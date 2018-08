Il referendum anticorruzione in Colombia non ha raggiunto il quorum

Il referendum consultivo per porre un limite alla corruzione in Colombia non ha raggiunto per poco il quorum necessario per l’approvazione.

Domenica 26 agosto, si è tenuto il referendum anticorruzione in Colombia, promosso da Claudia Lopez, senatrice del Partito Verde. Sostenuto da tre milioni di firme, quest’anno era stata approvato definitivamente dal Senato. Il referendum verteva su sette diversi quesiti, tra cui la riduzione delle indennità per i parlamentari, l’impossibilità per i corrotti di stipulare contratti pubblici, una maggiore trasparenza nei contratti e nella gestione degli enti alla confisca dei beni ai corrotti.

I dati del referendum

Per essere valido il referendum doveva superare il quorum di un terzo del corpo elettorale, cioè 12.140.342 elettori, contro gli 11.666.234 di persone che hanno effettivamente votato. In Colombia la partecipazione elettorale, però, è di solito molto bassa, per cui questo può comunque essere considerato un buon risultato. Inoltre, il 99% degli elettori ha votato per il Sì. Per questo motivo, le proposte sono comunque entrate nell’agenda politica del Paese.

I sostenitori e gli oppositori della consultazione

Le proposte del referendum sono state appoggiate dall’attuale presidente Duque, nonostante lo scetticismo del suo partito.

Il Centro Democratico (CD), diretto dall’ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) e mentore di Ivan Duque, non era favorevole nei confronti della consultazione. Al contrario, il partito Forza Alternativa Rivoluzionaria del Comune (FARC) ha accolto con favore il referendum.









I costi della politica e della corruzione in Colombia

Un parlamentare in Colombia riceve 10.000 dollari al mese (8.600 euro). La diminuzione proposta dal referendum era di circa il 37%, cioè 6.500 dollari (5.590 euro).

Allo stesso tempo, la corruzione ha fatto perdere alla Colombia meno del 4% del PIB tra il 1991 e il 2011, cioè circa tre miliari di dollari (2,5 miliardi di euro), secondo uno studio recente dell’Universitad Externado. Edgardo Maya, l’uscente controllore generale, ha affermato recentemente che la corruzione costa al Paese più di 15 milioni all’anno. «Stanno rubando tutto», ha poi aggiunto.

Margaret Petrarca