Il Ramadan, mese sacro per la popolazione musulmana di tutto il mondo, inizierà ufficialmente il 1 marzo 2025. Questo giorno segna l’inizio di un periodo di preghiera, digiuno e crescita spirituale, che ogni anno affascina milioni di persone.

Quest’anno il mese sacro per la fede islamica, il Ramadan, inizierà attorno al 1 marzo. La data non è mai fissa né certa. Il calendario islamico è, infatti, lunare, quindi basato sul ciclo della luna, il quale determina la durata del mese, che solitamente si estende per circa 29,5 giorni. Per questo motivo, ogni anno il Ramadan inizia qualche giorno prima rispetto all’anno precedente, seguendo l’avanzamento del ciclo lunare.

Questo mese di profondo significato spirituale per i musulmani di tutto il mondo, è sempre un tema affascinante e complesso. In questo articolo risponderemo alle domande più comuni sul Ramadan, cercando di comprendere le sue origini, pratiche e tradizioni.

Che cos’è il Ramadan?

Le origini del Ramadan trovano radici nella tradizione islamica. Viene ricordato come il mese in cui Allah rivelò il Corano al profeta Muhammad, evento avvenuto, per la religione islamica, durante la celebre Notte del Destino (Laylat al-Qadr). Questa notte segna l’inizio ufficiale del mese di Ramadan, e sarebbe da identificare tra una delle ultime dieci notti dispari del mese sacro.

Il Corano stesso ricorda questo momento nella Sura 2:185:

“È nel mese di Ramadan che abbiamo fatto scendere il Corano, guida per gli uomini e prova di retta direzione e distinzione”.

Il Ramadan è uno dei Cinque Pilastri sacri della religione islamica, insieme alla testimonianza di fede (Shahada), alle preghiere (Salat), all’elemosina (Zakat) e, non da ultimo, al pellegrinaggio verso la Mecca (Hajj).

Durante questo mese, i musulmani si dedicano a una purificazione interiore, impegnandosi nella recita di preghiere aggiuntive, riflessioni spirituali e compiendo atti di carità e solidarietà, aiutando i più bisognosi e i poveri. Lo scopo di questo momento è sicuramente quello di rafforzare il legame tra Allah e la comunità islamica.

La vita quotidiana durante questo mese

Il mese di Ramadan è segnato dal digiuno (Sawm), atto di devozione verso Allah che rappresenta un’opportunità di purificazione del corpo e dell’anima. Durante questo periodo, i musulmani si astengono dal consumo di cibi e bevande dalle prime ore dell’alba fino al tramonto. Il digiuno inizia con l’ultimo pasto prima del sorgere del sole, il Suhoor, il quale viene consumato prima della preghiera mattutina. La giornata di digiuno termina al tramonto con l’Iftar (o Ftour), il pasto di rottura del digiuno, accompagnato dalla preghiera serale.

Il Ramadan modifica profondamente la quotidianità, specialmente nei paesi a maggioranza islamica. Pochi giorni prima dell’inizio del mese sacro, gli orari di lavoro vengono modificati per adattarsi agli orari di Fajr (l’alba) e Maghrib (il tramonto), che segnano l’inizio e la fine del digiuno. Questo adattamento permette ai fedeli di consumare il pasto di Suhoor un’ora prima dell’alba e di interrompere il digiuno al momento preciso del tramonto.

Le scuole, i servizi e gli uffici riducono generalmente il loro orario di apertura durante il Ramadan, per consentire alle persone di riposare e prepararsi per la preghiera e l’Iftar. Questo cambiamento ha un impatto anche sulla vita sociale ed economica, poiché la riduzione degli orari lavorativi incide sulle dinamiche quotidiane e sulla produttività.

Inoltre, il momento della rottura del digiuno offre una preziosa opportunità per i musulmani di vivere un forte senso di comunità. Le famiglie si riuniscono per condividere il pasto e rafforzare i legami affettivi. Per quanto riguarda il carattere solidale, molte persone decidono di donare il cibo a chi non ha la possibilità di permetterselo, contribuendo a coltivare un senso di unione e condivisione.

Chi svolge il digiuno di Ramadan?

Sebbene il digiuno sia obbligatorio per tutti i musulmani adulti praticanti, esistono delle eccezioni. Le persone malate, ad esempio, sono esentate dal digiuno, così come le donne in gravidanza o che stanno allattando. Anche le donne durante il ciclo mestruale o in periodo post-partum non sono tenute a svolgere il digiuno, poiché la tradizione lo considererebbe invalido. Tuttavia, per queste vi è il dovere di recuperare i giorni persi al termine del periodo mestruale.

Per i minori, il Ramadan, segue un processo graduale. Generalmente, tra i 12 e i 15 anni, i ragazzi e le ragazze iniziano a partecipare attivamente al digiuno, inizialmente limitandosi a digiunare solo al mattino e poi progressivamente arrivando a completare l’intera giornata.

Per quanto riguarda le persone anziane l’obbligo di digiuno permane, ma se queste soffrono di malattie croniche o altre patologie che rendono pericoloso o difficile osservare l’astinenza, possono essere esentate. In questi casi, il digiuno non è obbligatorio, e spesso viene sostituito da altre forme di devozione o atti di carità.

Specialità del mese di Ramadan

Durante il mese di Ramadan la cucina araba offre tantissime alternative gustose. La rottura del digiuno è un momento di grande importanza e convivialità. Ogni musulmano, al tramonto, inizia il pasto con un bicchiere d’acqua e un dattero, alimento simbolico e ricco di zuccheri, che aiuta a far ricaricare rapidamente le energie perse durante la giornata.

Un piatto tradizionale molto amato in Marocco durante il Ramadan è la zuppa harira, uno stufato che unisce lenticchie, ceci, carne e pomodori. Nei paesi asiatici, invece, le samosa sono molto diffuse. Si tratta di spuntini fritti ripieni di verdure, pollo o patate, serviti come antipasto prima della cena.

Il pane arabo, una delle specialità più apprezzate, accompagna numerosi piatti, come i falafel, polpette croccanti di ceci o fave speziate. Inoltre, le briouat, piccoli triangoli di pasta sfoglia ripieni di formaggio o carne macinata, sono un’altra prelibatezza che rende ancora più ricco il pasto di rottura di digiuno.

Alla fine del Ramadan

Al termine del mese di Ramadan, i musulmani si preparano a festeggiare Eid al-Fitr, una ricorrenza che segna la fine del mese del digiuno e l’inizio di un periodo di rinnovamento, speranza e novità. Questo evento è considerato una sorta di “capodanno islamico”, un momento di gioia e gratitudine verso Allah per aver dato a tutti i fedeli la forza di affrontare un mese così complesso.

Nel giorno di Eid i musulmani si riuniscono con le famiglie e gli amici, condividendo cibo, dolci tradizionali e scambiandosi doni. Inoltre, per celebrare questo momento speciale, molti acquistano nuovi indumenti o abiti eleganti, spesso indossati appositamente per l’occasione.

Nei prossimi giorni, molti musulmani inizieranno questo mese di grande introspezione e sacrificio, impegnandosi in pratiche spirituali. Il rispetto e la comprensione del significato di Ramadan sono essenziali, poiché ci ricordano l’importanza della solidarietà e del rispetto reciproco nelle nostre comunità.

Non resta che augurare un Ramadan Mubarak!

