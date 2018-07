Rapporto Ecomafia 2018: aumentano gli illeciti ambientali, soprattutto al Sud

Presentato a Roma il rapporto Ecomafia 2018, a cura dell’Osservatorio Nazionale per l’Ambiente e la Legalità di Legambiente.

Quando parliamo di ecomafia, stiamo utilizzando un termine recentemente coniato proprio dall’associazione ambientalista Legambiente. Un neologismo entrato nel vocabolario Zingarelli soltanto nel 1999. E si tratta di un termine “che indica quei settori della criminalità organizzata che hanno scelto il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti, l’abusivismo edilizio e le attività di escavazione come nuovo grande business”. Da 14 anni Legambiente segue il fenomeno tramite l’Osservatorio Nazionale per l’Ambiente e la Legalità, che produce ogni anno (a partire dal 1997), tra le altre cose, il “Rapporto Ecomafia”.

IL RAPPORTO ECOMAFIA 2018

Il rapporto, riferito al 2017, dà il quadro di un anno particolare per quanto riguarda i crimini ambientali. Infatti, è l’anno in cui si registra il record di arresti, condanne e inchieste per reati collegati allo sfruttamento illecito del territorio. Rispetto a quanto emergeva nel rapporto del 2016 si è verificato un incremento del 139,5%, con 538 ordinanze di custodia cautelare emesse.

Questo aumento non rappresenta soltanto un valore negativo ma è indice di un inasprimento della lotta alle ecomafie e dell’introduzione di normative più stringenti in materia. Inoltre, come evidenziato dai curatori, nel 2017 si è avuto un

“vero e proprio balzo in avanti dell’attività delle forze dell’ordine contro i trafficanti di rifiuti: 76 inchieste per traffico organizzato (erano 32 nel 2016), 177 arresti, 992 trafficanti denunciati e 4,4 milioni di tonnellate di rifiuti sequestrati (otto volte di più rispetto alle 556 mila tonnellate del 2016)“. Rapporto Ecomafia 2018

Sale, purtroppo, il fatturato delle ecomafie, che si attesta intorno a quota 14 miliardi di euro. Un guadagno che continua a crescere aiutato dalla diffusa corruzione, in relazione anche all’alto valore dei progetti che interessano alla malavita organizzata.

I TEMI DEL RAPPORTO

La prima fonte di guadagno per le ecomafie è il traffico illecito di rifiuti. Una fetta che rappresenta il 23% del totale. Ed è proprio in questo settore che il controllo delle forze dell’ordine si fa più pressante: nel solo 2017 sequestrate più di 4,5 milioni di tonnellate di rifiuti.

Importante è anche il dato relativo all’abusivismo edilizio. Quasi 5.000 persone denunciate per reati di questo genere, a fronte di 3.908 infrazioni. Secondo quanto stimato da Legambiente, nel 2017 in Italia sarebbero state costruite più di 17.000 nuove case abusive. Crescono del 20% i reati contro la biodiversità, mentre raggiungono le 37.000 unità gli individui denunciati nel settore agroalimentare.

Resta ancora molto da fare anche nell’ambito della circolazione di shopper illegali (le classiche buste per fare la spessa). Più del 40% di quelle diffuse sul territorio italiano sono da considerarsi fuorilegge, composte da materiali inquinanti. Anche qui, importante il lavoro delle forze dell’ordine, che hanno portato al sequestro di più di 2 milioni di buste di plastica illegali. Soltanto a Napoli nel 2017 la Guardia di Finanzia ne ha sequestrate più di 1,5 milioni.

UNO SGUARDO ALLE REGIONI

Oltre il 40% dei reati delle ecomafie si verifica nelle regioni del Sud. La Campania è in testa, in questa triste classifica, con 4.382 illeciti ambientali. È seguita da Sicilia, Puglia, Calabria e Lazio. Le prime quattro regioni meridionali sono in cima anche alle classifiche tematiche: prime per l’abusivismo edilizio e prime nei furti di opere d’arte o reperti archeologici. Soltanto nel settore dei reati contro la biodiversità la Campania viene scalzata dalla Sicilia e per la prima volta entra in classifica anche la Liguria, in quarta posizione con 569 illeciti.

LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE

A termine del comunicato relativo alla presentazione del Rapporto Ecomafia, Legambiente stila una serie di proposte per combattere il fenomeno e rendere più semplice l’operato delle forze dell’ordine. Innanzitutto, servirebbe un’opera di formazione per le risorse impegnate nel settore, in particolare sulla legge 68, che disciplina la materia. Di particolare urgenza è la possibilità di semplificare l’iter di abbattimento degli edifici abusivi, dando una mano agli enti che effettivamente cercano di liberare il territorio dai sempre più ingombranti e intoccabili ecomostri. Sarebbe importante, anche, approvare in tempi brevi il disegno di legge sui delitti contro fauna e flora e rivedere le normative di protezione del patrimonio artistico.

L’appello, insomma, è rivolto principalmente al governo, affinché metta in moto i meccanismi necessari a rendere più efficace la lotta contro le ecomafie. Riportiamo, in conclusione, le parole di Stefano Caciani, presidente di Legambiente:

“La lotta agli eco criminali deve essere una delle priorità inderogabili del governo, del Parlamento e di ogni istituzione pubblica, così come delle organizzazioni sociali, economiche e politiche, dove ognuno deve fare la sua parte, responsabilmente”.

Giorgio Garzaniti