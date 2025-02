Nello scenario delle politiche ambientali e sanitarie, il comune di Barletta ha recentemente ospitato la presentazione del “Rapporto Ambiente e Salute della città di Barletta”, frutto di un impegno collaborativo tra Arpa Puglia, AReSS e la ASL BT. Questo documento, che rappresenta una sintesi dettagliata dei dati relativi alla qualità ambientale e agli effetti sulla salute dei cittadini, è stato redatto per fornire una panoramica aggiornata e scientificamente valida della situazione della città.

L’obiettivo principale del rapporto è quello di monitorare e analizzare l’andamento dell’ambiente urbano e la salute dei suoi abitanti, al fine di orientare le decisioni politiche e promuovere iniziative che possano contribuire a migliorare le condizioni di vita della comunità. La raccolta dei dati si è fermata al 31 dicembre 2023, con aggiornamenti che si estendono fino ai primi mesi del 2024, inclusi confronti con altre realtà provinciali e regionali per un’analisi più completa.

Una panoramica positiva: pochi segnali di criticità

Secondo quanto dichiarato dal Direttore Generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, i risultati ottenuti non hanno mostrato alcuna particolare criticità in termini di inquinamento o di situazioni ambientali allarmanti. Nonostante la complessità e la varietà dei dati analizzati, che spaziano dalla qualità dell’aria alle acque di balneazione, fino alla gestione dei rifiuti e al controllo delle emissioni industriali, la situazione complessiva appare sotto controllo.

Il rapporto, infatti, pone in evidenza una condizione di normalità, che non lascia emergere situazioni che potrebbero mettere a rischio la salute della popolazione o l’equilibrio ecologico del territorio. Anche in un confronto diretto con altre aree della provincia e della regione, Barletta si colloca in una posizione favorevole, dimostrando come la città, pur essendo un importante polo industriale e commerciale, stia riuscendo a mantenere un buon livello di qualità ambientale.

La qualità dell’aria e i parametri rilevati

Uno degli aspetti più rilevanti del rapporto riguarda la qualità dell’aria. Questo parametro, direttamente correlato alla salute pubblica, è stato monitorato attraverso una serie di stazioni di rilevamento dislocate sul territorio comunale. I dati raccolti indicano un soddisfacente livello di concentrazione di inquinanti atmosferici, che rientrano nei limiti stabiliti dalla normativa europea. Le polveri sottili, il biossido di azoto (NO2), il monossido di carbonio (CO) e il particolato (PM10) sono tutti sotto soglia, segnalando che, almeno per quanto riguarda l’aria che respiriamo, non ci sono preoccupazioni immediate.

Tuttavia, la città non è esente da sfide. In alcune aree densamente trafficate, soprattutto nel centro urbano, si sono registrate lievi oscillazioni dei livelli di inquinamento che, pur non superando i limiti normativi, potrebbero in futuro rappresentare un tema di interesse per le politiche locali di mobilità e sviluppo sostenibile. In questo senso, il rapporto suggerisce che un potenziamento delle politiche di gestione del traffico e un incremento delle aree pedonali potrebbero contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell’aria.







L’acqua e la gestione delle risorse idriche

Un altro capitolo fondamentale del rapporto riguarda la gestione delle risorse idriche, un tema che riveste una rilevanza sempre maggiore in tempi di cambiamenti climatici e di gestione sostenibile dell’ambiente. Le acque di Barletta, sia quelle destinate al consumo umano sia quelle per uso industriale e agricolo, sono state oggetto di attenta analisi. I dati relativi alla potabilità dell’acqua non mostrano segnali di allarme, con le risorse idriche che continuano a rispettare i rigorosi parametri di qualità richiesti dalle normative vigenti.

Tuttavia, l’analisi ha anche dimostrato la necessità di un maggiore investimento nelle infrastrutture per la distribuzione dell’acqua, al fine di ottimizzare i consumi e ridurre eventuali sprechi. Le perdite nella rete idrica sono state identificate come uno dei punti di attenzione per il futuro, in quanto un’efficace gestione del sistema idrico potrà contribuire a preservare questa risorsa fondamentale per le generazioni future.

La salute dei cittadini

Il capitolo più delicato del “Rapporto Ambiente e Salute” riguarda l’analisi epidemiologica, ovvero l’incidenza di malattie legate all’ambiente e all’inquinamento. L’esame delle statistiche sanitarie, condotto dalla ASL BT, non ha mostrato un aumento significativo di patologie respiratorie, cardiovascolari o oncologiche, fattori generalmente associati a livelli di inquinamento elevati. I dati suggeriscono che, almeno a livello generale, i cittadini di Barletta non stanno soffrendo in modo evidente degli effetti di un ambiente malsano.

Ciononostante, l’analisi delle malattie croniche e delle patologie acute legate alla stagione invernale ha mostrato alcune fluttuazioni nei numeri, con un lieve aumento di casi di malattie respiratorie in corrispondenza dei periodi di alta concentrazione di polveri sottili. Sebbene questi aumenti non siano statisticamente significativi, si tratta comunque di segnali che meritano un monitoraggio costante.

Gestione dei rifiuti e sostenibilità

Un altro argomento trattato nel rapporto è la gestione dei rifiuti, un aspetto cruciale per la sostenibilità ambientale di qualsiasi comunità. Barletta, grazie anche a una politica di differenziata consolidata, è riuscita a migliorare significativamente i propri indici di raccolta differenziata, riducendo la quantità di rifiuti destinati alla discarica.

Nel rapporto, Arpa Puglia e la ASL BT ricordano come la gestione dei rifiuti rappresenti uno degli aspetti più rilevanti per la salute pubblica. L’incremento della raccolta differenziata e l’adozione di pratiche più sostenibili potranno ridurre i rischi legati all’inquinamento del suolo e delle falde acquifere, con un impatto positivo sulla salute dei cittadini.

Un modello da seguire?

Il “Rapporto Ambiente e Salute” di Barletta presenta un quadro generalmente positivo. Nonostante l’assenza di criticità particolari e la buona qualità ambientale, il documento mette in luce la necessità di non abbassare la guardia e di continuare a monitorare attentamente le condizioni ambientali, anche in vista dei possibili cambiamenti futuri legati al clima e all’evoluzione demografica della città.