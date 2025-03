Il femminicidio potrebbe presto diventare un reato autonomo nel codice penale italiano. Il governo ha infatti proposto una legge che introduce pene più severe per chi uccide una donna per motivi di odio o discriminazione di genere. Il provvedimento mira a riconoscere la specificità del reato di femminicidio, quindi della violenza maschile sulle donne, distinguendola dagli omicidi generici, e rafforza le tutele per le vittime di abusi e violenze domestiche.

Il governo ha introdotto una nuova proposta di legge che punta a inasprire le pene per i reati di violenza contro le donne. Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri, prevede l’introduzione dell’articolo 577-bis del codice penale, che definisce il reato di femminicidio come un omicidio commesso per motivi di odio o discriminazione di genere. Questa modifica normativa rappresenta un passo importante nel riconoscimento della specificità di questo crimine, distinguendolo dall’omicidio comune e prevedendo per esso la pena dell’ergastolo.

Attualmente, omicidi con aggravanti come la premeditazione, la crudeltà o il legame affettivo tra vittima e carnefice possono già portare a una condanna all’ergastolo. Con questa nuova normativa, se una donna viene uccisa per motivi legati alla sua condizione di genere, la fattispecie del femminicidio sarà la prima ipotesi di reato da considerare. Se questa legge fosse stata già in vigore, avrebbe potuto essere applicata ai numerosi casi di femminicidio registrati in Italia nel 2024, che nella maggior parte dei casi si sono verificati in contesti familiari e affettivi.

Aumento delle pene per maltrattamenti e minacce

La proposta di legge sul reato di femminicidio non si limita alla sola ridefinizione del femminicidio, ma prevede anche un aumento delle pene per altri reati connessi alla violenza di genere. Per i maltrattamenti in famiglia o tra conviventi, la pena viene incrementata da un terzo alla metà se il crimine è motivato da odio o discriminazione di genere o finalizzato a reprimere l’esercizio dei diritti e delle libertà della vittima. Lo stesso principio si applica ai reati di minacce e revenge porn, per i quali la pena viene aumentata da un terzo a due terzi.







Attualmente, i maltrattamenti in ambito domestico sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, pena che si inasprisce in presenza di minori, donne in gravidanza o persone con disabilità. Con l’introduzione del reato di femminicidio, l’intento è di garantire una maggiore tutela alle vittime e di rendere più efficaci le azioni di prevenzione e repressione di questi crimini.

Maggiori tutele per le vittime

Un altro aspetto rilevante del disegno di legge riguarda l’informazione e la tutela delle vittime. La norma prevede che le persone coinvolte in reati come maltrattamenti, molestie sessuali, stalking e lesioni debbano ricevere comunicazione immediata nel caso di scarcerazione del condannato. Inoltre, l’audizione della vittima può diventare obbligatoria e non può più essere delegata alla polizia giudiziaria. Questo garantisce un maggior coinvolgimento delle persone offese nel procedimento giudiziario e rafforza la loro posizione nei confronti dell’imputato.

Oltre a ciò, la vittima dovrà essere consultata anche in caso di richiesta di patteggiamento da parte dell’imputato, sebbene il suo parere non sia vincolante. Si stabilisce inoltre che nei casi di divieto di avvicinamento imposto dal giudice, la distanza minima tra aggressore e vittima possa superare i 500 metri previsti dalla legge Roccella, garantendo così una maggiore sicurezza alle persone minacciate.

Formazione obbligatoria per magistrati e priorità nei procedimenti

Il disegno di legge prevede anche nuove misure per rafforzare la preparazione dei magistrati che si occupano di violenza di genere. Viene introdotto l’obbligo di partecipare ad almeno un corso di formazione specifico organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, indipendentemente dalla funzione svolta o dal settore di appartenenza. Questi corsi dovranno fornire strumenti adeguati per gestire le vittime in modo appropriato, riducendo il rischio di vittimizzazione secondaria e migliorando la collaborazione con le istituzioni e le associazioni che operano nel settore.

Un’ulteriore innovazione riguarda la priorità da assegnare ai procedimenti per reato di femminicidio. Secondo la nuova normativa, se una donna viene uccisa, il primo reato da ipotizzare sarà proprio il femminicidio, invertendo così l’ordine delle valutazioni preliminari. Nei casi di tentato femminicidio, il pubblico ministero avrà l’obbligo di ascoltare la vittima entro tre giorni dalla segnalazione del reato, a meno che non vi siano esigenze investigative contrarie.

Le reazioni politiche

Il disegno di legge ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre esponenti della maggioranza lo descrivono come un cambiamento epocale nella lotta alla violenza di genere, l’opposizione sottolinea che la repressione da sola non è sufficiente. Alcuni parlamentari del Partito Democratico hanno accolto positivamente la proposta, pur evidenziando la necessità di affiancarla a politiche di prevenzione, educazione affettiva e promozione dei diritti delle donne nel mondo del lavoro.

Anche i sindacati hanno espresso alcune riserve, con la Cgil che ha dichiarato che “le donne vogliono diritti da vive”, sottolineando la necessità di azioni concrete per prevenire la violenza prima che si verifichi. Il dibattito su questa proposta di legge, dunque, resta aperto, ma il suo obiettivo è chiaro: rafforzare la protezione delle donne e garantire che la giustizia agisca in modo più rapido ed efficace contro la violenza di genere.

Lucrezia Agliani