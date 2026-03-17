Lunedi 16 febbraio è stato pubblicato il nuovo rapporto ISTAT sul reddito in Italia, in particolare sull’incidenza delle misure fiscali adottate dalla maggioranza per l’anno 2025. Sostegno al reddito, natalità e redistribuzione fiscale: come è andato il governo Meloni nelle politiche di contrasto alla povertà?

Il rapporto dell’ISTAT e l’indice di Gini

Secondo lo studio dell’ISTAT, l’insieme delle misure introdotte nel 2025 incide su circa il 70% delle famiglie residenti in Italia. Come vedremo, le famiglie che migliorano il proprio reddito sono nuclei in cui vivono lavoratori dipendenti.

“Nel complesso, il sistema di tassazione diretta e di trasferimenti riduce la diseguaglianza nel reddito, valutata dall’indice di Gini, di 16,1 punti percentuali (da 47,3% a 31,2%)”.

Rispetto all’anno precedente, si registra un “miglioramento contenuto”: confrontando i dati del 2025 con gli stessi parametri di policy in vigore nel 2024, l’indice di Gini si arresta al 31,41%. Questi due decimi di miglioramento sono dovuti principalmente agli interventi in materia di contrasto alla povertà, nello specifico alle modiche all’Assegno di Inclusione (ADI).

Dalla decontribuzione al “bonus fiscale”

Ma partiamo con ordine: la Legge di bilancio 2024 interveniva sul cuneo fiscale con la c.d. decontribuzione parziale, riducendo gli oneri previdenziali fino al 7% per lavoratori dipendenti con reddito sotto i 35mila euro. Nel 2025, il Governo Meloni sostituisce la misura introducendo il “bonus fiscale” e una nuova forma di detrazione.

Il primo consiste in una quota di reddito esente da tributi per lavoratori dipendenti con entrate inferiori a 20mila euro; la seconda prevede un taglio di mille euro per redditi compresi tra 20mila e 32mila euro. Le nuove misure hanno impattato su metà delle famiglie residenti (13,4 milioni), con un incremento di reddito medio di 0,2%.

“Questo effetto è la sintesi di due impatti di natura opposta: per 6,3 milioni di famiglie si stima una variazione positiva del reddito (pari in media a 365 euro su base annua con un incremento del reddito pari allo 0,8%), per 7,1 milioni una variazione negativa (-145 euro, -0,3%). Sia le famiglie con impatti positivi sia quelle con impatti negativi ricadono prevalentemente nei quinti centrali della distribuzione, nei quali si trova la quota maggiore di famiglie con lavoratori dipendenti”.









Lavoratrici madri e sostegno alla natalità

Il nuovo bonus da 40 euro mensili ha in parte sostituito l’esonero contributivo totale previsto nel 2024 e in parte allargato la platea dei beneficiari, incidendo complessivamente sul reddito di circa 900mila famiglie: per una prima metà, si stima un effetto positivo di circa 415 euro all’anno, in massima parte lavoratrici che non erano destinatarie di alcuna misura nel 2024; per l’altra metà, invece, la perdita media è di mille euro annui.

“In questo caso si tratta di famiglie di lavoratrici a tempo indeterminato madri di due figli che non hanno accesso al bonus di 40 euro (se con reddito superiore a 40mila euro) o che ne ricavano un beneficio inferiore a quello dell’esonero totale dei contributi, di cui erano destinatarie nel 2024”.

Le misure di sostegno alla natalità registrano un beneficio medio di circa 120 euro per 6 milioni di famiglie, dovuto principalmente all’indicizzazione automatica dell’Assegno Unico e Universale al costo della vita. Anche in questo caso, il miglioramento si concentra nelle fasce centrali di distribuzione del reddito.

Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

La novità di maggiore rilievo riguarda le modifiche e gli importi dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). La legge di bilancio 2025 ha innalzato sia la soglia ISEE per godere delle misure, sia la soglia massima di integrazione del reddito: il guadagno medio è di circa il 10%, di cui beneficiano le famiglie più povere.

“Queste modifiche comportano un miglioramento del reddito disponibile di oltre 1.300 euro annui per un milione di famiglie (il 3,9% delle famiglie residenti). Quasi la totalità di queste famiglie (92,5%) si colloca nel primo quinto della distribuzione del reddito”.

Quest’ultima misura, da sola, riduce l’indice di Gini di 0,13 punti percentuali. In generale, la riduzione complessiva di quasi 0,2% di cui si parlava all’inizio è attribuibile al miglioramento dei redditi più bassi: l’ISTAT registra un rapporto invariato tra fascia alta e fascia centrale, mentre tra quest’ultima e quella bassa diminuisce di 0,07 punti percentuali. Il rapporto tra le due code, infine, si riduce di 0,27 punti.

Lorenzo Faranda