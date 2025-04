Ogni anno il ricordo del rastrellamento del Quadraro torna vivido tra le vie del quartiere ribelle della Roma sud. Manifestazioni, installazioni artistiche e interventi pubblici celebrano una memoria che resta scolpita nelle fondamenta del quartiere. Dal 2013, un gruppo di giovani artisti raccolti nel collettivo “Quadrato aprile ’44” ha dato vita a un appello visivo per preservare la memoria collettiva. L’Anpi, in collaborazione con associazioni e cittadini, organizza eventi per rendere omaggio alla popolazione che, 80 anni fa, pagò con la deportazione e la morte il proprio spirito di ribellione. Il 17 aprile 1944 avvenne quello che passò alla storia come il rastrellamento del Quadraro, il “nido di vespe” antifascista.

I tedeschi, che al tempo occupavano Roma e parte dell’Italia, definivano così la borgata in quanto consapevoli della militanza antifascista e dell’aperta resistenza che gli abitanti del quartiere, ogni giorno, praticavano. Il quartiere ribelle passò alla storia come posto sicuro, tant’è che era uso comune dire “o vai al Vaticano o al Quadraro”, nel caso in cui ci fosse la necessità di fuggire dalle persecuzioni naziste.

Il cuore della resistenza romana

Il Quadraro, situato nel quadrante sud-est della Capitale, si era guadagnato una fama sinistra tra le autorità tedesche: era considerato un crocevia di resistenza, rifugio di sovversivi, fucina di sabotatori. La struttura del quartiere, attraversata da grotte e passaggi nascosti, ne faceva il luogo ideale per organizzare le attività clandestine dei partigiani. Non a caso, il generale tedesco Moellhausen lo definì un “nido di vespe”. Fu proprio in quel nido che avvenne, 81 anni fa, il rastrellamento del Quadraro, quartiere ribelle nel quadrante sud della Capitale.

La popolazione del luogo, composta prevalentemente da operai, artigiani, sfollati e famiglie provenienti da regioni come la Puglia e l’Abruzzo, manifestava un’aperta avversione per l’occupazione fascista e nazista.

La scintilla che accese la vendetta

Il rastrellamento del Quadraro fu un episodio di violenta repressione, che inserisce in un circuito di causa-effetto. Gli Alleati avevano da tempo sbarcato le truppe ad Anzio, ma Roma era ancora sotto occupazione. Il 10 aprile del 1944, in una trattoria alle porte del quartiere, tre soldati tedeschi vennero uccisi da un gruppo partigiano guidato da Giuseppe Albano, noto come il Gobbo del Quarticciolo. Era il pretesto perfetto. Il triplice omicidio dei militari nazisti avvenne in quella che era nota come l’osteria “da Giggetto”, situata sulla via della Tuscolana, proprio a pochi metri dalla borgata ribelle.

I nazisti, già pronti a colpire, trasformarono quell’episodio in una giustificazione per un’operazione punitiva di vasta scala: la famigerata Operazione Balena.







L’operazione Balena: il rastrellamento del Quadraro

Alle prime luci del 17 aprile 1944, le truppe tedesche, guidate dal tenente colonnello Herbert Kappler, circondarono il quartiere. Circa tremila uomini armati sigillarono ogni uscita. Cominciò così un rastrellamento del Quadraro, sistematico e violento: gli uomini tra i 16 e i 55 anni vennero trascinati fuori dalle loro case, perquisiti, ammassati prima al cinema Quadraro e poi trasferiti a Cinecittà.

Lì si decise il loro destino. Poco meno di mille furono considerati idonei per il lavoro forzato in Germania e Polonia. Gli uomini deportati giunsero nei campi di lavoro nel giugno dello stesso anno. Il resto venne rilasciato, ma profondamente segnato.

Il quartiere nel mirino: strategia e paura

Il rastrellamento del Quadraro fu solo uno dei tasselli di un piano più ampio: reprimere i focolai della resistenza nella Capitale. Dopo l’eccidio delle Fosse Ardeatine, le gerarchie tedesche ordinarono la deportazione dei cittadini residenti nei quartieri considerati “infestati” da comunisti e ribelli.

Trastevere, Testaccio, San Lorenzo erano tra gli obiettivi. Ma fu il Quadraro a essere colpito per primo, data la sua collocazione isolata tra i campi e la sua natura popolare. L’operazione, preparata nei minimi dettagli, mirava a spezzare definitivamente il fronte partigiano romano.

I racconti dei sopravvissuti e dei loro familiari sono ancora oggi testimonianze vive di quella brutalità. Giovanni Castelli, figlio di uno dei rastrellati, rievoca con lucidità l’odio verso i fascisti, la tensione costante nel quartiere. Le grotte all’Arco di Travertino erano rifugi, nascondigli, e anche nidi di resistenza, come le grotte e le gallerie sparse nel quartiere che venivano usate come rifugi dai partigiani, ormai in clandestinità. Alcuni riuscirono a fuggire, come il futuro senatore Adriano Ossicini, salvato da una rete solidale tra il parroco Don Gioacchino Rey e le suore belghe. Ma per la maggior parte, la sorte fu segnata in quelle ore drammatiche.

Ribellione quotidiana

La lotta al Quadraro non si esauriva nei gesti clamorosi. Era una guerriglia minuta e quotidiana: sabotaggi alle linee telefoniche, assalti ai forni per distribuire pane alla popolazione, chiodi sull’Appia per bloccare i mezzi tedeschi, scritte sui muri per infondere coraggio. In quel microcosmo di vicoli e baracche, la popolazione intera – dai gappisti agli operai, dai sacerdoti ai bambini – partecipava alla resistenza. Un cartello recitava: “Chi dorme non piglia nazi”.

La portata del rastrellamento del Quadraro, nonostante la sua violenza e il numero di vittime, è stata per anni oscurata nella memoria collettiva. Non esiste un elenco preciso delle persone rastrellate né di quelle che non fecero mai ritorno. Il Quadraro fu il più grande rastrellamento di Roma, dopo quello del Ghetto nel 1943 e prima ancora di quello dei carabinieri del 7 ottobre. Una storia di dolore, ma anche di orgoglio e resistenza.

Lucrezia Agliani