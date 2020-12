Rashida Jones: prima donna di colore a capo di un’emittente televisiva

Rashida Jones dal 2021 sarà presidente della MSNBC.

Dopo 25 anni a capo della MSNBC (emittente televisiva statunitense fondata nel 1996 da Microsoft e dalla Nbc. Si occupa di informazione e attualità. É anche distributrice dello show “Good morning Joe”), Phil Griffin lascia il posto a Rashida e la notizia giunge da un tweet.









.@RJonesNews will become president of @MSNBC, as current president, Phil Griffin, will step down after 25 years at the cable news channel, NBCUniversal News Group Chairman Cesar Conde announces Monday. https://t.co/q6KvHnZePp — MSNBC (@MSNBC) December 8, 2020

“Diventerà la prima donna di colore più importante nell’industria mediatica” , afferma la NBC news nel divulgare la notizia. Inoltre, lo stesso Cesar Conde (direttore dell’emittente), giustifica la decisione presa affermando: “Rashida sa che sono le persone che lavorano qui che rendono eccellente il marchio.”

Nell’ultimo anno Rashida si è impegnata in prima linea nella diffusione di informazioni legate alle tematiche di attualità. Tra queste il Covid-19, le proteste del movimento Black Lives Matter e le elezioni presidenziali. Ha preso anche parte al team della NBC che ha preparato il giornalista Kristen Welker nel moderare il dibattito finale alle presidenziali 2020.

Jones ha seguito un lungo percorso nell’industria mediatica. Ha frequentato la Hampton University, specializzandosi in giornalismo. In seguito, ha preso parte a molte trasmissioni giornalistiche. Da 7 anni lavora alla MSNBC ed è stata nominata senior vice presidente, svolgendo mansioni quali la supervisione della programmazione diurna e del fine settimana della stazione televisiva.

Bisogna anche sottolineare la sua costanza nello svolgere, in maniera estremamente diligente, il suo lavoro. Durante la pandemia, sebbene la maggior parte dei suoi colleghi lavorassero da casa, ha rifiutato lo smart working. É stata una presenza salda per assicurare un prodotto efficiente anche nei difficili periodi di emergenza sanitaria: “In parte è stato necessario- afferma– se arriva una breaking news e c’è poco personale, il servizio potrebbe non essere eccellente.”

Rashida Jones ha certamente tutte le carte per essere considerata una moderna fonte di ispirazione per le giovani e le meno giovani, che in lei possono vedere un modello da seguire o, ancora, la realizzazione di un sogno.

Donne modello

Nell’ultimo periodo, sono tante le donne che, imponendosi ai vertici, stanno contribuendo all’empowerment femminile americano. Basti pensare a Kamala Harris, prima donna asiatica e di colore, vice presidente USA. Grazie a loro, molte bambine potranno rispondere alla domanda “Che cosa vuoi fare da grande?” con più sicurezza e più fiducia nei loro sogni. Tante di loro potrebbero pensare: “Se lei ce l’ha fatta, ce la posso fare anche io” e far sì che i loro piccoli desideri, diventino grandi realtà.

Un grosso in bocca al lupo, quindi, a Rashida, perché la sua posizione possa essere di ispirazione per tutti quelli che hanno un sogno nel cassetto e che hanno bisogno solo di un po’ di coraggio per realizzarlo.

Grosso Mariachiara Giorgia