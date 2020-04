Raoul Bova volontario della Croce Rossa nella lotta contro il coronavirus

.

Quello in foto lo riconoscete tutti, è l’attore romano Raoul Bova, 48 anni. Ma, prima ancora di esser un attore, da una vita è volontario e ambasciatore della Croce Rossa.

Dal primo minuto di quest’emergenza senza fine, quest’uomo è impegnato letteralmente in prima linea per fronteggiare il Covid e le sue devastanti conseguenze sociali.

Pochi giorni fa ha messo la sua masseria a Fasano, in Puglia, a disposizione di medici e volontari per accogliere eventuali pazienti Covid. “Se serve, è aperta” ha detto.

Ma non si è fermato qui, e la notte, tutte le volte che può, insieme alla compagna e madre dei suoi figli Rocio Munoz Moralez, indossa guanti, mascherina e la divisa della Croce rossa e scende in strada, a Roma, lungo il Tevere, per distribuire pasti caldi, scarpe, coperte, vestiti e ogni bene primario ai senzatetto, in questo momento di isolamento e solitudine estrema.

In realtà Raoul e Rocio volontariato lo fanno da sempre, in silenzio, restituendo una piccola parte di quello che la vita e il successo ha dato loro a chi ne ha avuto meno.

Ma in questi giorni è diventata una missione.

I fatti, le azioni, mentre altri non hanno nemmeno la decenza di tacere.

Ecco, questa è la bellezza.