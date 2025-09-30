Il rapporto 2025 dell’Agenzia Europea dell’Ambiente mette in guardia dal rischio di mettere da parte la crisi climatica e ambientale. L’Europa si scalda al doppio della media globale, la biodiversità crolla e l’inquinamento continua a uccidere. Tra progressi parziali e qualche speranza, assicurarci un futuro sostenibile è più urgente che mai.

Stiamo dimenticando la crisi climatica e ambientale?

Un genocidio, le guerre, l’autoritarismo che avanza, l’instabilità politica, le diseguaglianze economiche. Gli ultimi anni sono stati, e continuano a essere, fonte inestinguibile di notizie e di preoccupazioni così cupe da farci dimenticare la minaccia più paritaria di tutte. Quella che ci riguarda tutti senza esclusioni e che – in un mondo giusto e razionale – dovrebbe unire tutti i paesi nella ricerca di una soluzione: la crisi climatica e ambientale.







Ma questo mondo, si sa, è ben poco razionale e ancora meno giusto, e così l’emergenza sembra essere uscita dalle agende politiche e mediali. Spinta nel retro inconscio della nostra mente, ora sovrastata da paure e dolori più urgenti. La rimozione può essere uno strumento di difesa, ma si limita a nascondere il problema senza eliminarlo. La crisi climatica e ambientale non si è mai fermata, e il rapporto 2025 dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) ne dà un ritratto a tinte scure.

Il rapporto 2025 dell’Agenzia Europea dell’Ambiente: “Ambiente e clima in Europa: conoscenza per resilienza, prosperità e sostenibilità”

Il documento viene pubblicato ogni cinque anni e ha come obiettivo offrire a decisori politici, istituzioni e cittadini una valutazione completa dello stato dell’ambiente, del clima e della sostenibilità in Europa. Questa settima edizione si basa sui dati più aggiornati e scientificamente validati raccolti in 38 paesi europei, e fornisce non solo un bilancio delle tendenze passate ma anche proiezioni al 2030 e al 2050, l’individuazione delle pressioni principali e degli snodi critici, oltre a casi studio e possibili soluzioni. L’analisi fotografa una situazione ambivalente: progressi parziali nella riduzione delle emissioni e nell’economia circolare, ma profonde criticità in materia di biodiversità, ecosistemi e salute pubblica.

Perdita di biodiversità

Il rapporto conferma una tendenza nota: oltre l’80% degli habitat protetti europei è in cattivo o pessimo stato di conservazione, mentre tra il 60 e il 70% dei suoli risulta degradato. Le cause principali sono legate al sistema alimentare sempre più insostenibile: agricoltura intensiva, uso eccessivo di pesticidi, sfruttamento delle risorse naturali, inquinamento e specie invasive. A questo si aggiunge l’impatto del riscaldamento globale, che amplifica i danni agli ecosistemi terrestri, marini e d’acqua dolce. Le perdite della fauna selvatica sono drammatiche: dal 1990 al 2023 la popolazione degli uccelli comuni è diminuita del 15%, le farfalle di prateria hanno subito un calo del 30% e nelle aree protette gli insetti sono diminuiti del 75%.

L’Europa è sempre più calda

Il continente europeo si sta scaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale. Questo fenomeno si traduce in eventi estremi sempre più frequenti: incendi, alluvioni, siccità prolungate. Solo nel 2022-2023, l’Europa ha registrato le emissioni da incendi più alte degli ultimi 15 anni. Gli impatti non si limitano all’ambiente ma hanno un effetto diretto anche sull’economia. Il rapporto sottolinea che la crisi climatica e ambientale minaccia la stabilità economica, visto che il 75% dei prestiti bancari nell’Eurozona è destinato a imprese che dipendono direttamente dai servizi ecosistemici, così come il 30% degli investimenti assicurativi. In altre parole, senza acqua, suoli fertili e impollinatori, anche il sistema finanziario rischia il collasso.

Salute umana e inquinamento

Nonostante un miglioramento progressivo della qualità dell’aria negli ultimi quindici anni, l’inquinamento atmosferico resta il principale killer ambientale. Nel 2022, circa 250.000 morti premature nell’Unione Europea sono state attribuite a polveri sottili (PM2.5), biossido di azoto (NO2) e ozono (O3). Il rumore ambientale rappresenta un altro problema in crescita: 150 milioni di europei vivono esposti a livelli di rumore considerati dannosi dall’OMS, soprattutto nelle aree urbane. A questo si somma l’inquinamento chimico: sostanze come PFAS, mercurio e bisfenolo A sono presenti in concentrazioni oltre i limiti di sicurezza, con effetti a lungo termine sulla salute.

Acqua: anche la risorsa più preziosa è in crisi

L’acqua dolce è tra le risorse più sotto pressione. Secondo l’EEA, il 30% del territorio europeo e il 34% della popolazione vivono in condizioni di stress idrico. Solo il 37% dei corpi idrici superficiali presenta uno stato ecologico buono o elevato, mentre l’agricoltura resta la principale fonte di inquinamento per nitrati e pesticidi. La conseguenza è la progressiva perdita di biodiversità acquatica e la diminuzione della sicurezza idrica del continente.

Economia circolare: lenti passi avanti

Un capitolo del rapporto riguarda l’economia circolare. L’Europa ha aumentato marginalmente il tasso di circolarità dei materiali: dal 10,7% del 2010 all’11,8% del 2023. I progressi maggiori riguardano il riciclo dei rifiuti e l’efficienza delle risorse, ma il modello lineare continua a dominare. L’obiettivo di raddoppiare il riuso circolare dei materiali entro il 2030 appare difficilmente raggiungibile. L’EEA sottolinea però che investimenti mirati, un mercato unico per i materiali riciclati e politiche di riduzione dei consumi potrebbero accelerare la transizione.

Qualche progresso?

Il quadro è cupo, ma qualche segnale positivo c’è. Il rapporto segnala progressi nei settori dell’innovazione tecnologica, dell’occupazione verde e della finanza sostenibile. Inoltre, iniziative locali e regionali – dal recupero delle aree agricole degradate all’espansione delle energie rinnovabili – mostrano che la transizione ecologica è possibile e già in atto.

Ricordare l’essenziale

Di fronte alla sequenza incessante di crisi geopolitiche e sociali, l’Europa rischia di dimenticare la più grande e ineludibile delle emergenze: quella ambientale. Il rapporto dell’EEA è un promemoria di ciò che è davvero in gioco, ovvero la possibilità stessa di vivere bene, dentro i limiti del pianeta. Rimuovere il problema dalla nostra coscienza collettiva non lo farà sparire. La crisi climatica e ambientale continuerà a bussare alle nostre porte, con sempre più forza. Sta a noi decidere se vogliamo accoglierla come un destino inevitabile, ignorarla, o affrontarla come la sfida comune che, per una volta, potrebbe davvero unire l’umanità.

Sara Pierri