Record di rifiuti raccolti da una delle più vaste isole di spazzatura del mondo

Nelle profondità, e non solo, degli oceani, si nasconde una sfida ambientale di proporzioni sorprendenti: le isole di spazzatura. Questi accumuli di rifiuti galleggianti rappresentano un’emergenza che richiede azioni straordinarie. Scopriamo insieme come un’organizzazione sta affrontando questa sfida e cercando di restituire la bellezza dei mari al nostro pianeta.

Un’organizzazione ambientale no-profit, The Ocean Cleanup, ha raggiunto un risultato senza precedenti nella lotta all’inquinamento marino. Durante il corso del mese scorso, l’organizzazione ha portato a termine la sua più grande operazione di estrazione di rifiuti mai vista, rimuovendo circa 55 tonnellate di rifiuti dalla “Grande Isola di Spazzatura” del Pacifico. Secondo quanto riportato da Alex Tobin, responsabile delle relazioni pubbliche e dei media dell’organizzazione, le navi coinvolte hanno fatto ritorno al porto di Victoria, in Columbia Britannica, dopo aver recuperato oltre 50 tonnellate di spazzatura in quattro settimane di impegno.

La “Grande Isola di Spazzatura” del Pacifico rappresenta una vasta porzione di rifiuti galleggianti trasportati dalle correnti oceaniche e dai venti nell’Oceano Pacifico, situata tra le Hawaii e la California. Questa è la più ampia delle cinque isole di spazzatura oceaniche esistenti nel mondo. A causa del movimento continuo dei rifiuti, risulta difficile stabilire con precisione le sue dimensioni esatte, come riportato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Tuttavia, l’Ocean Cleanup ha stimato che la “Grande Isola di Spazzatura” del Pacifico sia ora diventata due volte più grande dello stato del Texas.

La patch di spazzatura nell’Oceano Pacifico ha raggiunto dimensioni tali da sviluppare un nuovo ecosistema costiero, come evidenziato da uno studio pubblicato da Nature Ecology & Evolution nel mese di aprile. Queste isole di detriti rappresentano una minaccia per l’ecosistema marino, intrappolando la fauna marina nelle reti da pesca e causando l’ingestione di plastica e altri materiali. Inoltre, possono trasportare specie non autoctone dai loro habitat originali, provocando ulteriori squilibri. La National Oceanic and Atmospheric Administration mette in guardia riguardo ai possibili effetti sulla salute umana, sottolineando che le microplastiche possono essere presenti nel cibo di mare e nel sale marino.

L’Ocean Cleanup si è prefissata l’obiettivo ambizioso di rimuovere il 90% della plastica galleggiante dagli oceani entro il 2040, un obiettivo che, secondo Tobin, è effettivamente raggiungibile. L’organizzazione si concentra su una doppia strategia: rimuovere i “rifiuti storici” e i detriti prima che i raggi ultravioletti li degradino in microplastiche, particelle quasi impossibili da raccogliere. L’attività di estrazione coinvolge due navi equipaggiate con dispositivi che “pettinano” l’acqua per raccogliere i detriti.

L’Ocean Cleanup sta anche lavorando per liberare i fiumi che alimentano gli oceani da rifiuti e detriti al fine di massimizzare gli sforzi di pulizia.

“Non vogliamo dover proseguire all’infinito con quest’attività” afferma Tobin. The Ocean Cleanup introdurrà il Sistema 03, una versione più ampia delle sue attuali barriere galleggianti. La versione precedente, Sistema 02, utilizzata nell’ultima missione, misura circa 800 metri. Il nuovo sistema raggiunge una lunghezza di circa 2.200 metri, il che permetterà di effettuare catture molto più ampie e di maggiore successo, ha spiegato Tobin. Il Sistema 03 sarà in grado di pulire un’area grande come un campo da calcio ogni cinque secondi, ovvero il doppio della velocità del sistema attuale. L’organizzazione ha anche sfruttato la modellazione computazionale basata sull’intelligenza artificiale per individuare le aree oceaniche con la maggiore concentrazione di plastica, adottando un metodo denominato “modellazione dei punti critici della plastica”.

“È triste che ci sia così tanto inquinamento là fuori, ma siamo estremamente felici di aver sviluppato un sistema che sta affrontando il problema in maniera sempre più efficace” ha dichiarato Tobin. Durante il viaggio di ritorno dalla Grande Isola di Spazzatura del Pacifico al porto, i rifiuti vengono separati a bordo della nave e il materiale riciclabile viene recuperato nella massima misura possibile. L’organizzazione collabora con partner in tutto il mondo per assicurarsi che i prodotti realizzati con la plastica riciclata non tornino ad inquinare oceani e fiumi. In tal senso, Tobin ha sottolineato che una delle partnership coinvolge un produttore automobilistico coreano che utilizza la plastica riciclata nella produzione di veicoli elettrici.

“Il nostro obiettivo è garantire che questi materiali non finiscano di nuovo là dove li abbiamo trovati” ha concluso Tobin.