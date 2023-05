Le disuguaglianze che hanno portato gli occidentali a depredare, distruggere i territori africani continuano a influenzare le pratiche odierne: ad Accra, capitale del Ghana, c’è la discarica di rifiuti elettronici più grandi dell’Africa, e uno dei siti più inquinati al mondo, la discarica di Agbogbloshie. Sono 11 ettari di terreno completamente ricoperti da vecchi dispositivi elettronici inutilizzabili, le parti in plastica o di nessun valore vengono bruciate e proprio nei pressi di un insediamento di 40mila persone si innalzano continue nubi nere. Questi dispositivi «di seconda mano» provengono da Stati Uniti, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Svezia, Italia, Francia. Con la Convenzione di Basilea, in vigore dal 1992, si era tentato di normare i movimenti di esportazione dei rifiuti pericolosi verso i paesi in via di sviluppo, ma ancora una volta, le pratiche contraddicono le norme. Infatti non sono coinvolti nelle limitazioni della Convenzione di Basilea i rifiuti elettronici che vengono riparati subito dopo l’arrivo, ecco perché come si diceva prima i dispositivi vengono etichettati come elettronici di seconda mano. Per trovare il motivo per cui i rifiuti vengono smaltiti nei paesi in via di sviluppo, (oltre in Ghana, anche in Senegal, in Gambia, in Togo, in Sierra Leone e in Nigeria) bisogna fare riferimento ai costi di smaltimento: quelli dei paesi europei sono molto più impegnativi di quelli dei paesi appena citati. Questa disparità evidenzia che i paesi occidentali stanno trattando il continente africano come una discarica e che alla vita delle popolazioni locali viene attribuito un valore inferiore rispetto a quello attribuito alle nostre: i rischi ambientali e climatici non sono equamente suddivisi come la giustizia ambientale richiederebbe.

Questi siti, con rischi di tossicità e problemi di salute consistenti, sono spesso collocati vicino a centri ambientali e la popolazione è costantemente esposta a pericoli e sostanze tossiche. La soluzione per limitare queste pratiche diffuse sarebbe attraverso l’impegno alla difesa dei diritti umani delle popolazioni africane e la garanzia di accesso alla pianificazione delle politiche ambientali del continente.

La Cop27, la conferenza delle parti delle Nazioni Unite, quest’anno si è tenuta in Africa, precisamente in Egitto e la locazione in Africa ha ovviamente accresciuto il bisogno di parlare del debito globale nei confronti dei paesi a basso reddito. Per questo uno dei primi punti discussi è stato proprio il loss and damage: con questo termine si fa riferimento a un fondo istituito per trasferire delle risorse finanziarie dai paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo. Nelle precedenti Conferenze delle parti si è parlato spesso di adattamento, quindi delle strategie volte a contenere i danni ambientali per ridurne l’impatto. L’adattamento deve essere sempre integrato alle politiche di mitigazione volte a ridurre le emissioni di gas serra e il conseguente innalzamento delle temperature. Ma la Cop27 è stata rivoluzionaria perché è stato evidenziato che adattamento e mitigazione non bastano a risollevare paesi che sono devastati per le pratiche dei paesi più sviluppati. Quando i danni sono irreversibili, è necessario quantificarli e risarcire i paesi coinvolti; risiede qui l’importanza del loss and damage, nella costituzione di un fondo che testimonia che per disparità storiche alcune aree del mondo continuano a pagare per le scelte di altri. Sembrava un obiettivo lontanissimo e invece, inaspettatamente, si è giunti a un accordo in questa edizione, dopo che le trattative andavano avanti da più di 20 anni. Per quanto questo sia un enorme passo avanti nell’individuazione delle disparità che ogni giorno mettono in ginocchio il territorio africano la strada per la promozione di una giustizia ambientale, per tutti gli individui e per tutte le aree del mondo, è ancora molto lunga.