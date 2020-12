Rapporto RSF 2020: 50 giornalisti uccisi, più di due terzi assassinati in paesi pacifici

Posted on

Reporters sans Frontières (RSF) pubblica la seconda parte del suo rapporto annuale sugli abusi commessi contro i giornalisti di tutto il mondo. Nel 2020 sono stati uccisi 50 giornalisti, e quasi sette su dieci sono stati uccisi in paesi in pace e non in zone di guerra.

RSF ha identificato 50 giornalisti uccisi nel corso della loro professione – tra il 1 gennaio e il 15 dicembre 2020. Questo dato rimane stabile rispetto all’anno precedente (53 morti nel 2019) nonostante la riduzione delle segnalazioni dovuta all’epidemia di Covid-19. Inoltre, un numero crescente di giornalisti viene ucciso nei cosiddetti paesi “pacifici”.

La percentuale di giornalisti uccisi in aree dilaniate dalla guerra continua a diminuire, dal 58% nel 2016 al 32% quest’anno. In paesi come la Siria e lo Yemen o aree afflitte da conflitti di bassa e media intensità. ( Afghanistan, Iraq).

Il Messico è il paese più mortale per la professione con 8 morti. Seguito da India (4), Pakistan (4), Filippine (3) e Honduras (3). Di tutti i giornalisti uccisi nel 2020, l’84% è stato consapevolmente preso di mira e deliberatamente eliminato. Rispetto al 63% del 2019. Alcuni sono stati uccisi in condizioni particolarmente barbare.

Come nel caso del giornalista messicano Julio Valdivia Rodriguez del quotidiano El Mundo de Veracruz. Trovato decapitato nell’est dello Stato. Il suo collega Víctor Fernando Álvarez Chávez, redattore capo del sito di notizie locale Punto x Punto Noticias, è stato tagliato in pezzi nella città di Acapulco.

In India, il giornalista Rakesh Singh “Nirbhik” è stato “bruciato vivo dopo essere stato spruzzato con gel idroalcolico. Mentre il giornalista Isravel Moses, corrispondente di una stazione televisiva del Tamil Nadu, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco.

In Iran, è stato lo Stato che ha condannato a morte e poi giustiziato impiccando l’amministratore del canale Amadnews di Telegram, Rouhollah Zam. Nell’occhio del mirino sono soprattutto i giornalisti investigativi. Dieci di loro sono stati “deliberatamente eliminati”.

A causa delle indagini, che svolgevano, su casi di corruzione locale o appropriazione indebita di denaro pubblico. Quattro di mafia e criminalità organizzata. Altri tre sono stati uccisi mentre lavoravano su temi legati a questioni ambientali.

Una parte dell’opinione pubblica ritiene che i giornalisti siano vittime dei rischi della professione, anche se sono sempre più attaccati quando indagano o riportano su argomenti delicati. Christophe Deloire . Segretario generale di Reporters sans frontières.

Effetto Covid sulla libertà di stampa

Nel suo Rapporto annuale 2020 sui giornalisti detenuti, ostaggi e scomparsi ha elencato 387 giornalisti incarcerati per aver esercitato la loro professione dell’informazione. Un numero storicamente elevato di giornalisti detenuti. L’anno 2020 è stato anche caratterizzato da un aumento del 35% del numero di donne detenute arbitrariamente.

L’organizzazione ha anche notato un effetto legato alla pandemia con comparsa, in primavera, di un picco significativo di violazioni della libertà di stampa. Favorito dalle leggi di emergenza o dai provvedimenti di emergenza adottati. Nella maggior parte dei paesi.

Su oltre 300 incidenti direttamente collegati alla copertura giornalistica della crisi sanitaria tra febbraio e novembre, coinvolgendo quasi 450 giornalisti. Gli arresti arbitrari rappresentano il 35% degli abusi registrati. A fronte di violenza fisica o morale.

“La libertà di stampa è ovunque in declino”. Come informa, nel suo rapporto annuale. anche la Federazione internazionale del giornalismo (IFJ). Che dal 1990 ha elencato 2.658 giornalisti uccisi nel mondo. Deplorando che in nove casi su dieci queste morti ha portato a “poca o nessuna azione penale” .

Felicia Bruscino