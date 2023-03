READ Act 2023: l’istruzione è una priorità

Il 24 gennaio 2023, in occasione della Giornata Internazionale per l’istruzione, Dick Durbin e Mark Rubio, Rappresentanti alla Camera rispettivamente di Illinois e Florida, hanno proposto il READ Act per altri cinque anni.

Il READ Act: Acronimo di Reinforcing Education Accountability in Development Act è un disegno di legge proposto il 14 marzo del 2017 alla commissione per le Relazioni esterne (Foreign Relations Committee) del Senato degli Stati Uniti, da Mark Rubio e da Dick Durbin.

I due rappresentanti hanno tentato di far approvare la proroga già nel 2022, ma senza successo, la proposta è passata alla Camera dei Rappresentanti, ma non ha ricevuto la delibera del Senato.

Questo disegno di legge modifica il Foreign Assistance Act del 1961 , il cui obiettivo è promuovere la politica estera, la sicurezza e il benessere generale degli Stati Uniti aiutando finanziariamente stati partner e assistendoli nelle loro strategie di sviluppo economico.

Il Foreign Assistance Act è un documento estremamente significativo: ha riorganizzato i programmi di assistenza economica all’estero e ha legalmente distinto gli aiuti elargiti a scopo militare dall’assistenza a scopo cooperativo.

Il READ Act del 2017 dichiara che la politica statunitense si impegna a lavorare con i paesi partner, donatori, istituzioni multilaterali, il settore privato, e numerose ONG per promuovere l’istruzione di base e incrementare l’alfabetizzazione nel mondo.

Lo scopo del READ Act è garantire la trasparenza e accelerare l’impatto dell’assistenza fornita ai sensi del Foreign Assistance Act del 1961, per promuovere un’istruzione di qualità nei paesi in via di sviluppo, consentire a tali paesi di ottenere accesso universale all’istruzione e risultati di apprendimento migliori.

La normativa prevede un rigoroso sistema di monitoraggio e revisione periodica da presentare annualmente al Congresso, nello specifico:

lo sviluppo di una completa strategia che migliori le opportunità educative e la frequenza scolastica dei bambini, soprattutto per le ragazze;

garantire servizi educativi per i bambini colpiti da conflitti e altre emergenze;

permettere un’efficace ed effettiva gestione delle risorse.

Permettere l’attuazione di questi programmi per altri cinque anni, non è mai stato così urgente e necessario. La comunità internazionale è impegnata a gestire conflitti esterni ed interni, situazioni di grave disagio economico e in alcuni paesi addirittura la quasi totale privazione del diritto allo studio.

Oltre a questi fattori, sono numerosi i paesi che si trovano ancora in ripresa dall’ondata di crisi economica e sociale dovuta al Covid19.

La continua chiusura delle scuole impedisce l’istruzione ad oltre 616 milioni di studenti. Ulteriori crisi in Ucraina, Afghanistan, Yemen, hanno solo aumentato le gravi lacune dei sistemi educativi. Nei paesi a basso e medio reddito, fino al 70% dei bambini di 10 anni non è in grado di leggere un semplice testo.

L’istruzione primaria di qualità non è l’unica sfida.

Circa 200 milioni di giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni sono attualmente fuori dalla scuola secondaria, e l’80% dei bambini nei paesi a basso reddito non hanno accesso all’asilo. L’OCSE sottolinea che nei primi 12 mesi della pandemia, i lockdown hanno spinto 1,5 miliardi di studenti ad abbandonare la scuola in 188 paesi.

I dati sono impressionanti.

Avere accesso ad un’istruzione di qualità e a luoghi di apprendimento sicuri è un diritto fondamentale di ogni individuo, la privazione di questo diritto per milioni di giovani in tutto il mondo dà vita a conseguenze disastrose per famiglie, comunità ed intere nazioni.

Grazie all’operato dettato dal READ act del 2017 si sono registrati interessanti progressi: secondo un rapporto del 2021 del Global Partnership for Education (GPE), il numero di ragazze che completano la scuola ogni 100 ragazzi è passato da 74 a 88 per la scuola primaria e da 67 a 83 per quella secondaria. La legge READ ha anche avuto un impatto sulle lacune post-COVID-19, i programmi di istruzione di base hanno raggiunto più di 33,4 milioni studenti in 73 paesi e più di un milione di persone nella formazione professionale.

In un comunicato stampa Mr. Durbin ha affermato “Data la terribile decrescita di apprendimento in tutto il mondo a causa della pandemia COVID-19, autorizzare la legge READ non è mai stato così importante. In tal modo gli Stati Uniti garantiranno programmi di sviluppo a lungo termine, in particolare un progetto che assicuri alle ragazze il pieno accesso alla scuola.”

I bambini di oggi sono i futuri leader del mondo, la loro istruzione è una priorità. L’approvazione del READ Act Reauthorization Act del 2023 è essenziale per ridurre la povertà avanzando l’istruzione di base a livello internazionale.

Giovanna Indraccolo

Stampa questo articolo