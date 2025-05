Nella notte di venerdì, Israele ha condotto nuovi raid aerei in Siria, concentrando gli attacchi nei pressi di Damasco e in altre regioni del Paese. Le autorità israeliane hanno descritto questi attacchi come una risposta mirata per difendere la comunità drusa. Tuttavia, il contesto è molto più complesso. Mentre Tel Aviv dichiara intenti protettivi, numerosi leader drusi rifiutano l’intervento israeliano, ritenendolo strumentale. Questi raid aerei in Siria giungono in un momento di grande instabilità per la nazione mediorientale.

Le conseguenze dei raid aerei in Siria sulla stabilità politica

Gli attacchi hanno interessato Harasta, sobborgo della capitale, e le province di Deraa e Hama. Secondo fonti ufficiali siriane, almeno un civile è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti. L’operazione militare si inserisce in un quadro teso, aggravato da recenti violenze tra milizie filogovernative e gruppi armati drusi nei dintorni di Damasco. L’episodio scatenante sarebbe stato un audio, circolato online, contenente insulti al profeta Maometto, attribuito (forse falsamente) a un religioso druso. Questo ha alimentato una reazione violenta da parte di gruppi sunniti locali.

La reazione di Damasco non si è fatta attendere. Il nuovo governo siriano, insediatosi dopo la deposizione di Bashar al-Assad nel dicembre scorso, ha denunciato l’azione come un atto di aggressione e una minaccia alla sovranità nazionale. La presidenza ha parlato apertamente di una “pericolosa escalation”, soprattutto dopo che uno dei raid ha colpito la zona vicina al palazzo presidenziale. Per molti, si tratta non solo di un attacco militare, ma anche simbolico, diretto al cuore istituzionale del nuovo potere siriano.







Le autorità israeliane, dal canto loro, non hanno fatto mistero delle loro intenzioni. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno affermato con chiarezza che ogni minaccia contro la minoranza drusa sarà contrastata con forza. La dichiarazione congiunta sottolinea che Israele non tollererà movimenti ostili a sud di Damasco o iniziative contro i drusi.

Tuttavia, proprio i rappresentanti di questa minoranza hanno espresso opinioni discordanti sull’intervento israeliano. Mentre uno dei tre principali leader spirituali drusi, Sheikh Hikmat al-Hijri, ha invocato l’intervento della comunità internazionale per proteggere il suo popolo, gli altri due hanno scelto la via del dialogo diretto con Damasco, rigettando qualsiasi forma di ingerenza straniera.

A livello internazionale, le reazioni non si sono fatte attendere. Paulo Sérgio Pinheiro, presidente della Commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite sulla Siria, ha condannato apertamente le azioni israeliane, definendole “inaccettabili” e prive di qualsiasi base giuridica nel diritto internazionale. Secondo Pinheiro, nulla giustifica bombardamenti preventivi in territorio sovrano.

Il quadro politico siriano è mutato drasticamente negli ultimi mesi. Dopo la caduta di Assad, il potere è passato nelle mani di Hayat Tahrir al-Sham, un gruppo armato con origini jihadiste ma che ora si presenta come promotore di un governo inclusivo. Tuttavia, le pressioni interne da parte di fazioni estremiste e le tensioni interconfessionali stanno rendendo difficile il mantenimento della stabilità.

Le vittime degli scontri tra drusi e forze siriane

Gli scontri tra le forze governative e i drusi hanno già causato decine di vittime. Secondo l’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, solo nelle aree di Sahnaya e Jaramana sono morti 56 individui tra miliziani locali e membri delle forze di sicurezza. L’organizzazione ha anche ricordato i massacri di marzo, durante i quali oltre 1.700 civili, prevalentemente alawiti, sono stati uccisi in attacchi attribuiti alle forze del nuovo regime.

La comunità drusa, con una storia millenaria e radici nell’Islam sciita, rappresenta una delle componenti religiose più antiche e riservate della regione. Più della metà del milione di drusi sparsi nel mondo vive in Siria, in particolare nella provincia meridionale di Sweida e nelle periferie di Damasco. Gli altri risiedono in Libano, in Israele e sulle Alture del Golan, annesse da Israele nel 1981.

L’attivismo militare israeliano nella regione sembra perseguire anche obiettivi strategici. Secondo alcuni analisti, l’obiettivo è indebolire il nuovo governo siriano e al contempo coltivare un potenziale alleato tra le minoranze interne. Tuttavia, questa politica è controversa anche all’interno di Israele. Alcuni esperti ritengono che una Siria stabile e sovrana potrebbe rappresentare un interlocutore più affidabile per il futuro della regione.

A sorpresa, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha recentemente dichiarato a un deputato statunitense in visita a Damasco che sarebbe pronto ad avviare un processo di normalizzazione dei rapporti con Israele. Un’affermazione che potrebbe aprire scenari del tutto inediti, in un contesto ancora dominato dalla guerra, dalle tensioni etniche e dagli interessi contrapposti delle potenze regionali.

Elena Caccioppoli