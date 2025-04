Nel panorama economico italiano del 2025, un dato emerge con forza: l’incremento degli incassi dalla tassa di soggiorno, che si sta configurando come un anno record per le finanze legate al turismo. Secondo le stime dell’osservatorio JFC, infatti, il gettito proveniente da questa imposta crescerà del 15,8% rispetto al 2024, per un totale di un miliardo e 186 milioni. Una cifra che segna un netto aumento rispetto a un miliardo e 24 milioni dello scorso anno.

Questo aumento significativo rappresenta una conferma del dinamismo del settore turistico italiano, ma anche dell’efficacia delle politiche fiscali che vedono nella tassa di soggiorno una delle leve per finanziare i servizi locali e le infrastrutture turistiche. In un contesto economico che vive tra sfide e opportunità, il dato degli incassi da questa imposta si presenta come uno degli aspetti più rilevanti da analizzare.

Un settore in crescita: le previsioni per il 2025

Secondo le proiezioni elaborate dall’osservatorio JFC, la crescita del 15,8% dei ricavi provenienti dalla tassa di soggiorno rappresenta una tendenza consolidata che si inserisce all’interno di un più ampio trend di recupero del settore turistico in Italia. Dopo le difficoltà derivanti dalla pandemia e le conseguenti chiusure, il turismo ha mostrato segni di forte ripresa, con una rinnovata domanda di viaggi che ha spinto sia gli arrivi che i consumi. Questo incremento non riguarda soltanto le città d’arte o le destinazioni più conosciute, ma anche località che negli anni passati non avevano saputo attrarre flussi consistenti di turisti.

L’aumento degli incassi dalla tassa di soggiorno riflette questa riscoperta del Bel Paese da parte dei turisti internazionali e italiani. In particolare, le stime parlano di un continuo e crescente afflusso di viaggiatori nelle regioni più turistiche, ma anche in quelle meno note, ma altrettanto affascinanti e in grado di offrire esperienze uniche.

Le regioni italiane al top per gli incassi

Nel dettaglio, le regioni italiane che si stanno distinguendo per l’alto volume di gettito derivante dalla tassa di soggiorno sono numerose. In testa, spicca la Regione Lazio, con un’incidenza importante sugli incassi totali: si parla di oltre 300 milioni di euro, una cifra che ne fa la regione con il maggior guadagno da questa imposta. Questo risultato è da attribuire in gran parte alla capitale, Roma, che continua a essere una delle mete più ambite del turismo mondiale, ma anche al crescente flusso di visitatori verso le aree limitrofe, che sono diventate sempre più attraenti per il turismo culturale e storico.

Subito dopo, troviamo la Toscana, che si conferma una delle regioni più apprezzate dai turisti, con incassi che sfiorano i 121 milioni di euro. Firenze, Pisa, Siena e le colline del Chianti sono tra le principali destinazioni che alimentano questo flusso, grazie anche a un’offerta diversificata che spazia dall’arte al paesaggio, passando per la gastronomia e il turismo sostenibile.

Non mancano altre regioni che hanno visto crescere significativamente il loro gettito da questa tassa, tra cui la Campania, che può contare su destinazioni di prestigio come Napoli, la Costiera Amalfitana, e Pompei, ma anche la Liguria, con le sue famose Cinque Terre e la Sicilia, che attrae sempre più visitatori grazie alla sua storia millenaria e alla bellezza dei suoi paesaggi naturali.

L’incredibile crescita di Roma e delle altre grandi metropoli

Il primato della capitale italiana, Roma, è un dato che non sorprende, ma che merita una riflessione più approfondita. La città eterna continua a dominare la scena turistica globale, con milioni di visitatori ogni anno, che affollano le sue piazze, chiese, musei e monumenti. La tassa di soggiorno applicata a ogni pernottamento contribuisce in maniera significativa al bilancio comunale, e gli investimenti in infrastrutture turistiche ne beneficiano direttamente, creando un circolo virtuoso che alimenta il settore.

La crescita dei gettiti è alimentata anche dall’incremento delle tariffe applicate per notte soggiornata, che varia a seconda della categoria della struttura ricettiva e della durata della permanenza. Non solo le grandi metropoli, ma anche piccole e medie città stanno vedendo un impatto positivo grazie all’aumento delle tasse di soggiorno, che permettono loro di migliorare i servizi e di attrarre un pubblico sempre più vasto.







L’impatto sostenibile e sociale della tassa di soggiorno

Oltre all’aspetto economico, la tassa di soggiorno assume anche un’importante valenza sociale e ambientale. I proventi raccolti dalle amministrazioni locali vengono, infatti, destinati non solo alla manutenzione dei monumenti e dei luoghi di interesse, ma anche a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale, a iniziative di turismo sostenibile, e al miglioramento della qualità dei servizi urbani. In questo senso, la tassa di soggiorno non rappresenta solo un strumento fiscale, ma una risorsa che contribuisce al miglioramento della qualità della vita nei luoghi turistici.

Molti comuni italiani stanno utilizzando i proventi della tassa per finanziare interventi a favore della sostenibilità, come la mobilità green, la gestione dei rifiuti, e il recupero di edifici storici. Questo approccio consente di preservare l’ambiente, migliorare l’esperienza turistica e stimolare la crescita economica locale in modo equilibrato e rispettoso.

Le critiche e le sfide legate all’imposta

Nonostante gli indiscutibili benefici, la tassa di soggiorno ha anche suscitato critiche, sia da parte di alcune categorie di turisti che di operatori del settore. Alcuni ritengono che l’introduzione o l’aumento della tassa possa scoraggiare i visitatori, specialmente quelli a budget limitato. Altri, invece, sollevano il timore che un’incessante crescita della tassa possa far diventare il nostro Paese meno competitivo rispetto ad altre destinazioni internazionali che non applicano imposte simili.

Tuttavia, le risposte da parte delle amministrazioni locali si concentrano sul fatto che i proventi della tassa siano ben reinvestiti, e che il flusso turistico, invece di diminuire, stia continuando a crescere.

Con l’avvicinarsi dell’estate, il 2025 si presenta come l’anno in cui il settore turistico italiano potrebbe registrare un altro picco di crescita. Grazie alla crescente internazionalizzazione del turismo e alla diffusione di nuove modalità di viaggio (come il turismo esperienziale, il turismo slow e quello enogastronomico), l’Italia si prepara a consolidare una posizione di leader a livello europeo e globale.