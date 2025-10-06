Nel 2024 il reddito degli italiani è aumentato, registrando una crescita nominale del 3% rispetto all’anno precedente, un dato che conferma il trend positivo già osservato nei mesi passati. Secondo le stime contenute nel documento del MEF, al termine del periodo di previsione il livello dell’indicatore sarà superiore dell’11,5% rispetto ai valori del 2023.

Questo aumento del reddito disponibile, che dovrebbe tradursi teoricamente in un miglioramento del benessere complessivo della popolazione, non si riflette però in modo uniforme sulla popolazione. A fronte di un’economia che appare in ripresa, permangono sacche di disagio che la crescita aggregata non riesce a colmare. In particolare, la povertà assoluta resta stabile, un dato che preoccupa in quanto indica l’incapacità del sistema economico di rispondere ai bisogni fondamentali di una parte significativa della cittadinanza.

Disuguaglianze in leggera ascesa: un indicatore da monitorare

Uno degli aspetti più critici emersi dal rapporto riguarda l’andamento della disuguaglianza nella distribuzione del reddito. Il coefficiente che misura il divario nella distribuzione del reddito netto tra i diversi strati della popolazione – uno degli indicatori chiave del BES – mostra un lieve peggioramento nel 2024: +0,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente, attestandosi a quota 5,5.

Questa variazione, seppur contenuta, segnala un’accentuazione del divario economico tra i cittadini, con una distribuzione della ricchezza che tende a favorire maggiormente le fasce già benestanti a discapito di quelle in maggiore difficoltà. Il fenomeno, in parte prevedibile in un contesto inflazionistico e di instabilità globale, pone interrogativi importanti sulla sostenibilità sociale della crescita economica attuale.







Crescita nominale vs benessere reale

Nonostante gli indicatori macroeconomici offrano segnali positivi – come l’incremento del reddito disponibile – il quadro complessivo rimane sfaccettato. Il concetto di “benessere” non può infatti essere valutato esclusivamente attraverso il PIL o il reddito medio pro capite: è necessario considerare la distribuzione delle risorse, la qualità della vita, l’accesso ai servizi essenziali e la stabilità sociale.

L’aumento del reddito disponibile può rappresentare un segnale incoraggiante sul fronte della ripresa economica post-pandemica e delle recenti turbolenze geopolitiche, ma non può essere letto come un miglioramento generalizzato delle condizioni di vita. La stabilità della povertà assoluta e il lieve aumento della disuguaglianza suggeriscono che i benefici della crescita non siano ancora sufficientemente inclusivi.

Il BES come strumento di analisi integrata

L’Allegato BES rappresenta da anni un punto di riferimento fondamentale per valutare la qualità dello sviluppo economico italiano al di là dei tradizionali indicatori finanziari. Il documento si inserisce in un processo di monitoraggio continuo che consente di affiancare al dato economico puro una riflessione più ampia sulla sostenibilità – sia sociale che ambientale – delle politiche pubbliche.

Il BES include una serie di indicatori che misurano il benessere nelle sue molteplici dimensioni: reddito, salute, istruzione, ambiente, qualità del lavoro e coesione sociale. In questo quadro, i dati riportati per il 2024 delineano una dinamica che, pur orientata alla crescita, lascia aperte importanti sfide dal punto di vista dell’equità e dell’inclusione.

L’ombra della povertà assoluta

Il fatto che la povertà assoluta sia rimasta stabile nonostante l’aumento del reddito disponibile evidenzia l’esistenza di una porzione della popolazione che resta esclusa dai benefici della ripresa economica. La povertà assoluta, che misura l’impossibilità di accedere a beni e servizi essenziali per condurre una vita dignitosa, non risente in modo diretto della crescita media del reddito se tale crescita non viene redistribuita in modo più equo.

In questo senso, le politiche pubbliche dovranno continuare a concentrarsi sul rafforzamento degli strumenti di welfare e sull’attuazione di misure di sostegno mirate ai nuclei familiari più fragili. L’inclusione sociale resta una delle grandi sfide del nostro tempo, soprattutto in un Paese come l’Italia, dove i divari territoriali e generazionali contribuiscono ad acuire le disuguaglianze.

Indicatori economici positivi, ma serve attenzione alle dinamiche sociali

Sebbene la variazione del +3% del reddito disponibile nominale pro capite possa essere considerata un segnale incoraggiante, la sua portata va inquadrata nel contesto più ampio di una società che fatica ancora a ridurre le proprie disparità interne. Il dato complessivo rischia infatti di celare le differenze profonde tra chi riesce ad accumulare ricchezza e chi invece fatica a soddisfare i bisogni primari.

La crescita economica, per essere sostenibile nel lungo periodo, deve essere inclusiva. Non è sufficiente che il reddito aumenti in termini aggregati: è necessario che i benefici di tale crescita siano condivisi e che contribuiscano alla coesione sociale e alla riduzione delle fragilità. Diversamente, anche i segnali positivi rischiano di alimentare tensioni latenti e malcontento.

Un’Italia a due velocità

Il lieve peggioramento dell’indice di disuguaglianza mostra un rischio concreto: quello di un’Italia che continua a muoversi a due velocità. Da un lato una fascia della popolazione – spesso concentrata nei centri urbani più sviluppati e tra le classi medio-alte – che beneficia della crescita e delle opportunità offerte dall’economia post-pandemica. Dall’altro, una porzione significativa di cittadini, spesso collocati in aree marginali o penalizzati da fattori strutturali, che non riesce a migliorare la propria condizione nonostante l’apparente miglioramento generale.

Questa polarizzazione sociale non può essere sottovalutata. Una società in cui il divario economico aumenta, anche solo di pochi decimali, rischia di alimentare fenomeni di esclusione, disagio e instabilità. La sfida delle politiche economiche e sociali nei prossimi anni sarà quella di costruire un modello di sviluppo che riduca, e non amplifichi, tali divergenze.

Alla luce dei dati riportati, appare evidente la necessità di rafforzare le politiche redistributive e di inclusione sociale. Gli strumenti già in campo, come il Reddito di Cittadinanza (che nel 2024 è stato progressivamente sostituito dal nuovo Assegno di Inclusione), dovranno essere accompagnati da nuove misure strutturali capaci di affrontare alla radice le cause della povertà e della disuguaglianza.