Recupero di file cancellati da Nas

L’acronimo Nas sta per Network Attached Storage: è una sigla che indica il dispositivo che, tramite una rete locale, essendo connesso a una rete di computer garantisce la possibilità di condivisione di file tra utenti e dispositivi differenti. È possibile impiegare i sistemi Nas per tante funzioni differenti: per esempio per la riproduzione di contenuti in streaming, per l’esecuzione di backup di dati periodici o per la creazione di spazi FTP che possano essere gestiti da remoto. Uno dei benefici più significativi dei sistemi Nas è la velocità nella trasmissione dei dati e nella loro condivisione, anche quando si tratta di dati di dimensioni importanti; va segnalata, inoltre, la praticità nell’uso dal punto di vista degli utenti. È grazie a tali caratteristiche che questi sistemi hanno conosciuto una diffusione su larga scala.

L’evoluzione dei sistemi Nas

Un tempo i sistemi Nas venivano usati soprattutto dalle aziende, di piccole e grandi dimensioni. Attualmente, invece, questi sistemi sono impiegati anche in contesti domestici e privati, il che giustifica la vastità dell’offerta presente sul mercato, con proposte più o meno costose a seconda del livello di professionalità che le caratterizza. In previsione dell’acquisto di un sistema Nas, uno degli aspetti che è necessario prendere in esame è quello relativo alla tecnologia di gestione dei dati: è ciò che in gergo tecnico viene definito Raid, acronimo che sta per Reduntant Array of Inexpensive Disks. È grazie al Raid che il controller ha la possibilità di suddividere i dati fra i vari hard disk a disposizione. In altre parole gli hard disk di un dispositivo vengono visualizzati e possono essere usati come se si trattasse di un volume di memorizzazione solo. I benefici offerti dai Raid riguardano sia la sicurezza che le performance: così il sistema può essere salvaguardato dalla compromissione degli hard disk.

Nas e perdita dei dati: perché succede

In alcuni casi la gestione dei sistemi Nas può rendere necessario il recupero dati , nell’ipotesi in cui gli stessi siano andati persi. La perdita dei dati può essere provocata da un surriscaldamento del sistema o da aggiornamenti che non sono andati a buon fine, ma anche da errori compiuti nelle configurazioni o da danneggiamenti relativi ai controller Raid. La perdita della struttura del Raid è un’altra delle possibili cause di una perdita dei dati, così come i guasti meccanici subiti dai dischi rigidi o le cancellazioni accidentali. Ulteriori insidie sono rappresentate da programmi dannosi, come per esempio malware o virus, e da danni naturali come quelli che possono essere correlati ad allagamenti e incendi. Per quanto siano comodi e pratici, i sistemi Nas rivelano una certa fragilità in termini di system, il che implica una certa frequenza di anomalie da cui possono scaturire perdita di dati o guasti.

Come rimediare

Ogni volta che si ha a che fare con un’anomalia o un guasto di un sistema Nas, il suggerimento è di rivolgersi a professionisti del settore. Uno dei benefici offerti dai sistemi Nas riguarda la possibilità di usufruire di dati e file anche nel caso in cui un hard disk sia compromesso perché danneggiato. La tecnologia Raid non può essere gestita in maniera amatoriale: non si dovrebbe usare, per esempio, un hard disk che è stato segnalato come danneggiato. Da evitare in toto il rebuild dei Raid e altre azioni simili, per non correre il pericolo di un crash del sistema a causa delle aree danneggiate. In generale vale sempre il consiglio per cui ogni volta che si sospetta l’esistenza di un problema conviene provvedere in maniera tempestiva a un backup. Qualora il dispositivo produca dei rumori anomali, è meglio non usarlo e rivolgersi subito a un esperto. Prima di un aggiornamento hardware o software, invece, è sempre fondamentale effettuare un backup.

I professionisti da contattare

