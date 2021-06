Il 13 giugno i cittadini hanno votato ben cinque referendum in Svizzera, esprimendosi su tematiche calde e molto attuali. Rifiutate le proposte di mettere al bando i pesticidi e concedere sussidi alle aziende agricole che non ne avrebbero fatto uso. Una scelta probabilmente spinta dalla consapevolezza di contribuire al fallimento di numerosi lavoratori. Bocciata anche la proposta di legge sulle emissioni di CO 2 , sebbene delle norme più severe sarebbero state fondamentali per rispettare gli accordi di Parigi. Invece, via libera alle nuove misure di polizia per la lotta al terrorismo, le quali incentivano gli interventi preventivi delle forze dell’ordine. In ultimo, i cittadini si sono espressi favorevoli ai provvedimenti straordinari del Governo, adottati per fronteggiare la pandemia di Covid-19.





Pesticidi in agricoltura, la voce del popolo Tra i favorevoli alla messa al bando c’era il Comitato anti-pesticidi che, composto da un team di scienziati, legali e agricoltori, sosteneva di non aver visto la Svizzera particolarmente impegnata nella riduzione dell’uso di sostanze chimiche. Tuttavia, la proposta è stata bocciata dal 60,68% dei cittadini, che si sono dichiarati non propensi all’idea di imporre un divieto nazionale sui pesticidi sintetici entro dieci anni. Non trova il favore del popolo nemmeno il divieto di importare dall’estero derrate alimentari chimicamente trattate.

Le posizioni del Governo

Le due iniziative, pubblicizzate rispettivamente con i nomi “Per acqua potabile pulita e cibo sano” e “Per una Svizzera senza pesticidi sintetici”, erano appoggiate solo dalla sinistra e da una piccola parte del centro. Infatti, il Governo e la maggioranza del Parlamento avevano manifestato la loro opposizione, sottolineando come già esistano severe limitazioni.

La questione delle emissioni di CO 2

Secondo i dati, in Svizzera gli effetti dei cambiamento climatici sono maggiori. Ad esempio, l’aumento delle temperature è due volte più veloce rispetto al resto del mondo e tra le principali cause c’è l’anidride carbonica. Anche da queste evidenze aveva preso forma la proposta di legge sulle restrizioni alle emissioni di CO 2 . Di fatto, la nuova normativa comportava un rafforzamento di quella già vigente, con il fine di riuscire a rispettare gli obiettivi prefissati nell’Accordo di Parigi sul clima.

Governo vs popolo

Contrariamente all’opinione pubblica, il Governo e Parlamento erano a sostegno della Legge federale, la quale prevedeva anche degli aggravi fiscali sulla base del principio “chi inquina paga”. Tuttavia, il popolo svizzero ha espresso comunque la sua contrarietà alla legge, sebbene non sia contrario all’intenzione di rafforzare i provvedimenti contro il cambiamento climatico. Infatti, come dichiarato dal Ministro dell’ambiente, “il no di oggi non è un no alla tutela del clima, è un no alla legge su cui abbiamo votato”.









La pandemia nel referendum in Svizzera

Il 25 settembre 2020 il Governo federale votò la Legge nazionale Covid-19, con la quale aveva acquisito poteri straordinari per prendere provvedimenti straordinari contro l’emergenza sanitaria. L’obiettivo principale era stato cercare di mitigare l’impatto socio-economico della pandemia sulla popolazione, tramite il versamento di diversi miliardi a titolo di indennità. Tuttavia, se da un lato l’esecutivo federale la considerava “necessaria per fare fronte alla crisi più grave dalla Seconda Guerra mondiale”, dall’altro, il comitato referendario aveva criticato l’aver preso tale decisione senza consultare i cittadini.

Si è giunti quindi al referendum in Svizzera, durante il quale gli Elvetici hanno espresso parere favorevole con il 60,2% dei voti. La legge in questione non comprende provvedimenti in merito alla campagna vaccinale.