L’Unione Europea compie un passo decisivo per potenziare la propria capacità industriale nel settore della difesa con il lancio del programma Rearm Europe. L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, prevede un finanziamento di 1,5 miliardi di euro per stimolare la produzione interna di armamenti e ridurre la dipendenza dai fornitori esterni. In un contesto di crescenti sfide geopolitiche, l’UE mira a rafforzare la propria sicurezza e autonomia strategica.

Un nuovo impulso alla sicurezza e la difesa europea

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato un ambizioso piano di riarmo per l’Europa, denominato “ReArm Europe”, con l’obiettivo di rafforzare la difesa europea in un momento di crescente instabilità globale. Il piano, che prevede la mobilitazione di circa 800 miliardi di euro, è stato presentato in una lettera indirizzata ai capi di Stato e di governo dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea, in vista del vertice straordinario dedicato alla sicurezza e alla difesa.

Secondo von der Leyen, la sicurezza europea è oggi minacciata come mai prima d’ora e l’Europa deve essere pronta a reagire rapidamente. “Siamo in un’era di riarmo e dobbiamo assumerci maggiori responsabilità per la nostra sicurezza”, ha dichiarato la presidente della Commissione.

I cinque punti chiave del piano ReArm Europe

Il piano del ReArm Europe si articola in cinque pilastri principali, pensati per garantire un incremento significativo delle capacità di difesa dell’UE.

Sblocco dei fondi per la difesa. Il primo punto prevede la possibilità per gli Stati membri di utilizzare risorse pubbliche nazionali senza infrangere le regole del Patto di Stabilità e Crescita. Attivando una “clausola di salvaguardia nazionale”, i Paesi potranno aumentare le proprie spese militari senza essere soggetti alle restrizioni di bilancio europee. Secondo le stime, se gli Stati incrementassero la spesa per la difesa dell’1,5% del PIL, si creerebbe uno spazio fiscale di quasi 650 miliardi di euro nel giro di quattro anni. Finanziamenti comuni per la difesa. Un secondo punto chiave del ReArm Europe è la creazione di un nuovo strumento di prestiti da 150 miliardi di euro per incentivare gli investimenti congiunti nella difesa europea. Questi fondi saranno destinati allo sviluppo di sistemi di difesa aerea e missilistica, droni, munizioni e altre tecnologie avanzate. L’obiettivo è rendere l’Europa più autonoma dal punto di vista militare e potenziare il supporto all’Ucraina in un contesto di crescente tensione geopolitica. Maggiore flessibilità nei bilanci europei. Il terzo pilastro del piano mira a consentire agli Stati membri di utilizzare i programmi della politica di coesione per finanziare la spesa militare. Questo punto ha suscitato diverse polemiche, poiché alcuni ritengono che tali fondi dovrebbero essere destinati esclusivamente allo sviluppo economico e sociale delle regioni più svantaggiate dell’Unione. Coinvolgimento del settore privato. Un altro obiettivo di ReArm Europe è raccogliere capitali privati per finanziare progetti di difesa attraverso la Banca Europea per gli Investimenti. L’idea è quella di creare un quadro normativo che incentivi le istituzioni finanziarie a investire nel settore militare, favorendo l’innovazione e il progresso tecnologico nel comparto della difesa. Infine, il piano prevede misure per favorire una maggiore integrazione finanziaria, permettendo alle banche di investire con maggiore sicurezza nel settore della difesa. L’obiettivo è costruire un’economia della sicurezza più solida e resiliente all’interno dell’UE.

Le reazioni politiche in Italia

Il piano di riarmo europeo ha suscitato un acceso dibattito tra le forze politiche italiane. Da un lato, il governo guidato da Giorgia Meloni, con il supporto di Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha accolto positivamente l’iniziativa, sottolineando la necessità di una difesa europea più forte e indipendente. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha definito il piano “un passo concreto verso una difesa comune europea”, sottolineando la sua importanza strategica nel contesto della collaborazione con la NATO.







Dall’altro lato, le forze di opposizione, tra cui il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, hanno espresso forti critiche, definendo il piano una “follia bellicista” e chiedendo di destinare le risorse ad altre priorità, come sanità, educazione e welfare.

Anche il Partito Democratico ha espresso perplessità, con la segretaria Elly Schlein che ha sottolineato la necessità di “una difesa comune europea, non un riarmo nazionale”. Schlein ha evidenziato il rischio che il piano favorisca un incremento della spesa militare senza una strategia chiara di integrazione tra i vari Paesi membri, mettendo in discussione la sostenibilità finanziaria della proposta.

Nonostante le divisioni politiche, il piano ReArm Europe segna un momento cruciale per il futuro della sicurezza dell’UE. Con il progressivo disimpegno degli Stati Uniti e le crescenti minacce geopolitiche, l’Europa si trova di fronte a una scelta storica: investire massicciamente nella propria difesa o rimanere dipendente da alleanze esterne.

Le decisioni finali verranno prese nel corso dei prossimi vertici europei, ma il dibattito è destinato a rimanere acceso nei prossimi mesi. Nel frattempo, von der Leyen ha ribadito l’importanza di un’Europa più forte e autonoma, sottolineando che “la sicurezza non ha prezzo”.

Lucrezia Agliani