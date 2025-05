Il riciclo avanzato è stato presentato come una soluzione miracolosa per affrontare l’emergenza globale dei rifiuti in plastica. Tuttavia, un nuovo rapporto indipendente solleva interrogativi profondi sulla reale efficacia di queste tecnologie, accusando le aziende del settore di averne promosso i benefici ignorando – o peggio, nascondendo – problemi noti da decenni.

Il limite del riciclo avanzato nell’economia circolare

Dietro la promessa di un’economia circolare si cela un quadro molto più complesso. Le tecniche chimiche utilizzate per scomporre i polimeri in molecole base non sono affatto una novità. Le prime sperimentazioni risalgono già agli anni ’50, e gruppi industriali ne parlavano come di soluzioni future fin dagli anni ’70. Ma se queste tecnologie esistono da tanto tempo, perché non sono mai decollate davvero?

La risposta sta nei limiti economici e tecnici che da sempre ne ostacolano l’adozione su larga scala. I processi richiedono elevate quantità di energia, impianti costosi e input di rifiuti estremamente omogenei per funzionare efficacemente. Questo significa che la plastica sporca o mista, quella più comune nei rifiuti domestici, non può essere trattata senza una complessa (e costosa) fase di selezione e pulizia. Di conseguenza, molti impianti si limitano a lavorare scarti industriali puliti, vanificando la narrazione pubblica secondo cui si starebbe affrontando l’intera montagna di plastica post-consumo.







Uno dei punti centrali della critica del Center for Climate Integrity (CCI), l’organizzazione che ha pubblicato il rapporto, è che le aziende coinvolte conoscevano bene queste problematiche. Documenti interni e dichiarazioni pubbliche contraddittorie mostrano come, già negli anni ’90, importanti figure dell’industria descrivevano tali processi come economicamente non sostenibili. Nonostante ciò, campagne pubblicitarie recenti hanno descritto queste tecnologie come “rivoluzionarie”, utilizzando un linguaggio che rievoca scoperte appena fatte, e non strumenti in fase di stallo da oltre mezzo secolo.

La distanza tra retorica e realtà è al centro di una recente causa intentata dallo Stato della California contro ExxonMobil, accusata di avere ingannato l’opinione pubblica sulla reale possibilità di riciclare la plastica in modo efficace. Il precedente di questa causa si fonda proprio su una ricerca dello stesso CCI del 2024, che già allora denunciava omissioni gravi nella comunicazione sui limiti del riciclo tradizionale.

A complicare ulteriormente il quadro, ci sono anche le emissioni generate da questi processi. Benché vengano presentati come “soluzioni ecologiche”, gli impianti che praticano il riciclo chimico rilasciano sostanze tossiche e gas serra. Alcuni studi commissionati dall’industria stessa – poi mai diffusi al grande pubblico – ammettono che l’impronta di carbonio di queste tecnologie è tutt’altro che trascurabile.

Anche sul fronte dei risultati pratici, le promesse sono spesso disattese. In molti casi, gli impianti non producono affatto nuova plastica, ma trasformano i rifiuti in carburante. Questo significa che il ciclo non si chiude: si passa da un inquinante (la plastica) a un altro (i combustibili fossili), perpetuando la dipendenza da risorse non rinnovabili e contraddicendo l’idea stessa di “circolarità”.

La trasparenza necessaria nel dibattito sulla plastica

Nonostante le critiche, le principali aziende del settore – tra cui Shell, Chevron Phillips ed ExxonMobil – continuano a difendere con forza queste tecnologie. Alcuni portavoce dell’industria accusano gli attivisti di selezionare i dati in modo non obiettivo e di voler danneggiare il comparto chimico e petrolifero statunitense. Tuttavia, il fatto che le stesse problematiche siano riconosciute, seppur in contesti riservati, da consulenti industriali e ingegneri, rafforza la credibilità delle denunce mosse dagli ambientalisti.

L’attenzione crescente dell’opinione pubblica verso l’inquinamento da plastica ha spinto le aziende a cercare narrazioni più accattivanti e soluzioni apparenti. Il riciclo avanzato è diventato una sorta di parola magica, evocata per rassicurare cittadini e decisori politici, ma poco efficace nel cambiare davvero il destino della plastica che consumiamo ogni giorno.

Ciò che emerge con chiarezza da questa indagine è che il dibattito sul futuro della plastica non può più essere dominato solo dalle promesse dell’industria. Serve un confronto aperto, basato su dati verificabili e trasparenza, per decidere quali strategie adottare per affrontare una delle emergenze ambientali più urgenti del nostro tempo.

