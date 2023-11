Re Carlo svela Coronation Food: il progetto contro gli sprechi alimentari e la povertà che verrà inaugurato a novembre in occasione del suo compleanno.

Re Carlo svela Coronation Food, l’iniziativa si propone di contrastare gli sprechi di cibo e di fornire assistenza alle famiglie britanniche in maggiori difficoltà, che già stanno lottando contro l’aumento dei costi di vita. Nel Regno Unito è necessario un pronto intervento per contrastare le ingenti tonnellate di cibo sprecate ogni anno a dispetto delle migliaia di famiglie che vivono in povertà. Ma procediamo con ordine.

Il monarca britannico è da sempre particolarmente attento alle tematiche ambientali, è noto infatti che sia un ambientalista convinto. Tuttavia, Re Carlo non ha a cuore soltanto l’ambiente in senso stretto ma anche ciò che riguarda il cibo. A confermarlo sarebbero anche le voci su Buckingham Palace. Il Re non butta via niente: si fa servire la stessa torta finché non finisce e nel piatto non deve restare alcuna briciola.

Lo stesso Carlo ha confermato i simpatici aneddoti che riguardano la decisone di rendere pubblica l’iniziativa reale ‘Coronaition Food’.

Il prossimo 14 novembre, in occasione del suo settantacinquesimo compleanno, il monarca inaugurerà il progetto a sostegno di un consumo maggiormente consapevole e sostenibile del cibo.

La Gran Bretagna è il Paese d’Europa con il maggior spreco alimentare, e a risentirne è l’ambiente e soprattutto coloro che non si possono permettere di comprare gli alimenti necessari per il proprio sostentamento. Il cibo sprecato nel Regno Unito è attualmente pari a 12 milioni di tonnellate l’anno mentre 14 milioni di persone vivono in condizioni di povertà alimentare.

Il progetto Coronation Food ha avuto inizio da una donazione privata tramite la quale Re Carlo III avrebbe avviato l’impresa. Dopo poco sono stati realizzati i primi 4 hub alimentari a Londra, Liverpool, Glasgow, e nell’Irlanda del nord. Prossimante seguirà l’apertura di altri 4 anche a Cardiff, Leeds, Birmingham e Milton Keynes.

Coinvolti nel progetto saranno anche: Fare Share, la più grande organizzazione benefica del Regno Unito che si batte contro lo spreco alimentare, e The Felix Project, che recupera le eccedenze di cibo prodotte dalle aziende per poi redistribuirle nelle scuole e in enti benefici.

Lo scopo del progetto è, quindi, quello di combattere lo spreco alimentare e la povertà che ne consegue. Coronation Food si pone, inoltre, come obiettivo quello di fornire il supporto logistico necessario per il recupero e la conseguente distribuzione di cibo in eccesso. Il tutto sarà supervisionato da Dame Martina Milburn, ex amministratrice delegata del Prince’s Trust, un’organizzazione benefica fondata da Re Carlo.

E mentre attendiamo il compleanno del monarca, Coronation Food sembra promettere bene. Numerose organizzazioni sono interessate al progetto che sicuramente porterà al Regno Unito risultati significativi. Il Paese si trova in uno stato di grande difficoltà, Re Carlo dovrà rimboccarsi le maniche. Tuttavia, considerando l’ambizioso progetto e le molte forze coinvolte i primi risultati non tarderanno ad arrivare.

Margherita De Cataldo