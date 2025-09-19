Due camion carichi di esplosivi, probabilmente munizioni provenienti dalla Repubblica Ceca, sono stati fermati giovedì al porto di Ravenna e non hanno potuto accedere al terminal. La nave della compagnia israeliana Zim, in partenza per Haifa, era pronta a caricare il materiale, ma l’intervento congiunto del Comune di Ravenna, della Provincia e della Regione Emilia-Romagna ha bloccato l’operazione. La motivazione è stata chiara: rifiuto del passaggio di armi dirette in zone di guerra e richiesta di inserire nei codici etici delle società portuali il principio del rispetto dei diritti umani e della pace.

La protesta dei portuali contro il passaggio di armi al porto di Ravenna e la pressione dal basso

L’allarme contro il passaggio di armi verso Israele è partito direttamente dai lavoratori. Alcuni portuali avevano segnalato martedì l’arrivo dei container esplosivi quando i camion si trovavano ancora al confine austriaco. Da lì sono scattate le verifiche e le istituzioni locali hanno potuto intervenire in modo tempestivo. «Non intendiamo essere complici del massacro di Gaza», ha dichiarato il sindaco Alessandro Barattoni nella conferenza stampa dello scorso giovedì, rivendicando il ruolo determinante dei portuali che hanno messo al centro un principio etico prima che tecnico. La Compagnia Portuale, dal canto suo, aveva sottolineato che l’operazione rischiava di generare proteste di ordine pubblico e forti tensioni sindacali.

Il carico di armi, identificato come materiale esplosivo, avrebbe superato il confine con l’Austria per raggiungere, sulla nave Zim New Zealand, Haifa.

Una vicenda che divide la politica

Le mosse di Ravenna e della Regione hanno subito diviso il dibattito politico nazionale. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha elogiato la scelta delle istituzioni locali, parlando di «un gesto di coraggio che supplisce al silenzio del governo». All’opposto, la ministra del Turismo Daniela Santanché ha criticato la decisione di escludere Israele, sostenendo che «il turismo dovrebbe essere un ponte di pace e non un’occasione di divisione».

Durissima anche la reazione dell’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, che ha accusato Ravenna di «strumentalizzare politicamente» la vicenda, danneggiando i rapporti tra Roma e Tel Aviv.

Le manifestazioni e il ruolo dei movimenti locali

Martedì, appena due giorni prima dello stop ai camion e al passaggio di armi, circa un migliaio di persone aveva partecipato alla manifestazione “Fuori Israele dal porto di Ravenna”, organizzata da una sessantina di associazioni. Il corteo aveva puntato il dito non solo contro il traffico di armi, ma anche contro il progetto europeo Undersec, che prevede la collaborazione con Israele nello sviluppo di tecnologie per la sicurezza marittima.

Tajani minimizza, ma le critiche si moltiplicano

Interpellato in Senato, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha provato a ridimensionare l’accaduto, spiegando che i container non contenevano armi italiane e che quindi non era necessaria alcuna autorizzazione da parte del governo.

Le opposizioni, però, accusano l’esecutivo di scaricare le proprie responsabilità. Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato che «continuare a permettere il transito di armi significa rendersi complici del genocidio di Gaza».

Non è la prima volta che Ravenna finisce al centro di episodi simili. Già a giugno un container carico di esplosivi proveniente dall’Europa centrale era transitato dallo stesso porto per raggiungere Israele, arrivando a destinazione il 4 luglio. Anche allora erano emerse proteste e richieste di maggiore trasparenza. A settembre il sindaco Barattoni aveva scritto al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per denunciare un analogo episodio con la nave Zim New Zealand, dichiarando: «Non intendo che il nostro scalo diventi complice del massacro a Gaza».

Ravenna, un porto che sceglie da che parte stare

Il caso Ravenna mette in luce la capacità delle istituzioni locali di incidere su decisioni di rilevanza internazionale. Grazie alla partecipazione azionaria del Comune, della Provincia e della Regione nella società Sapir, che gestisce il terminal, le autorità hanno potuto bloccare il passaggio dei container. «C’è sempre una parte dalla quale stare», si legge nella lettera congiunta inviata ai vertici dell’azienda: quella delle vittime innocenti, non dei governi che alimentano la violenza. È un segnale politico e simbolico che va oltre la vicenda tecnica dei container e che riapre il dibattito su quale debba essere il ruolo dell’Italia nel commercio di armi.

Lucrezia Agliani