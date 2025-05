La Sardegna si trova oggi in una posizione allarmante nel panorama dei reati ambientali in Italia. Secondo l’ultimo rapporto redatto da Legambiente e Libera, l’Isola occupa il secondo posto a livello nazionale per numero di crimini ambientali accertati, preceduta solo dalla Campania. Non solo: la Sardegna guida la classifica per numero di persone denunciate, con ben 1.627 soggetti finiti sotto inchiesta, e per violazioni al Codice di responsabilità degli enti.

I controlli effettuati sono stati 1.117, i reati accertati 726, e si contano 34 arresti. I sequestri, 66 in tutto, hanno riguardato beni per un valore superiore ai 41 milioni di euro. Un quadro preoccupante che rivela come i reati ambientali in Italia e, in particolare, nell’ambiente isolano continuino ad essere bersaglio di attività illecite sempre più strutturate.

Un bilancio decennale: quasi 7.000 reati ambientali in Italia

Dal giugno 2015 al dicembre 2024, in Italia sono stati registrati ben 6.979 reati ambientali, uno ogni tre controlli effettuati. Il dato emerge dal bilancio presentato da Legambiente e Libera, a dieci anni dall’entrata in vigore della legge 68/2015. Le forze dell’ordine e le Capitanerie di porto hanno compiuto oltre 21mila controlli, denunciato più di 12.500 persone, arrestato 556 individui e sequestrato beni per un valore superiore a 1,1 miliardi di euro. Una realtà che evidenzia la profondità dell’infiltrazione criminale nel ciclo dei rifiuti e nei settori industriali, non solo al Sud ma in tutta la Penisola.

La mappa dell’illegalità: il Sud Italia resta l’epicentro

Il 40,5% dei reati ambientali in Italia è stato commesso in quattro regioni: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, territori da sempre considerati a “tradizionale presenza mafiosa”. La Campania è in cima alla classifica con 1.440 reati, 4.178 controlli e sequestri per oltre 209 milioni di euro.

La Puglia, invece, spicca per numero di arresti (100), mentre la Sicilia ha registrato sequestri per un valore record di 432 milioni. Questi numeri confermano la persistenza delle ecomafie nel Meridione e la loro capacità di infiltrarsi in settori strategici, mettendo a rischio l’ambiente e la salute pubblica.







I reati più diffusi: inquinamento ambientale, traffico illecito e disastri ecologici

Tra i reati ambientali in Italia più frequentemente accertato c’è l’inquinamento ambientale, introdotto proprio con la legge 68. Sono 1.426 i casi emersi in dieci anni, con 2.768 persone denunciate, 136 misure cautelari adottate e oltre 600 sequestri per un valore superiore ai 380 milioni di euro.

Seguono il traffico organizzato di rifiuti, con 964 episodi e 305 arresti, e il disastro ambientale, contestato in 228 casi. Altri reati in aumento sono quelli legati all’omessa bonifica e ai delitti colposi contro l’ambiente. Il rafforzamento del quadro penale ha permesso di trasformare molte denunce in processi reali, con l’emissione delle prime sentenze definitive.

Una legge rivoluzionaria: dieci anni dopo, risultati e limiti

Approvata dopo ben 21 anni di discussioni e attese, la legge 68 del 2015 ha rappresentato una svolta storica nel panorama giuridico italiano. Ha sancito per la prima volta il riconoscimento dell’inquinamento ambientale come reato penale e ha introdotto nuove sanzioni attraverso il Testo unico ambientale, riformato con la Parte Sesta-bis del Dlgs 152/2006.

Tra giugno 2015 e dicembre 2024, in questo ambito sono stati compiuti 11.156 controlli, accertati 3.361 reati e denunciate oltre 4.200 persone. I sequestri sono stati 553 per un valore di quasi 160 milioni di euro. Tuttavia, la prescrizione ha portato all’estinzione di 794 reati, sollevando dubbi sulla reale efficacia del sistema giudiziario in materia ambientale.

Una lotta che continua

Il bilancio tracciato da Legambiente e Libera sui reati ambientali in Italia dimostra come la legge 68 abbia segnato un punto di non ritorno nella tutela ambientale in Italia. Tuttavia, nonostante i progressi normativi e investigativi, resta ancora molto da fare. Le ecomafie si evolvono, sfruttano le debolezze del sistema e continuano a colpire i territori più fragili. La strada intrapresa dieci anni fa è quella giusta, ma occorre rafforzarla con nuovi strumenti, maggiore vigilanza e leggi aggiornate, per proteggere davvero il futuro dell’ambiente e della legalità.

Lucrezia Agliani