L’ultimo rapporto annuale dell’Ilga-Europe, la federazione che coordina le organizzazioni Lgbt+ in Europa, ha lanciato un allarme forte e chiaro: la violenza contro le persone Lgbt+ sta registrando numeri mai visti prima, segnando un’impennata senza precedenti. Il documento non si limita a rilevare l’inasprimento della violenza fisica e verbale, ma denuncia anche l’aggravarsi della situazione in relazione alle leggi e alle politiche contro i diritti delle persone Lgbt+ in Europa, specialmente nei paesi dell’Europa centrale e orientale.

Il crescente intervento di governi conservatori, che promuovono leggi contro la “propaganda omosessuale”, insieme a un’idea diffusa che tende a stigmatizzare le organizzazioni LGBTIQ+ come “agenti stranieri”, sta minando gravemente la libertà e i diritti. In particolare, vengono ostacolate le attività delle ONG che si occupano di diritti civili, in un contesto politico che favorisce l’erosione dei diritti fondamentali.

Una crescita incontrollata dei crimini d’odio

Il rapporto evidenzia che diversi paesi dell’Europa, tra cui Francia, Paesi Bassi, Germania, e Finlandia, hanno visto un aumento significativo dei crimini d’odio verso la comunità LGBTIQ+. La Francia, ad esempio, ha registrato un incremento del 13% di questi crimini, mentre nei Paesi Bassi si è assistito a un aumento del 25%. La crescita dei crimini d’odio, secondo gli esperti di Ilga-Europe, è il risultato diretto della retorica ostile che diventa sempre più pervasiva, alimentata da alcune figure politiche e religiose.

In particolare, il fatto che attacchi verbali e fisici verso le persone Lgbt+ vengano spesso giustificati o minimizzati da esponenti pubblici, sta creando un terreno fertile per l’impunità, alimentando la percezione che tali comportamenti siano tollerati, o addirittura legittimati.

Italia, un Paese in salita nella lotta contro l’intolleranza

Nella sezione del report dedicata all’Italia, il quadro tracciato è altrettanto preoccupante. Nel 2024, si è registrato un aumento preoccupante dei crimini motivati da odio contro le persone Lgbt+ nel nostro paese. Gli episodi di violenza e discriminazione sono aumentati, diventando quasi un appuntamento mensile. Questi dati indicano che, malgrado alcune leggi di protezione e il lavoro delle organizzazioni attive nel paese, la tolleranza verso la comunità Lgbt+ rimane insufficiente e il clima di ostilità si fa sempre più presente, anche tra le stesse istituzioni.

Secondo Ilga, l’Italia non è immune a quel fenomeno che sta interessando tutta l’Europa, dove leggi più restrittive e discorsi d’odio verso le persone Lgbt+ sono sempre più normalizzati nella politica e nella cultura pubblica. In questa cornice, anche il nostro paese ha visto un’impennata di attacchi contro la comunità Lgbt+, con una diffusa intolleranza che sembra crescere giorno dopo giorno.

Leggi anti-Lgbt+

Un altro fenomeno rilevante che emerge dal report riguarda l’introduzione delle cosiddette leggi anti-Lgbt+, che sono state adottate o proposte in numerosi paesi dell’Europa centrale e orientale, tra cui l’Ungheria, la Bulgaria, la Romania, e la Slovacchia. Queste leggi vanno dalla proibizione della “propaganda omosessuale” all’obbligo di etichettare le organizzazioni LGBTIQ+ come “agenti stranieri”, con l’intento di minarne l’influenza e il finanziamento, di ridurre la loro visibilità e di criminalizzare la libertà di espressione.

Secondo Ilga, queste leggi sono spesso accompagnate da discorsi d’odio che finiscono per alimentare un clima di paura, discriminazione e violenza, non solo verso la comunità Lgbt+, ma verso i diritti umani in generale. Questo accresce il rischio che i diritti fondamentali siano progressivamente erosi in nome di un populismo che sfrutta la retorica della protezione di valori tradizionali e della sicurezza.

Un attacco ai diritti universali

Il direttore esecutivo di Ilga-Europe, Chaber, ha espresso preoccupazione per una tendenza in forte crescita in Europa: quella di attaccare i diritti delle persone come strumento per minare i diritti e le libertà di tutti i cittadini.

Secondo quanto scritto nel rapporto, le leggi contro le persone Lgbt+ rappresentano un pericolo non solo per questa specifica comunità, ma per l’intero processo democratico. La retorica anti-Lgbt+ è un fenomeno che, attraverso la diffusione di odio, mina le basi stesse della democrazia, influenzando negativamente anche la società civile in generale.

Vincenzo Ciervo