La proposta per il referendum è arrivata a settembre dell’anno scorso dopo che sono state raggiunte le 500 mila firme necessarie a presentare la questione in Corte Costituzionale.

Attualmente è ancora in vigore la legge del 5 febbraio 1992, la numero 91, nota come legge sulla cittadinanza. Questa regola l’ottenimento della cittadinanza italiana, stabilendo il principio dello iure sanguinis, cioè la cittadinanza trasmessa per discendenza (dal padre o dalla madre). La legge decreta inoltre quelle che sono modalità di acquisizione della cittadinanza, per naturalizzazione e per matrimonio: un adulto straniero, cittadino di un Paese extra UE, deve risiedere legalmente per dieci anni in Italia prima di poter richiedere la cittadinanza italiana.

L’obiettivo del referendum abrogativo che si voterà l’8 e il 9 giugno è di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza necessario per conseguire la cittadinanza italiana.

I sostenitori del No ritengono che la legge attuale sia già proporzionata: l’Italia sarebbe anzi tra i paesi europei a rilasciare più cittadinanze. Lo confermerebbero i dati Eurostat del 2022, in cui l’Italia era in vetta alle classifiche europee per numero di cittadinanze concesse.

Peccato che i dati in questione siano da valutare sotto la lente dello iure sanguinis italiano sparso in giro per il mondo. Tra gli Stati da cui provengono i maggiori richiedenti che l’hanno ottenuta svetta non a caso il Brasile. Fino a prima delle recenti modifiche, infatti, la cittadinanza italiana veniva concessa automaticamente per discendenza senza limiti generazionali a chiunque avesse un antenato italiano. Ora la regola è la stessa, ma i tempi per l’ottenimento si sono sensibilmente dilatati.

L’Italia dunque non è prima per il numero di naturalizzazioni (cittadinanze ottenute sul suolo italiano), ma per il numero di cittadinanze rilasciate in generale.

Tra i sostenitori del No c’è chi ritiene che il tema vada discusso in Parlamento, e non deciso tramite un referendum. Gli stessi critici del referendum ritengono che ottenere la cittadinanza in tempi troppo ridotti potrebbe indebolire il valore dell’integrazione culturale e sociale dei richiedenti. Certo non si spiega dove finisca questo stesso valore quando ad ottenerla sono persone che in Italia non ci hanno mai messo piede, che l’italiano lo masticano a malapena, e che però hanno la fortuna di vantare un quadrisavolo emigrato in Sudamerica nel lontano 1900.







La controparte a sostegno del Sì ritiene la legge attualmente in vigore sproporzionata e discriminatoria, poiché di fatto richiede agli adulti extracomunitari il doppio degli anni di residenza rispetto alle regole in vigore prima del 1992. Secondo i promotori del Sì, il requisito dei dieci anni è eccessivo e spesso esclude dall’accesso alla cittadinanza anche i figli minori, i quali, se non la ricevono per discendenza, sono costretti ad attendere i 18 anni di età per poi iniziare un iter di richiesta che, tra una cosa e l’altra, dura da i 2 ai 4 anni.

La riduzione dei tempi da dieci a cinque anni, senza chiaramente modificare gli altri criteri, quali reddito, precedenti e conoscenza della lingua, andrebbe a snellire un percorso già molto ostacolato, permettendo ai richiedenti di ottenere la cittadinanza, dal momento della richiesta all’effettivo ottenimento, in circa sette-nove anni.

I sostenitori del Sì premono inoltre sul fatto che, se si diminuissero i tempi, l’Italia si allineerebbe semplicemente con gli standard degli altri paesi UE.

I tempi per ottenere la cittadinanza negli altri paesi UE

In molti paesi europei il tempo di residenza minimo necessario per diventare cittadini è già di cinque anni.

In Francia sono necessari cinque anni di residenza senza interruzioni, o solo due se si sono completati gli studi universitari nel paese. Per poter richiedere la cittadinanza bisogna avere un impiego con una fonte di reddito stabile e superare un esame scritto e orale di francese a livello B1 (un buon livello intermedio). Per concludere il percorso bisogna inoltre superare un esame di cultura generale e di storia francese. Il percorso può essere interrotto in ogni momento in caso di una condanna.

Anche in Germania, a partire dall’anno scorso, sono necessari cinque anni di soggiorno ininterrotto nel paese (prima ne servivano otto), durante i quali si devono dimostrare un impiego e un reddito stabile. Lo stesso vale per Paesi Bassi, Irlanda, Belgio, Svezia e Finlandia.

In Austria gli anni di residenza necessari sono invece sei. Chiunque voglia richiedere la cittadinanza austriaca deve essere completamente incensurato e non trovarsi in attesa di processo.

In Spagna, per contro, il tempo di residenza minimo è di dieci anni, salvo per i richiedenti che arrivano da un paese ispanofono. In quel caso, i tempi si riducono da dieci a cinque anni.

Per quel che riguarda i paesi dell’Europa orientale le regole sono molto più stringenti, spesso per ragioni storiche e culturali. Tra i paesi a rilasciare meno cittadinanze, o meglio, naturalizzazioni in assoluto, c’è la Slovacchia, che nel 2022 ne ha concesse appena 700. Per diventare cittadini in Slovacchia e in Ungheria servono otto anni di residenza, comunque meno di quelli previsti dalla nostra cara legge 91.