A scatenare per primo un botta e risposta a suon di dichiarazioni è stato il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, che, a proposito del reddito di cittadinanza, ha dichiarato che il sussidio andrebbe pure nelle tasche degli stranieri, come del resto prevedeva lo stesso Movimento 5 Stelle:

L’iniziativa legislativa individuava uno schema di reddito minimo per i cittadini italiani o degli Stati membri dell’Ue residenti in Italia. I cittadini di Paesi terzi potevano invece avere accesso al beneficio nel caso in cui i Paesi di origine avessero sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

A spegnere l’incendio ci pensa il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che, durante un’intervista rilasciata a Radio Anch’Io, smentisce le dichiarazioni fatte dal suo Ministro dell’Economia:

Abbiamo corretto la proposta di legge iniziale sul reddito di cittadinanza anni fa: è singolare che torni in auge una proposta di legge che non prevedeva ancora la platea per l’assegnazione del reddito, ma è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il reddito di cittadinanza ai cittadini italiani.