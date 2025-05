Era già successo per la prima stagione, la serie “The last of us” fa scalpore con le sue rappresentazioni queer, suscitando l’indignazione di una fetta di pubblico che ha di nuovo reagito tempestando gli episodi in questione di recensioni omofobe. Le valutazioni degli episodi dove la relazione queer (in questo caso tra le due protagoniste) è stata più centrale sono state brutali e la motivazione non è basata su una recensione attenta dell’episodio ma soltanto sul fatto che il centro dell’attenzione non è più su un uomo etero ma su due donne queer.

Il cambio del focus della serie

Già la prima stagione aveva acceso gli animi degli omofobi che, da dietro i loro schermi, avevano invaso i social e piattaforme come IMDb, Rotten Tomatoes e Metacritic di recensioni omofobe e indignate per il terzo episodio, concentrato in parte sulla storia d’amore post apocalittica di una coppia gay.

Questa seconda stagione che non vede più protagonista Joel (interpretato da Pedro Pascal) bensì Ellie (Bella Ramsey) e Dina (Isabela Merced) ha ricevuto di episodio in episodio critiche sempre più spietate non tanto sulla qualità dell’adattamento dal videogioco da cui è tratto, ma piuttosto riguardo la relazione tra le due donne protagoniste e la cosiddetta “cultura woke” che nell’ultimo periodo è diventata il capro espiatorio usato da persone bigotte ed omofobe per giustificare il proprio odio nei confronti delle minoranze, fortunatamente sempre più rappresentate nelle serie tv e nel cinema.







Le recensioni omofobe di chi parte prevenuto

La seconda stagione di The last of us, non ancora conclusa, ha una valutazione su Metacritic di 81 per quanto riguarda la critica, mentre di 3.9/10 al punto di vista degli utenti che stanno seguendo la serie da casa. Su Rotten Tomatoes ha invece una valutazione della critica del 95% e una valutazione da parte degli utenti che arriva a malapena al 47%. È quindi evidente che chi per mestiere recensisce e valuta questo tipo di contenuti non ha trovato gli stessi difetti che invece sembrano impattare molto la fruizione degli episodi da parte del pubblico “a casa”.

Leggendo le recensioni di ciascun episodio non è difficile notare un pattern, ecco alcuni esempi. Dice baelfire181 “La prima stagione è stata bella ma non posso dire lo stesso per questa stagione. È solo dramma adolescenziale con una trama di vendetta, così noiosa che non riesco a spegnere il cervello per guardare un altro episodio. Uccidere un personaggio amato per una ragione banale è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. (…) e non fatemi aprire bocca sulle ideologie che provano così tanto a infilarci fallendo miseramente.”

E ancora un altro utente, redwolf95, sostiene “Sono solo altre predicazioni e ideologie che siamo tutti stanchi di farci rifilare. Non sprecherò oltre il mio tempo con questa serie” e sulla stessa onda rimarca siur00 “Questa è la stessa storia incoerente e piena di propaganda che Neil Druckman ha già raccontato in The last of us – Parte 2, solo che ora è una serie televisiva visivamente poco accattivante, con attori che non sanno recitare e che non assomigliano per niente ai personaggi che interpretano. Chiunque finga di apprezzare questa noiosa e insensata propaganda lo fa solo per dimostrare a tutti quanto sia progressista.”

Altri utenti non provano nemmeno a mascherare i propri commenti omofobi: Tom M dice “La prima stagione era ok, avevo grandi speranze per la seconda ma è uno strazio che lo show ora sia incentrato sulla relazione lesbica, che non è necessaria per la trama e rovina completamente lo show.” mentre James F sostiene che “Questa serie è calata fino a diventare spazzatura. Gli episodi 3 e 4 mi hanno convinto a interrompere la visione. Sarebbe ora che Hollywood iniziasse a fare buoni film e serie che raccontino belle storie piuttosto che rifilare le solite trite e ritrite narrative politiche che hanno fatto calare i loro ascolti.”

The last of us: l’amore queer in un mondo post apocalittico

L’adattamento televisivo di The last of us tratto dall’omonimo videogioco ha fatto scalpore fin dall’inizio, in fondo la protagonista è una ragazza dichiaratamente lesbica, ma se questo nella prima stagione era un elemento secondario, nella seconda stagione diventa più rilevante, come naturale progressione dei desideri di una Ellie che cresce e si permette di abbassare le difese per aprirsi all’amore in un mondo che non è gentile con chi si distrae.

Invece di apprezzare l’evoluzione e la crescita del personaggio (tra le altre cose, fedele al percorso che la protagonista segue nel videogioco) molti spettatori si sono indispettiti davanti a questa rappresentazione queer a detta di molti “forzata”, quasi fosse qualcosa che va ad influire sul gradimento della serie nella sua interezza, cosa che non sarebbe probabilmente successa se la coppia in questione fosse stata etero o se il focus fosse rimasto sul protagonista maschile come nella prima stagione.

Le recensioni omofobe e intolleranti mediante le quali il pubblico ha espresso il proprio aspro giudizio hanno colpito in particolare l’episodio 4, dove le due ragazze sono le protagoniste indiscusse, ed episodio nel quale si dichiarano il proprio amore e si concedono un po’ di passione. La scena, nonostante non sia troppo esplicita né particolarmente lunga, ha chiaramente indignato chi non riesce proprio ad accettare che questo tipo di rappresentazioni non sono “cultura woke” o propaganda politica, bensì presenze realistiche e moderne, specchio di una società dove non si dovrebbe più trovare strano o forzato l’amore tra due persone dello stesso sesso.

Stefania Bucciol