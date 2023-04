Recuperare file eliminati definitivamente in Windows 11/10

Posso recuperare i file eliminati definitivamente dal mio computer?

Può capitare a tutti di avere bisogno di recuperare file eliminati dal cestino: basta una piccola distrazione, un clic sbagliato, e ci troviamo a dover recuperare file eliminati definitivamente, magari molto importanti per il nostro lavoro. Quindi ci troviamo nella necessità di recuperare file eliminati, in tempi rapidi e in maniera efficace.

Per fortuna il recupero di file eliminati è possibile, sia sfruttando gli strumenti di Windows, sia programmi realizzati appositamente per recuperare file eliminati. Vediamo come procedere per recuperare elementi eliminati dal cestino, sia con un software di terze parti, sia operando senza software.

Come recuperare file cancellati definitivamente dal cestino di Windows 10?

Una delle soluzioni più efficaci per recuperare file eliminati definitivamente Windows 10 è rappresentata dal Tenorshare 4DDiG, uno dei software più completi per il recupero dei file eliminati.

Tenorshare 4DDiG è infatti in grado non solo di recuperare i file eliminati dal cestino, ma anche di recuperare file eliminato in conseguenza di una formattazione errata, del crash di un pc o della perdita di partizioni.

Una soluzione completa che permette di riparare gli errori commessi per distrazione e che hanno portato alla perdita di file sul pc, ma anche per recuperare i dati eliminati dalle unità esterne, come Hard Disk esterni o chiavi USB. Inoltre Tenorshare 4DDiG Data Recovery consente il recupero di file eliminati per errore e spostati nel cestino in Windows 10, indipendentemente dal tipo di file: è possibile infatti recuperare fino a 1000 tipi di file diversi, in modo semplice e veloce.

Ma come procedere in pratica per recuperare un file eliminato dal cestino con Tenorshare 4DDiG? Il procedimento è molto semplice:

dopo aver scaricato, installato e lanciato Tenorshare 4DDiG bisogna selezionare il cestino da cui recuperare i dati e fare clic su “Scansione”;

a questo punto si può scegliere se scansionare e recuperare solo un determinato tipo di file (per esempio file video) oppure scansionare tutti i tipi di file sul cestino;

terminata la scansione Tenorshare 4DDiG offre un’anteprima dei file che si possono recuperare: a questo punto basta selezionare il file o il file che interessano, che verranno recuperati e salvati in una posizione sicura.



Un procedimento molto semplice che permette di recuperare file eliminato dal cestino in pochi clic. Da non dimenticare che Tenorshare 4DDiG permette di recuperare cartella eliminata definitivamente con la possibilità di una prova gratuita: infatti la scansione del cestino alla ricerca dei file da recuperare è gratis, mentre è necessario acquistare la licenza per il recupero vero e proprio dei file. Come posso recuperare i file cancellati in Windows 10 senza software? E se non si vuole utilizzare un software per recuperare dati eliminati dal cestino? In questo caso ci sono alcuni strumenti di Windows 10 che possono aiutare nel recupero cartella eliminata dal cestino. In particolare è possibile scegliere fra diverse soluzioni. Ripristinare file eliminati definitivamente ritornando alla versione precedente: per utilizzare questo sistema per recuperare cartella eliminata dal cestino o altri tipi di file è necessario avere abilitato la funzione “versioni precedenti”. A questo punto si può fare clic con il tasto destro sulla cartella da cui recuperare i file eliminati e selezionare “Ripristina versioni precedenti”, per poi selezionare e recuperare i file che interessano; Recuperare file eliminati dal cestino: nel caso il file eliminato si trovi nel cestino l’operazione di recupero è semplice. Basta infatti aprire il cestino e cercare al suo interno i file da recuperare: quando individuati, serve un semplice clic con il tasto destro per poi selezionare il comando “Ripristina” per recuperare file eliminati dal cestino; Recuperare file eliminati definitivamente con il prompt dei comandi: il prompt dei comandi permette anche il recupero dei file eliminati definitivamente. Il processo prevede di: digitare sulla barra di ricerca di Windows il comando “cmd” e selezionare l’app “Prompt dei comandi”;

nel prompt digitare “cd\” e premere il tasto invio;

il successivo comando da digitare è “cd $Recycle.bin” seguito dalla selezione di “Entra”. Se questo comando non funziona si può provare con “Recycled”, oppure “Recycler”: le differenze dipendono dalla versione del sistema operativo;

il successivo comando da inserire è “attrib -r -s -h *.*”, per poi premere il tasto Invio;

ora bisogna inserire il comando “dir */s” e appariranno tutti i file eliminati definitivamente dal cestino. Per capire quali sono i file eliminati dal cestino da recuperare bisogna considerare che questi file vengono denominati come: C <lettera del drive originale> <numero del file eliminato> <estensione originale>. Per recuperare file eliminati dal cestino bisogna utilizzare il comando COPIA, selezionando il tipo di file (per esempio .DOC) che vuoi andare a recuperare. Attenzione quando si sceglie questo sistema per recuperare i file eliminati definitivamente dal cestino: infatti, anche un semplice errore di digitazione può compromettere l’intero processo, costringendo a ricominciare dall’inizio. Recuperare file eliminati definitivamente con il backup: un altro sistema per recuperare file eliminati definitivamente è quello di utilizzare la funziona di backup dei file compresa in Windows 10. Ovviamente questo sistema di recupero file funziona solo quando si imposta un backup prima della perdita dei file. Anche in questo caso bisogna eseguire alcuni passaggi: dal menù “Start” bisogna selezionare “Impostazioni”, “Aggiornamento e sicurezza” e infine “Backup”;

il successivo passaggio prevede di selezionare “Backup e ripristino (Windows 7)” e poi di selezionare “Ripristina i miei file” > “Cerca file” oppure “Cerca cartelle” per individuare un backup già effettuato;

a questo punto bisogna scegliere il percorso dove salvare i file recuperati: nel caso ci siano dei problemi con le denominazioni dei file dovrai scegliere se sostituire il file con quello recuperato oppure se mantenere entrambe le versioni di un file. Conclusioni Abbiamo visto come recuperare file eliminati definitivamente in Windows 10: per quanto gli strumenti offerti dal sistema operativo permettano in parte il recupero file eliminati definitivamente, presentano anche diversi limiti che li rendono poco efficaci e a volte complessi da utilizzare. Affidarsi per recuperare file eliminati a un software appositamente progettato come Tenorshare 4DDiG permette invece un processo di recupero file eliminati decisamente più rapido, semplice da attuare ed efficace, perché la tipologia di file recuperabili è praticamente illimitata.

