I reati di revenge porn, o pornografia vendicativa, continuano a essere un grave problema sociale, con impatti devastanti per le vittime. Questi crimini, che coinvolgono la diffusione di immagini intime senza il consenso della persona ritratta, stanno mettendo in luce lacune significative nelle leggi e nelle pratiche giudiziarie, alimentando la frustrazione tra le vittime e i difensori dei diritti civili.

Recenti indagini hanno rivelato una preoccupante mancanza di efficacia nel trattamento di questi crimini nelle aule di tribunale. Nonostante i tribunali abbiano il potere di ordinare la confisca dei dispositivi elettronici contenenti immagini intime non consensuali, i reati di revenge porn non sembrano ricevere la giusta attenzione. In particolare, raramente vengono emessi ordini che obblighino i colpevoli a distruggere le prove digitali in loro possesso, lasciando così che le immagini compromettenti rimangano nelle mani degli abusatori.







La mancanza di provvedimenti efficaci contro i reati di revenge porn

Un’analisi delle sentenze nei tribunali di Inghilterra e Galles ha evidenziato una grave carenza nell’imposizione di ordini di privazione dei dispositivi da parte dei magistrati. Su 98 casi esaminati negli ultimi sei mesi, solo tre hanno visto l’emissione di un ordine di privazione, il che è indicativo di una mancanza di azione concreta da parte delle autorità. Al contrario, in altri reati che coinvolgono dispositivi digitali, come quelli relativi a immagini indecenti di minori, la confisca dei dispositivi è una pratica comunemente adottata.

Le vittime dei reati di revenge porn si trovano quindi costrette a convivere con la paura che le loro immagini intime possano essere diffuse ulteriormente, mentre i responsabili del crimine continuano a trarre vantaggio dalle immagini e dai video ottenuti illegalmente. Nonostante i tribunali abbiano la possibilità di emettere provvedimenti di confisca, la loro applicazione è tutt’altro che uniforme e questa incoerenza sta causando una persistente ingiustizia per le vittime.

La risposta insufficiente delle autorità

Il fallimento nell’imporre la cancellazione delle immagini è stato criticato da diverse organizzazioni che si occupano di tutelare i diritti delle vittime. La Revenge Porn Helpline, per esempio, ha denunciato il fatto che anche nei casi in cui i tribunali emettono ordini di restrizione, le immagini compromettenti non vengono sempre rimosse dai dispositivi dei colpevoli.

La mancanza di azioni concrete lascia le vittime “in una condizione di paura continua”, come ha dichiarato Sophie Mortimer, fondatrice della linea di supporto per le vittime di revenge porn. Secondo Mortimer, anche nel caso in cui le immagini non vengano diffuse di nuovo, sapere che il colpevole ha ancora accesso a esse è un pensiero raccapricciante per le vittime.

Questa situazione è aggravata dalla difficoltà di ottenere ordini di confisca. In molti casi, i colpevoli di revenge porn continuano a conservare le prove digitali, senza che le forze dell’ordine possiedano il potere legale di sequestrarle. Come sottolineato da Emma Pickering, responsabile dell’abuso facilitato dalla tecnologia per la charity Refuge, “questa lacuna critica deve essere affrontata con urgenza”.

La proposta di riforme legislative

Il governo britannico sta preparando un disegno di legge sul crimine e la polizia, che mira a rafforzare la legislazione sui reati di revenge porn. Tuttavia, le riforme non sono ancora sufficientemente incisive per garantire che tutti i casi vengano trattati con la stessa serietà. In particolare, il Sentencing Council, che emette linee guida per i giudici, non ha ancora incluso l’uso sistematico degli ordini di privazione per i reati di abuso di immagini intime.

Charlotte Owen, una politica del Partito Conservatore, ha criticato la lentezza del sistema giuridico nel trattare questi casi. La sua proposta, che includeva l’obbligo di distruggere tutte le immagini intime non consensuali, è stata ben accolta da molti, ma non è stata ancora messa in pratica. Il governo ha affermato che esistono già leggi che consentono ai tribunali di privare i colpevoli dei diritti sulle immagini legate al crimine, ma queste leggi non vengono sempre applicate.

La necessità di azioni più decise

Le organizzazioni che supportano le vittime di revenge porn chiedono modifiche urgenti per garantire che i dispositivi elettronici vengano sequestrati tempestivamente e che le immagini compromettenti vengano rimosse da ogni piattaforma, sia essa cloud, dispositivo fisico o social media.

Inoltre, alcune associazioni stanno chiedendo che le immagini utilizzate nei crimini di revenge porn vengano dotate di identificatori digitali unici, noti come hashing, per facilitare il loro tracciamento e la loro eliminazione. Questo approccio potrebbe ridurre significativamente il rischio che le immagini vengano caricate nuovamente online.

