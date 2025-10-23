La stagione estiva 2025 resterà negli annali dell’ambientalismo italiano come una delle più significative per la tutela della fauna marina. Le spiagge della penisola hanno accolto un record di nidi di tartaruga Caretta caretta, la tartaruga marina più comune del Mediterraneo e simbolo della fragilità degli ecosistemi costieri. È un numero mai raggiunto prima nel nostro Paese, che conferma una tendenza di crescita costante negli ultimi anni e segna un punto di svolta per la ricerca scientifica e la protezione ambientale.

L’incremento delle nidificazioni, registrato e monitorato con scrupolo da Legambiente nell’ambito del progetto Life Turtlenest, rappresenta un indicatore chiaro del cambiamento in atto nelle rotte e nei comportamenti di questa specie. Non solo le tartarughe depongono più uova, ma scelgono anche spiagge sempre più settentrionali, ridisegnando la geografia naturale del Mediterraneo.

Un bilancio provvisorio che parla chiaro: record di nidi di tartaruga Caretta caretta

I dati diffusi da Legambiente, frutto del lavoro di centinaia di volontari e volontarie, non sono ancora definitivi. L’associazione ambientalista ha infatti precisato che il numero complessivo dei nidi potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime settimane, poiché le attività di monitoraggio continuano in alcune aree costiere dove le temperature più miti ritardano la conclusione della stagione riproduttiva.

Ad oggi, tuttavia, il bilancio è già eloquente: oltre 700 nidi censiti su tutto il territorio nazionale, un traguardo che supera di gran lunga i 601 nidi registrati nel 2024 e i 443 del 2023. In appena due anni, dunque, il numero delle deposizioni individuate sulle spiagge italiane è cresciuto di circa il 60%, a conferma di un trend positivo che nessun altro Paese europeo può vantare con pari intensità.

Dal Sud al Nord: una nuova mappa della nidificazione

Se fino a un decennio fa le regioni del Sud, come Sicilia, Calabria e Puglia, rappresentavano gli habitat privilegiati per la riproduzione delle Caretta caretta, oggi lo scenario appare decisamente mutato. Sempre più segnalazioni arrivano da aree un tempo considerate marginali per la specie: la Toscana, il Lazio e perfino alcune zone dell’Emilia-Romagna e del Veneto stanno diventando teatri di nuove schiuse.

Questo spostamento verso nord viene interpretato dagli esperti come il risultato di una duplice combinazione di fattori. Da un lato, l’aumento delle temperature medie del mare, legato al cambiamento climatico, sta rendendo idonee alla deposizione spiagge che un tempo erano troppo fredde per garantire lo sviluppo delle uova. Dall’altro, le campagne di sensibilizzazione e la presenza di reti di volontari sempre più organizzate permettono di individuare tempestivamente i nidi e proteggerli da disturbi umani o predatori.

Life Turtlenest: la forza della cooperazione europea

Il successo di questa stagione non è frutto del caso. Alla base del record vi è un lavoro capillare di monitoraggio e coordinamento reso possibile dal progetto Life Turtlenest, cofinanziato dall’Unione Europea e attivo in diversi Paesi del Mediterraneo.

In Italia, il programma è gestito da Legambiente in collaborazione con istituti di ricerca, università, enti locali e capitanerie di porto. L’obiettivo è duplice: da una parte garantire la protezione diretta dei nidi, dall’altra raccogliere dati scientifici di alta qualità per comprendere come la specie stia reagendo ai cambiamenti climatici e antropici.

Grazie a questo approccio sistemico, ogni segnalazione viene verificata sul campo da operatori formati, che delimitano l’area interessata e, se necessario, trasferiscono le uova in incubatrici naturali o artificiali per aumentarne le probabilità di schiusa.







Il ruolo insostituibile dei volontari

Al centro di questa impresa vi sono centinaia di cittadini e cittadine che, durante l’estate, hanno dedicato tempo, energia e passione alla tutela delle tartarughe. Dalle prime luci dell’alba fino a notte fonda, squadre di volontari perlustrano le spiagge alla ricerca delle caratteristiche tracce lasciate dalle femmine sul bagnasciuga, simili a grandi scie sabbiose.

Una volta individuato un nido, il sito viene immediatamente segnalato e messo in sicurezza. Nei casi più affollati o a rischio di calpestio, vengono installate barriere protettive e cartelli informativi rivolti ai bagnanti. Si tratta di un lavoro meticoloso e continuo, reso possibile dalla collaborazione con stabilimenti balneari, amministrazioni comunali e forze dell’ordine.

Questa rete di persone, unite da una causa comune, rappresenta uno dei punti di forza più riconosciuti di Legambiente, capace di trasformare la partecipazione civica in un vero e proprio strumento di ricerca scientifica.

Le tartarughe come termometro ecologico

La crescita del numero di nidi non è soltanto una buona notizia per gli amanti della natura, ma anche un indicatore importante dello stato di salute dei nostri mari. Le Caretta caretta sono considerate “specie sentinella”: la loro presenza e il loro comportamento forniscono informazioni preziose sulla qualità dell’ambiente marino e costiero.

Il fatto che sempre più tartarughe scelgano le spiagge italiane per deporre le uova suggerisce che gli ecosistemi locali, pur sottoposti a forti pressioni turistiche e climatiche, conservano ancora livelli di integrità ambientale sufficienti per garantire la riproduzione della specie. Tuttavia, gli esperti avvertono: non bisogna abbassare la guardia. L’inquinamento da plastica, la pesca accidentale e il riscaldamento del mare continuano a rappresentare minacce serie e costanti.

Clima e adattamento

Secondo i biologi marini coinvolti nel progetto, il cambiamento climatico sta modificando profondamente le abitudini riproduttive delle tartarughe. Le temperature della sabbia, infatti, non influenzano solo la possibilità di schiusa, ma anche la determinazione del sesso dei piccoli: valori più elevati favoriscono la nascita di femmine, mentre temperature più basse generano un maggior numero di maschi.

In alcune aree del Mediterraneo meridionale, l’aumento termico potrebbe presto compromettere l’equilibrio naturale tra i sessi, rendendo cruciale la colonizzazione di nuove spiagge più temperate. In questo senso, la progressiva espansione verso nord osservata in Italia potrebbe costituire un meccanismo di adattamento spontaneo, ma anche un segnale d’allarme rispetto alla rapidità del riscaldamento globale.

Educazione ambientale e turismo sostenibile

L’aumento delle nidificazioni offre anche nuove opportunità di sviluppo per un turismo più consapevole. Sempre più località costiere stanno integrando percorsi di educazione ambientale e visite guidate legate alla presenza dei nidi, promuovendo un modello di fruizione balneare rispettoso degli equilibri naturali.

In molti casi, i volontari di Legambiente organizzano incontri serali con i turisti per illustrare il ciclo di vita delle tartarughe e spiegare come comportarsi in presenza di nidi o cuccioli.

Un patrimonio da proteggere

Il record di quest’anno, pur straordinario, non può essere considerato un punto d’arrivo. Gli esperti mostrano la necessità di consolidare i risultati ottenuti attraverso politiche strutturali di lungo periodo. Ciò significa investire nella tutela degli habitat costieri, nella regolamentazione delle attività balneari e nella riduzione dell’inquinamento marino.

Patricia Iori