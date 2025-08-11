Sono trapelate bozze del rapporto sui diritti umani del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dimostrando che l’amministrazione Trump intende chiudere un occhio nei confronti di alcune nazioni straniere e sulla loro lunga storia di abusi, soprattutto nei confronti delle persone LGBTQ+. Infatti le bozze dei rapporti sui diritti umani per El Salvador, Israele e Russia sono significativamente più brevi di quelle preparate lo scorso anno dall’amministrazione Biden, poiché eliminano tutti i riferimenti alle persone LGBTQ+ o ai crimini contro di loro, e le descrizioni degli abusi governativi che sono state lasciate sono attenuate.

Le omissioni nelle bozze trapelate

Le bozze trapelate del rapporto sui diritti umani esaminate dal Washington Post su El Salvador, Israele e Russia “colpiscono tutti i riferimenti a individui LGBTQ+ o crimini contro di loro, e le descrizioni degli abusi governativi che rimangono sono state ammorbidite“, riferisce il giornale.

Le bozze, che si riferiscono al 2024, sono significativamente più brevi di quanto non siano state finora e arrivano in ritardo, tutt’ora non ufficializzate. I rapporti per l’anno precedente dovrebbero essere inviati al Congresso entro la fine di febbraio e sono generalmente rilasciati al pubblico a marzo o aprile. L’amministrazione Biden, conclusasi a gennaio, aveva praticamente finalizzato la redazione dei rapporti del 2024, a detta di attuali ed ex funzionari, eppure l’amministrazione Trump li sta ancora trascrivendo e modificando.

La cancellazione nella bozza della condizione delle persone LGBTQ+ e degli abusi da loro subiti sottolinea l’intenzione dell’amministrazione Trump di ridurre ampiamente i riferimenti ai diritti umani e di diffondere il suo programma anti-LGBTQ+ in tutto il mondo.

Ma quali sono le parti mancanti?

Le bozze viste dal Post non menzionano la violenza anti-LGBTQ+ o di genere. Per la Russia in particolare, questa è una “omissione eclatante“, ha detto al giornale l’ex funzionario del Dipartimento di Stato Keifer Buckingham. La Russia ha avuto leggi anti-LGBTQ+ per più di un decennio, ma negli ultimi anni è arrivata a etichettare le organizzazioni LGBTQ+ come “estremiste” iniziando a fare irruzione nei locali notturni che si rivolgono alla comunità, arrestando arbitrariamente chiunque venga sospettato di appartenere alla comunità LGBTQ+, vietando la promozione delle cosiddette “famiglie non tradizionali” e l’adozione di bambini russi da parte di persone in paesi che consentono cure di genere.







Il rapporto sui diritti umani su El Salvador e Israele

Il rapporto su El Salvador minimizza la questione della violenza carceraria, ignorando storie come quella di Andry Hernández Romero, un richiedente asilo venezuelano gay, che ha dichiarato che le guardie del Centro di Confinamento Terroristico di El Salvador, un carcere di massima sicurezza, lo hanno aggredito sessualmente dopo che gli Stati Uniti hanno “fatto sparire forzatamente” lui e centinaia di altri venezuelani a marzo.

Quello su Israele sminuisce la corruzione politica e la discriminazione contro le persone LGBTQ+: non è ancora permesso il matrimonio tra persone dello stesso sesso e le coppie LGBTQI+ subiscono discriminazioni in questioni legate alla genitorialità, tra cui l’adozione, la registrazione dei genitori e i certificati di nascita.

Un documento oggettivo che inizia a riflettere preferenze politiche

Uzra Zeya, CEO di Human Rights First, un’organizzazione internazionale no-profit per i diritti umani, ha dichiarato che le modifiche rappresentano “una rottura radicale“ rispetto all’obiettivo originale di “descrivere in modo oggettivo e imparziale la situazione dei diritti umani in ogni paese e territorio del mondo”.

“Ciò mina gravemente la loro credibilità e il loro valore nel guidare il processo decisionale degli Stati Uniti su una vasta gamma di questioni critiche di politica estera. Eliminare la menzione di elezioni, corruzione e violazioni dei diritti umani a livello globale contro persone LGBTQI+, persone con disabilità, donne e ragazze, rifugiati e altri gruppi vulnerabili è contrario agli interessi e ai valori americani e rende gli americani all’estero meno sicuri e informati”.

Keifer Buckingham, il Direttore generale del Consiglio per l’uguaglianza globale, ha criticato il Segretario di Stato Marco Rubio, che aveva elogiato i rapporti sui diritti umani del dipartimento quando era senatore.

“Il segretario Rubio ha ripetutamente affermato che il suo Dipartimento di Stato non ha abbandonato i diritti umani, ma è chiaro da questa e altre azioni che questa amministrazione si preoccupa solo dei diritti umani di alcune persone … in alcuni paesi, quando è conveniente per loro“, ha detto al Post Buckingham.

I commenti del Dipartimento di Stato

Alla richiesta di un commento al Dipartimento di Stato riguardo questi tagli, come si può leggere nella trascrizione della conferenza stampa condotta giovedì da Thomas Pigott, il principale vice portavoce del dipartimento, Pigott ha detto che i cambiamenti sono progettati “per renderlo più leggibile, per renderlo più digeribile e anche per riflettere alcune delle priorità mutevoli che abbiamo visto dalla precedente amministrazione a questa, priorità che sono state votate dal popolo americano e noi del Dipartimento di Stato siamo qui per svolgere e soddisfare”.

Il giornalista ha poi chiesto se il dipartimento vede la segnalazione dei diritti umani “come uno strumento politico“. Pigott ha risposto: “Si tratta più di assicurarsi che stiamo implementando la politica e la priorità di questa amministrazione. Non è politico in termini di come è stato descritto.”

Solo il più recente taglio dell’amministrazione Trump

La comunità LGBTQ+ è solo l’ennesima vittima dei tagli all’annuale rapporto sui diritti umani, insieme a donne, persone disabili e molte altre categorie di persone. Inoltre, il Dipartimento di Stato non ha specificato quando pubblicherà il rapporto del 2024. Solo a quel punto si potrà capire davvero l’entità finale di queste eliminazioni.

Stefania Bucciol