore della Rai-katsu si cela un messaggio universale: non c’è niente di male nel sentire troppo, nel commuoversi, nello spezzarsi per poi ricomporsi. E se Hidefumi Yoshida ha fatto piangere decine di migliaia di persone, è solo perché quelle lacrime erano già lì, pronte a scorrere. Bastava solo qualcuno che desse loro il permesso di uscire.