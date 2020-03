Reazioni emotive al coronavirus, ansia e psicosi: l’intervista alla psicologa

Proviamo a fare chiarezza sulle reazioni emotive al coronavirus, attraverso un’intervista alla dottoressa Margherita Sanfelice, psicologa e psicoterapeuta.

Non parlerei di psicosi, ma di un’improvvisa sensazione di paura che porta a lottare istintivamente per la propria vita, non pensando razionalmente. Come sappiamo, la paura è un’emozione potente ed utile. È stata selezionata dall’evoluzione della specie umana per permettere di prevenire i pericoli ed evitarli. Oggi molti pericoli non dipendono dalle nostre esperienze dirette. Infatti, ne veniamo a conoscenza perché sono descritti dai media e spesso distorti dai messaggi che circolano in rete.

Da gennaio si parla di una malattia ignota e senza cura. Ci hanno mostrato città deserte, parlandoci dei problemi dei cittadini cinesi a fare la spesa, dato che non potevano uscire di casa. Ci hanno mostrato le immagini degli assalti ai supermercati, via tv o social network. Quando il Covid-19 è arrivato da noi, sono state comunicate misure eccezionali. Ad esempio, evitare luoghi affollati, restare a casa, la quarantena per i contagiati e la chiusura dei luoghi pubblici. Per questo, non possiamo definire l’assalto ai supermercati psicosi. Si tratta di una reazione che ha la sua razionalità, scaturita dalle informazioni ricevute.